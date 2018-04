Hoe een Mercedes-manager van 32 een topcoach in Duitsland werd Het intrigerende verhaal van Schalke-trainer Domenico Tedesco

18 april 2018

Bron: Eigen berichtgeving 1 Buitenlands Voetbal Amper 32, nooit gevoetbald, maar Domenico Tedesco is wel dé trainerssensatie van de Bundesliga. Hij loodst Schalke 04 binnenkort naar een verrassende Champions League-stek en kan zich vanavond voor de finale van de Duitse beker plaatsen. Of hoe een 'laptopcoach' zich van de Mercedes-fabriek opwerkte naar de top van het voetbal.

Elf matchen in de Duitse tweede klasse. Meer had Domenico Tedesco niet nodig om elke topclub uit de Bundesliga te overtuigen van zijn kwaliteiten. De Italiaanse Duitser reanimeerde Erzgebirge Aue door dertien op vijftien te pakken bij zijn aanstelling. Tegen alle verwachtingen in degradeerde Aue niet. “Niets minder dan een mirakel”, schreef de lokale pers. De uitdovende Duitse grootheid Schalke 04 plukte Tedesco weg.

Vijftalig

Hij was toen 31, had nooit op enig niveau gevoetbald en concentreerde zich als twintiger vooral op zijn studies. Een bachelordiploma als handelsingenieur en een master in innovatiemanagement op zijn cv, vloeiend in vijf talen – logisch dat een multinational als Mercedes klaarstond om hem aan te nemen. “Maar ik had altijd de droom om als trainer aan de slag te gaan”, zou Tedesco later zeggen.

Cum laude

De Italiaan, die samen met zijn ouders op z'n tweede naar Duitsland was verhuisd, schoolt zich na zijn uren bij in de gerenommeerde Hennes Weisweiler-trainersacademie. Het kroonjuweel van het Duitse voetbal, dat de voorbije jaren sloten jonge en rotgetalenteerde coaches voortbracht. Jürgen Klopp, Tomas Tüchel, en recenter Julian Nagelsmann – die op zijn 28ste laagvlieger Hoffenheim naar de voorrondes van de Champions League coachte. Wel: Tedesco studeerde samen met Nagelsmann af. Meer nog: hij kreeg méér punten dan zijn streekgenoot, die hem wel de kans gaf om de stiel te leren bij de jeugdploegen van Hoffenheim. Tot Aue aanklopte – de rest is geschiedenis.

Zowel Nagelsmann als Tedesco horen bij de nieuwe generatie trainers die de Duitsers omgedoopt hebben tot de 'laptopcoaches'. Jonge, gedreven voetbaldieren die bezeten zijn door tactiek. Tedesco is niet al te zeer gecharmeerd door de robotische benaming - “Ik ben actief bezig op het veld, tussen de spelers. Daar draait het om, niet om wat ik op mijn laptop doe” - maar steekt zijn voorliefde voor tactisch geschuif niet weg.

Geen tijd

Beste voorbeeld van zijn tactische bekwaamheid: de nu al legendarische 4-4 tegen eeuwige rivaal Borussia Dortmund van afgelopen november. Na een halfuur stond het 4-0 voor Dortmund. Schalke werd afgetroefd, afgebluft en afgemaakt. Maar Tedesco greep in, haalde de getalenteerde Goretzka en Harit een kwartier voor de rust naar de kant en begon met zijn pionnen te schuiven. In de blessuretijd werkte Naldo – drie jaar ouder dan zijn coach – de 4-4 tegen de touwen.

Sindsdien staat de defensieve organisatie van Schalke op punt. De voorbije zes competitiewedstrijden hield het vijf keer de nul. Balbezit an sich interesseert Tedesco niet. Het draait om perfecte positionering, de juiste ruimtes tussen de linies, druk zetten op de juiste momenten. En vooral: agressief genoeg. “Er zijn zoveel goede voetballers in Duitsland. Geef ze tijd en ze zullen de juiste beslissingen nemen, die je als tegenstander pijn zullen doen. Daarom hamer ik erop om ze die tijd te ontnemen. Maak het ze moeilijk, zorg ervoor dat ze metéén een beslissing moeten nemen. Op die manier dwing je fouten af en kan je zelf profiteren.”

Communicatie

Terwijl veel trainers op een redelijk autoritaire manier hun tactiek opleggen aan de spelers, is open communicatie één van de stokpaardjes van Tedesco. Een Duitse makelaar die ook actief is op de Belgische markt vertrouwt ons toe: "Het is een speciale coach. Iemand die zéér goed ligt bij de spelers."

Tedesco: "Als ik op training na twintig minuten merk dat iets niet werkt, zal ik het ook niet doordrukken", vertelde hij aan De Correspondent. "Ik zal de speler in kwestie vragen wáárom het volgens hem niet lukt. Ik vraag hem wat volgens hem wel zou werken. Dat proberen we dan uit. Lukt het dan nog niet, herhalen we dat proces, tot het op punt staat. Dat is belangrijk, want alleen als een speler echt achter de manier van spelen staat, kan je resultaten boeken."

Ook deze Bundesliga-trainers zijn jonger dan 40

Julian Nagelsmann - Hoffenheim, 30

Dé coming man van de Duitse trainersgilde. Boekt al enkele seizoenen indrukwekkende resultaten met het bescheiden Hoffenheim. Was op zijn 28ste de jongste coach ooit in de Bundesliga. Niet toevallig wordt zijn naam zeer sterk gelinkt aan Bayern München, dat een nieuwe trainer zoekt voor volgend seizoen.

Manuel Baum - Augsburg, 38

Nog een topcoach die nooit op niveau heeft gevoetbald. Werkte eigenlijk als leerkracht, maar besloot zichzelf drie sabatjaren te gunnen om het te proberen maken in de voetbalwereld. Met succes: in 2014 werd hij aangesteld als hoofd van de jeugd van Augsburg. Nu is hij trainer van het eerste elftal.

Sandro Schwarz - Mainz, 39

Mainz heeft een grote traditie wat jonge trainers betreft. Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Martin Schmidt, en nu ook Sandro Schwarz. Het wordt de komende weken wel krabben om de degradatie te voorkomen.

Florian Kohfeldt - Werder Bremen, 35

Bijna was René Weiler trainer van Werder Bremen na zijn ontslag bij Anderlecht. De Duitse traditieclub gaf evenwel de voorkeur aan ex-assistent Florian Kohfeldt. De resultaten geven Werder gelijk. Kohfeldt leidde de club naar de veilige buik van het klassement. Hij kreeg vorige week een nieuw contract.

Hannes Wolf - geen club, 36

Was een anonieme spits in de lagere nationale reeksen. Heeft zich via de jeugd van Borussia Dortmund opgewerkt naar een trainerspost in de Bundesliga. Moest daarvoor wel eerst de promotie afdwingen met VfB Stuttgart. Werd daar in januari ontslagen wegens degradatiegevaar, maar de Duitse voetbalbond gaf hem in maart wel de onderscheiding voor Trainer van het Jaar.