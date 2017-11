Hoe gaat het met de andere clubs in de portefeuille van Duchâtelet? "Je moet je afvragen of het netwerk wel werkt" Mike De Beck

14u54 0 BELGAIMAGE Buitenlands Voetbal Met de overname van STVV het Japanse bedrijf DMM verdwijnt Roland Duchâtelet van de radar in de Belgische competities. Maar dat wil niet zeggen dat de man het voetbal helemaal links laat liggen. De 71-jarige Antwerpenaar heeft nog steeds het Engelse Charlton Athletic, het Duitse Carl Zeiss Jena en het Spaanse AD Alcorcón in zijn portefeuille zitten. Hoe staat het nu met die clubs onder het bewind van Duchâtelet?

Charlton Athletic: momenteel derde in de Engelse derde klasse

In januari 2014 legde Roland Duchâtelet een slordige 24 miljoen euro neer om alle aandelen van de club binnen te rijven. Het werd het begin van een moeilijke relatie met de fans. De voorzitter botste een eerste keer met de achterban als hij de geliefde coach Chris Powell, Charlton stond dan laatste in de Engelse tweede klasse, op straat gooide. Vooral de aanstelling van José Riga schoot bij de supporters in het verkeerde keelgat. "Het ontslag van Chris Powell is héél vreemd", vertelde BBC-journalist Ben Smith aan onze krant. "Nog vreemder is de aanstelling van José Riga als zijn vervanger. Hij heeft geen enkele ervaring in Engeland en zou Charlton in tweede klasse moeten houden? Is hij niet gewoon een marionet die doet wat Duchâtelet hem oplegt?" Duchâtelet reageerde dan een eerste keer op de kritiek. "Het is niet serieus om te zeggen dat Charlton een satellietclub is. Tot nu toe brengen we alleen spelers van Standard naar hier om de club te helpen", vertelde hij.

BELGAIMAGE

Trainerskerkhof

Veel tijd kreeg José Riga niet van zijn bazen. Hij behoedde Charlton met een 18de plek wel van de degradatie, maar in zuidoost Londen wilden ze meer. In mei van 2014 werd Riga dan ook bedankt voor bewezen diensten. Bob Peeters werd de opvolger van de Belg. Dat werd ook niet meteen een succesverhaal. Na een 4 op 24 kreeg ook Bob Peeters in januari 2015 te horen dat hij niet langer coach was van de Engelse tweedeklasser. Enter Guy Luzon. De excentrieke coach trainde tot voor kort Standard, toen nog die andere club van Duchâtelet, en kreeg dan zijn kans over het Kanaal. Een week later verloor Charlton met 5-0 van Watford en werd CEO Katrien Meire op de trein aangeklampt door enkele kwade fans. Zij hekelden het beleid van hun voorzitter. "Bij de fans heb ik geen sikkepit krediet", vertelde Meire later in onze krant. "Als het slecht gaat, is het onze fout. Dan hebben we geen goede spelers aangetrokken en blijft de coach buiten schot. Als het wel draait, dan zijn het de trainer en de spelers die onder de bloemetjes bedolven worden."

Twitter CEO van Charlton Athletic Katrien Meire moet het op de trein uitleggen tegen enkele kwade supporters.

Nieuw dieptepunt: degradatie naar derde klasse

Niet lang na zijn ontslag deed Bob Peeters zijn zegje over de vreemde constructie van Roland Duchâtelet. "Je moet je afvragen of het netwerk wel werkt, en niet alleen in de Championship. Het kan alleen draaien als alle spelers op hetzelfde niveau spelen. Een goeie speler in Europa is niet altijd een goeie speler voor de Engelse tweede klasse", vertelde Peeters in de South London Press.

In oktober 2015 stond er een nieuwe trainerswissel op til. Luzon ging en Karel Fraeye kwam. Fraeye was al assistent-coach van Luzon en kreeg als interim-trainer zijn kans. Ook Fraeye kreeg de trein niet op de rails en stond in januari 2016 op een bedroevende voorlaatste plek. De supportersprotesten zwelden aan waarop Duchâtelet een oude bekende naar The Valley haalde. José Riga mocht het nog een keer proberen. Zonder succes, want Charlton Athletic degradeerde dat seizoen naar de Engelse derde klasse, de Football League One. Niet veel later stapte Riga zelf op.

