Hoe Christine Sinclair ook Cristiano Ronaldo de loef afsteekt: voetbalster is nieuwe wereldrecordhouder met 185 interlandgoals Bart Fieremans

30 januari 2020

15u11 0 Buitenlands voetbal Zelfs Cristiano Ronaldo kan niet tippen aan zoveel scorend vermogen. De Canadese voetbalster Christine Sinclair is na twee doelpunten tegen St. Kitts & Nevis met 185 interlandgoals de nieuwe wereldrecordhouder.

Thank you to EVERYONE for all the messages...I’m slightly overwhelmed. Thank you to all my teammates, coaches, staff, friends and family.185 would not have been possible without you. pic.twitter.com/fP6vD43PUW Christine Sinclair(@ sincy12) link

Sinclair zag zich op haar sociale media bedolven onder complimenten met haar mijlpaal. Ze gaat de intussen gestopte Abby Wambach (184 interlandgoals) voorbij. “Dank je voor alle boodschappen. Ik ben nogal overweldigd. Bedankt aan alle ploegmaats, coaches, staff, vrienden en familie. Zonder hen zou die 185 niet mogelijk zijn.”

Met haar 36 jaar is Sinclair een oudgediende bij Canada, maar aan stoppen denkt ze nog niet. Zo hoopt ze zich met Canada te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio, het duel tegen St. Kitts en Nevis was ook al haar 290ste interland.

Haar debuut als international maakte Sinclair toen ze amper zestien jaar oud was. Ze bewees haar doelschutterskwaliteiten in vijf WK-deelnames, met een vierde plek in 2003 als beste resultaat van Canada. Op clubniveau is Sinclair een uithangbord in de Amerikaanse profliga. Ze speelt nu al acht jaar bij de Portland Thorns. De meest populaire club lokt in thuiswedstrijden makkelijk meer dan 20.000 toeschouwers. (Lees verder onder de foto)

Dat de teller interlandgoals in het vrouwenvoetbal snel aandikt, komt ook door het grote verschil in niveau in sommige interlands. Zo droop St. Kitts en Nevis met een 11-0-nederlaag af, dubbele cijfers komen wel vaker voor. Maar niemand die in het mannenvoetbal ook maar in de buurt komt van Sinclair. Recordtopschutter is de niet meer actieve Iranees Ali Daei met 109 interlandtreffers. De goede tweede, Cristiano Ronaldo met 99 goals in 164 interlands, voetbalt wel nog maar hoeft zich geen illusies te maken om het record van Sinclair te verbreken.

In Duitsland noemen ze Sinclair nu de “Bomberin der Welt”. Het is een zinspeling op de legendarische Duitse spits Gerd Müller, die met 68 goals in 62 interlands wel het hoogste gemiddelde per interland van alle wereldspitsen – man of vrouw – haalt.

Voor België leidt Tessa Wullaert, de drievoudige Gouden Schoen, de dans in het aantal interlandgoals in vrouwenvoetbal. Wullaert trof in 86 interlands tot nu toe al 42 keer raak, en doet zo beter dan Janice Cayman met 38 goals in 100 interlands.

