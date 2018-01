Hij was er met 730.000 euro per week bestbetaalde voetballer ter wereld, nu lacht Tevez Chinezen in het gezicht uit: "Ik was er zeven maanden op vakantie" Hans Op de Beeck

10u45 67 epa Buitenlands Voetbal Carlos Tevez (33) is terug waar het voor hem allemaal begon. Voor de derde keer is hij voorgesteld als speler van Boca Juniors. Maar niet zonder bij zijn presentatie smalend te doen over zijn periode in China. "Ach, het was zeven maanden vakantie." De Argentijnse spits verdiende vorig jaar in de Chinese Super League maar liefst 730.000 euro per week, wat van hem toen de bestbetaalde speler ter wereld maakte.

Tevez en Shanghai Shenua: dat was nooit een geslaagd huwelijk. Eentje vooral voor het geld, zo geeft 'Carlitos' nu ook toe. De Chinezen bekritiseerden de gewezen topspits van Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City en Juventus voor zijn desinteresse en voor de kilo's teveel die hij er meesleurde, zelf stelt Tevez nu ook dat het er hem allemaal niet interesseerde in het Verre Oosten. Meer zelfs, op de Argentijnse tv spreekt hij over "zeven maanden vakantie". Misschien daarom dat zelfs zijn golfcoach zich bevond onder de entourage van vijftig man die hem in China vergezelde.

Ik vrees ervoor dat ze in China nooit hetzelfde niveau zullen bereiken als in Zuid-Amerika of Europa - zelfs niet in vijftig jaar. Carlos Tevez

Tevez: "Ik geef toe: vanaf het moment dat ik voet zette in China, wou ik al terug naar Boca. Ik was er wel gelukkig en kon er genieten van mijn gezin en het leven, maar op voetbalvlak was het dramatisch. Kijk, in Zuid-Amerika en Europa leren kinderen voetballen wanneer ze klein zijn. Maar daar niet. Technisch stelt het dus allemaal weinig voor. Het voetbal is anders. De fans beleven het ook helemaal anders. En ik vrees ervoor dat ze nooit hetzelfde niveau gaan bereiken - zelfs niet in vijftig jaar. Dat de coach en voorzitter van Shanghai kritiek op me hadden? Tja, ik geef toe dat ik dikwijls niet wist wat ik daar deed. Laat het ons erop houden dat ik er zeven maanden vakantie beleefde."

AP Carlos Tevez is mateloos populair in Argentinië.

Tevez scoorde amper vier goals in 20 wedstrijden voor de club. Diego Maradona, die andere en legendarische Argentijn, omschreef het begin december misschien het best: "Tevez vult in China zijn zak van Sinterklaas met dollars om die terug naar Argentinië mee te nemen."

