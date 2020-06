Historische avond voor ‘Ciro’: Dries Mertens schiet Napoli met recordgoal naar finale Coppa Italia Kristof Terreur/ABD

13 juni 2020

23u00 18 Buitenlands voetbal Dé clubtopschutter blijft. Zijn recordbreker tegen Inter zorgt mogelijk voor het beslissend duwtje. Dries Mertens (33) is een man van grote momenten. Knalde Napoli met zijn 122ste naar de finale van de Coppa Italia, zijn grootste kans op een prijs dit seizoen. ‘Big Rom’ boog het hoofd.

🔝 | Dankzij dit doelpunt werd Dries Mertens topschutter aller tijden van Napoli! 💙🇧🇪 pic.twitter.com/dvLPAW8VqS Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Hij heeft het voor mekaar. Napoli heeft zijn grootheden gehad, met Diego Maradona als zijn oppergod. Naast hem staat een Belg. Zelfde initialen, zelfde status. Een grootheid in Zuid-Italië. Zijn aangenomen zoon die per toeval in Leuven is geboren. Een held voor het leven. De engelbewaarder van een stad met een dubieuze reputatie.

In Napels hoor je geen slecht woord over Dries Mertens. Geen Rode Duivel die in een buitenlandse tippen aan de populariteit van Mertens. Allemaal liggen ze aan de voeten van Ciro, de lokale koosnaam die hij heeft gekregen. Een gewone jongen, met een zonnig en vrolijk karakter die er de harten heeft veroverd. Zijn recordtopschutter staat er zoals Maradona op de muren geverfd. Cavani, Hamsik en Pluisje. Ze waren nooit zo doeltreffend als hij.

Mertens in Napoli is een mooi verhaal. Moeilijke start gekend, maar sinds Maurizio Sarri in 2016 hem als spits ontdekte een doelpuntenmachine geworden. Scherpschutter met vuur en hartjes. Enkel jammer dat hij in een leeg stadion absoluut recordhouder moest worden, zonder tifosi en stadionomroeper die op hun ‘Ciro’ schreeuwden.

Hij was er naar op zoek, naar die treffer. Bij de derde poging, na een messcherpe counter legde hij de bal simpel in doel. Een cadeautje van aanvoerder Lorenzo Insigne, een belangrijk doelpunt ook. Het volstond voor de kwalificatie voor de finale van de Coppa Italia, die hij in 2014 al een keertje won. Een tweede prijs zou niet misstaan. Vertelde hij voorzitter Aurelio De Laurentiis tijdens de contractbesprekingen niet dat hij nog wat wil winnen bij Napoli?



Woensdag tegen Juventus krijgt hij de kans. Een blij weerzien met Maurizio Sarri, tegenwoordig de sportieve baas bij Juve. Een turbulent seizoen, met muiterijen en talloze conflicten met het bestuur, krijgt mogelijk toch een happy end. Wie had dat in november nog gedacht? Mertens, geen ruziemaker, rechtte de rug. Gennaro Gattuso kreeg alle neuzen weer in dezelfde richting en overtuigde een landgenoot met vertrekplannen zelfs om te blijven. Game changer.

Die andere Belg, Big Rom, droop ontgoocheld af. Afgestopt door Ospina toen hij de 0-2 aan het hoofd had, voorbij het half uur. Zijn enige grote wapenfeit. Teleurstellend. Christian Eriksen, geen cornerspecialist, had Inter nochtans al een handvol minuten op voorsprong gebracht met een bal die rechtstreeks binnen vloog. Ospina zag er niet goed uit, maar maakte dat allemaal goed. Met een paar goeie reddingen en een straffe uittrap die aan de basis van de gelijkmaker lag.

Napoli wachtte af. Inter kreeg de verdediging zelden ontwricht. Het was wroeten. Op een counter, net voor de pauze, sloeg Mertens toe. Onvermijdelijk. Net tegen de ploeg die hem de voorbije weken deed twijfelen over een verlengd verblijf in Napels.

Ook na de pauze plooide Napoli niet. Mertens, die net op tijd fit raakte, kwam in het slot naar de kant. Zijn ploegmaats hielden stand.

De komende dagen hoopt Napoli de laatste plooien glad te strijken in de contractonderhandelingen. Nog een paar punten en komma’s. De overeenkomst ligt bij de advocaten.

Een handtekening wordt snel verwacht.

