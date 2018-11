Hij stond zijn WK-premie af aan het goede doel, maar nu blijkt dat Kylian Mbappé ook een héél andere kant heeft YP

07 november 2018

12u02

Bron: Der Spiegel 0 Buitenlands Voetbal De (voetbal)wereld ligt aan de voeten van Kylian Mbappé. Hij is nog altijd geen 20, maar won intussen (op de Champions League na) haast alles wat een voetballer kan winnen. Tot voor kort stond hij ook te boek als een nuchtere jongen die met de voetjes op de grond stond, maar uit nieuwe onthullingen van Football Leaks en Der Spiegel blijkt dat de pijlsnelle aanvaller ook een héél andere kant heeft. Zo kwam hij bij de contractbesprekingen met Paris Saint-Germain met eisen waaraan zelfs de steenrijke Parijzenaars niet wouden voldoen.

Kylian Mbappé is een fenomeen. Hij is nog altijd pas 19, maar kroonde zich vorig jaar met PSG tot Frans kampioen, bekerwinnaar, ligabekerwinnaar en supercupwinnaar én hielp hij Frankrijk afgelopen zomer natuurlijk met vier goals aan de wereldtitel in Rusland. Het zorgde er mee voor dat hij vorige maand nog de cover sierde van het gerenommeerde Time Magazine, dat de tiener ziet als “één van de leiders van de volgende generatie”. In het interview bij dat blad lichtte hij ook toe waarom hij zijn WK-premie schonk aan het goede doel. “Ik deed mee aan het WK om de kleuren van mijn land te verdedigen. Ik verdien meer dan genoeg geld en ik vind het belangrijk dat je degenen moet helpen die in nood zijn. Veel mensen hebben het moeilijk en veel kinderen zijn ziek. Het geld verandert mijn leven niet, maar wel dat van hen”, klonk het. Maar uitreksels uit documenten van Football Leaks die de Duitse krant Der Spiegel kon inkijken, leren ons een andere Mbappé kennen.

Take a look at @KMbappe's interview in the next issue of @TIME magazine! 🔥



📰 Available this Friday pic.twitter.com/KPqXIceHB2 Paris Saint-Germain(@ PSG_English) link

Mbappé stak voor het eerst zijn neus aan het venster bij AS Monaco. Hij speelde er twee jaar in de hoofdmacht en in zijn tweede jaar bezorgde hij de Monegasken haast eigenhandig de landstitel. In de zomer van 2017 stonden de topclubs dan ook in de rij voor hem en de speler leek voor Real Madrid te gaan kiezen. Ronaldo was zijn grote idool, de club had meer dan gezonde interesse en wou 180 miljoen euro op tafel gooien voor het wonderkind. Alleen: met ook nog onder meer Bale en Benzema in de rangen, maakte papa Wilfrid zich zorgen dat zijn zoon bij de ‘Koninklijke’ op het achterplan zou belanden. Begin augustus lichtte Mbappé Monaco dan ook in dat hij niet voor Real, maar wel voor PSG had gekozen.

De steenrijke Parijzenaars wilden ook 180 miljoen euro betalen, waarna vader en zoon Mbappé half augustus in een onderhoud met Antero Henrique, sportief directeur bij PSG, de laatste details uitklaarden. En dat bleken er nog heel wat. Zo wilde de familie Mbappé in totaal 55 miljoen euro: vijf miljoen als tekenpremie en een salaris van 50 miljoen verdeeld over de vijf contractjaren. Netto. PSG ging akkoord en Mbappé werd één van de bestbestaalde voetballers van Frankrijk. Maar uit de documenten van Football Leaks blijkt dat Donatello nog een pak andere gortige eisen had – té gortig, zelfs voor PSG.

Als Mbappé de Gouden Bal zou winnen, wilde hij automatisch de bestbetaalde speler worden van PSG, wat zou betekenen dat hij meer zou opstrijken dan Neymar. Paris Saint-Germain weigerde. Mbappé eiste ook dat hem vijftig uur per jaar een privévliegtuig ter beschikking zou gesteld worden. Ook die eis haalde het contract niet, maar als ‘goedmakertje’ ontvangt hij wel een toelage van 30.000 euro per maand om onder meer zijn persoonlijke assistent, chauffeur en bodyguard te kunnen betalen.

En daar is plots Jorge Mendes

Maar goed: AS Monaco en PSG kwamen er dus op alle vlakken uit en Mbappé werd de op één na duurste speler in de geschiedenis van het voetbal. Maar Football Leaks komt nog met een interessante ontwikkeling. Toen de onderhandelingen in een afrondende fase waren, dook ook ene Jorge Mendes op aan de onderhandelingstafel. De Portugees, die wereldwijd aanzien wordt als de meest invloedrijke makelaar uit de voetbalsport, duikt op de één of andere manier altijd op wanneer het gaat over enorme geldsommen en toen op 31 augustus 2017 om 7u52 de handtekeningen werden gezet aan de Côte d’Azur, stond ook de krabbel van Mendes op papier. Zijn commissie volgens Football Leaks: minstens 7,25 miljoen euro. Toen de European Investigations Collaboration (EIC), dat samenwerkt met Der Spiegel, de superagent daar aan de tand over voelde, weigerde die elke vorm van commentaar.