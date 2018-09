Hij verdient 100.000 euro per week, maar Liverpool-ster voelt zich niet te goed om toiletten in moskee te kuisen XC

03 september 2018

11u45 0 Buitenlands Voetbal Liverpool nam zaterdag in de Premier League de maat van Leicester City. Het werd 1-2 in het King Power Stadium. Sadio Mané opende na tien minuten de score voor ‘The Reds’, enkele uren later zat de Senegalees zowaar de toiletten van een plaatselijke moskee schoon te maken.

De geste van Mané ging in geen tijd viraal op Twitter. Het filmpje toont hoe de Senegalees een emmer water vult om de vloer van de toiletten van de Al-Rahma-moskee in Liverpool te poetsen.

Het is niet meteen iets dat elke profvoetballer zomaar zou doen. En zeker niet iemand die 100.000 euro per week betaald wordt. Dat is tevens het loon dat Mané op Anfield opstrijkt.

Nog meegeven: Mané groeide op in Bambali, een klein dorpje in het zuiden van Senegal. Daar was zijn vader de imam van een plaatselijke moskee. Niet zo lang geleden had de Liverpool-ster nog redelijk wat geld over om die moskee herop te bouwen.

Liverpool FC footballer Sadio Mane cleaning the mosque toilets and wudhu area. mA #humbling pic.twitter.com/eNIxZzSLTf Khalil Laher(@ khalillaher)