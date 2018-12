Hoe een voetballer een melkkoe wordt: het verhaal achter de bizarre transfer van Carrasco naar China GVS

06 december 2018

18u11

Bron: De Standaard 5 Buitenlands Voetbal Een nieuwe onthulling van Football Leaks. Dit keer met Yannick Carrasco in de hoofdrol. ‘De Standaard’ openbaart in samenwerking met het klokkenluidersplatform hoe de Rode Duivel als een levend beleggingsproduct werd ingezet. Zowel door makelaar Christophe Henrotay als ex-clubs AS Monaco en Atlético Madrid. Of hoe een voetballer een melkkoe wordt.

10 juli 2015. AS Monaco en Atlético Madrid bereiken een overeenkomst over de transfer van Yannick Carrasco, op dat moment 21 jaar. Een knappe overgang, maar de Rode Duivel wordt haast meteen ingezet in een louche financiële constructie. In een honger naar meer geldstromen sluit de Spaanse topclub in die periode immers allerlei leningen af bij internationale instellingen. Bij één constructie staat Carrasco centraal.

In de herfst van 2015 beklonk Atlético immers een deal met een investeringsmaatschappij die is gelinkt aan de Canadese pensioendienst, de Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB). Football Leaks heeft documenten in handen waar bij die transactie een overeenkomst van 97 miljoen euro wordt afgesloten. Het straffe: de ‘economische rechten’ van Carrasco dienen als onderpand voor die lening. In het geval dat Atlético de afbetalingen aan zijn laars lapt, heeft het Canadese pensioenfonds dus recht op inkomsten die voortvloeien uit de speler. Een clausule die flirt met de FIFA-regels, want het ‘Third Party Ownership’ (TPO) - waar een andere partij dan een voetbalclub een voetballer in handen heeft - is verboden. CPPIB bevestigt inderdaad dat het een kredietovereenkomst had gesloten met Atlético Madrid, maar die intussen beëindigd heeft.

Nieuwe lucratieve transfer

Ook Monaco en spelersmakelaar Christophe Henrotay duiken op in het verhaal. De ex-club van Carrasco had er immers baat bij dat hij binnen de twee jaar opnieuw van werkgever zou veranderen. Dan streek het Prinsdom namelijk 25 procent op van de nieuwe transfersom. Ook Henrotay profiteerde mee: hij kreeg 5 procent. De makelaar drukt Monaco dan ook op het hart dat die nieuwe deal zeker in orde komt. “Want ook Carrasco zelf wil binnen de twee jaar vertrekken in Madrid.”

Verschillende partijen dus die er baat bij hebben dat Carrasco richting 2017 een nieuwe lucratieve transfer maakt. Atlético in het kader van de zware leningen die het eerder afsloot, Monaco en Henrotay om flink wat geld op te strijken. En zo geschiedde. De voetbalwereld fronst de wenkbrauwen wanneer de winger op 26 februari 2018 voor 30 miljoen euro naar het Chinese Dalian Yifang verkast. De Rode Duivel verklaart dat hij wil bijdragen aan de evolutie van het Chinese voetbal, maar Football Leaks weet dat ook aan deze transfer een geurtje hangt.

De timing is namelijk bijzonder, want een kleine twee weken daarvoor deed de Chinese Wanda Group haar belang van 17 procent in Atlético van de hand. Op de koop toe nam het bedrijf niet veel later de club Dalian Yifang over, uitgerekend dus de club die Carrasco binnenhengelde. Toeval bestaat, maar volgens Football Leaks was dit misschien eerder een serieuze vriendendienst. Elke partij kreeg alvast zo wat het wou. En Carrasco? Die zit nu te verkommeren in China. In een reactie aan de Standaard benadrukt Henrotay dat hij altijd “met klaarheid en alle transparantie de rechten van Carrasco heeft verdedigd en dat deze laatste zelf in alle vrijheid heeft beslist om naar China te worden getransfereerd”.