Charlton's procession against Belgian owner Roland Duchâtelet and CEO Katrien Meire. #cafc pic.twitter.com/zdJSpSlb8f (via @RichCawleySLP) Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Photo News josé Riga mocht twee keer passeren bij Charlton. Telkens zonder al te veel succes.

Supportersprotesten zijn schering en inslag

Nieuwe coach, nieuwe naam. Russell Slade moest de club weer zo snel mogelijk naar de tweede klasse brengen, maar de supportersprotesten bleven aanhouden. Zo smeten de fans tijdens een wedstrijd massaal spaarvarkens op het veld om aan te tonen dat Duchâtelet op zijn geld zat. Ze bewerkten ook een typische Londense taxi met de slogan 'Roland out' op de vierwieler. Momenteel is de rust wat neergedaald aan The Valley. De club staat onder coach Karl Robinson na zeventien speeldagen in de Engelse derde klasse op een derde plek. Op zeven punten van leider Shrewsbury Town. Onlangs schreven de fans van Charlton Athletic nog een open brief om een oproep te doen over hun beleidsmensen. "We snakken naar de dag dat Roland Duchâtelet onze voetbalclub verkoopt, dat Meire vertrekt en we weer kunnen uitkijken naar een positieve toekomst", klonk het duidelijk.

RV

Carl Zeiss Jena: momenteel veertiende in de Duitse derde klasse

In december 2013 besloot Roland Duchâtelet om het Duitse Carl Zeiss Jena op te kopen. De club was op dat moment actief in de Duitse vierde klasse. "Die club ligt in een streek waar ik met mijn bedrijf Starpix meer dan duizend mensen tewerkstel", wist Duchâtelet daarover te vertellen. Hij legde twee miljoen euro op tafel om er later nog 4 miljoen euro aan te besteden. Liefst 95 procent van de aandelen waren voor Duchâtelet. Vooral in de jaren 70 en 80 kende de club hoogtepunten met drie Duitse titels in de voormalige DDR.

In augustus 2015 verraste Carl Zeiss Jena door in de Duitse beker eersteklasser Hamburg uit te schakelen. Voor het oog van 14.000 fans werd het 3-2 na verlengingen. Toch waren er ook bij Carl Zeiss Jena spanningen. Enkele bestuursleden gingen niet akkoord met de gang van zaken, maar omdat de financiële afhankelijkheid van Duchâtelet zo groot was, mocht hij bij de club blijven. In het seizoen 2016-2017 promoveerde de ploeg zelfs naar de derde klasse. Nu staat het op een veertiende stek in die competitie.

KOS

AD Alcorcón: momenteel zeventiende in de Spaanse tweede klasse

In Spanje is het dan weer windstil rond de persoon van Roland Duchâtelet. In januari 2014 besloot de Belgishe zakenman de tweedeklasser AD Alcorcón aan zijn portefeuille toe te voegen. Hij verkreeg daarbij een meerderheidsaandeel bij de Spaanse tweedeklasser. "Alcorcón is in mijn ogen een interessante tweedeklasser in een mooie competitie, waar de ploegen elkaar waard zijn. Het is ook interessant dat de club dicht bij Madrid ligt", verklaarde Duchâtelet zijn nieuwste aankoop. De fans van de club waren in het verleden dan ook tevreden met de inbreng van hun eigenaar. In 2016 strandde Alcorcón op een achtste plaats op een zucht van de promotie. Op dit moment vergaat het Alcorcón minder goed. Het staat op een zeventiende stek en is slechts drie punten verwijderd van een degradatieplek.

BELGAIMAGE

Het Hongaarse Ujpest valt in principe niet onder de vleugels van Roland Duchâtelet, al heeft hij toch een invloed in de club. Zijn zoon Roderick Duchâtelet zwaait namelijk de plak bij de Hongaarse eersteklasser. Momenteel staan ze op een achtste plek.