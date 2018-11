Hij speelde voor Lierse en scoorde ooit 13 keer in één wedstrijd, maar vertelt nu: “Ik stond op het punt om van een brug te springen” YP

29 november 2018

12u11

Archie Thompson is een begrip in de Australische voetbalwereld. Zijn voornaamste exploot voltrok zich op 11 april 2001, want dan ging de toen 23-jarige spits de wereld rond nadat hij liefst dertien keer had gescoord voor de Socceroos in de 31-0-zege tegen Amerikaans Samoa. Het leverde hem een transfer naar Lierse op en in ons land zou hij in 95 optredens 29 keer de weg naar doel vinden. Hij is intussen 40, maar tegenover Fox Sports onthult hij dat zijn laatste dagen als voetballer niet zijn makkelijkste waren.

“Niet veel mensen weten dat ik in het laatste jaar van mijn carrière aan het scheiden was en ik ook te horen kreeg dat ik geen kans zou krijgen bij de club waar ik groot mee was geworden. Dat kwam allemaal hard binnen, het was alsof er een vloedgolf over mij was gegaan.” Oorspronkelijk kon hij dat nog wel wegstoppen voor het grote publiek, maar gaandeweg kreeg hij het steeds lastiger. “Ik moest in het openbaar wel een façade opzetten, want ik stond ervoor bekend dat ik altijd lachte en gelukkig leek. Maar als je dan thuis komt en de deur dichttrekt, dan is het alsof de muren op je afkomen.”

“Voetbal maakt al een deel uit van mijn leven van toen ik vier jaar oud was. Het voetbalveld is mijn toevluchtsoord. Het is een plaats waar ik mezelf kan uitdrukken, plezier kan beleven en ook anderen plezier kan laten beleven. Maar toch moet ik zeggen dat er ook ergens schrik was. Schrik om fouten te maken. Fans kunnen heel erg wisselvallig zijn: de ene dag zingen ze je naam en de week nadien maak je een foutje en willen ze dat je de club verlaat”, praat Thompson honderduit.

Vooral aan het eind van zijn carrière had Thompson het erg zwaar. “Mijn leven was gestructureerd van zodra ik op de training toekwam. Wat je moet dragen, wat je moet doen,… Het werd allemaal voor mij uitgestippeld. Het is een speciaal gevoel wanneer dat er niet meer is. Natuurlijk staat er altijd een jongeling te trappelen om je plaats in te nemen, maar ik was gewoon nog niet klaar om vervangen te worden. Al wat ooit zo gestructureerd was, viel ineens weg. Dat is wanneer de schrik komt. ‘Wat ga ik nu doen? En ga ik nog in staat zijn om voor mijn familie te kunnen zorgen?’”

“Ik haatte het voetbal”

Thompson doet zijn verhaal met de tranen in zijn ogen. Aan het einde van zijn carrière gingen zijn vrouw en hij uit elkaar en bijgevolg kreeg hij zijn kinderen weinig te zien. Het zorgde ervoor dat hij trainingen begon over te slaan en smoesjes te verzinnen om toch maar niet naar de club te moeten gaan. “Iedereen wil zijn carrière in schoonheid afsluiten. Maar die laatste acht maanden, haatte ik het spelletje. Het voelde alsof het voetbal mijn huwelijk had kapotgemaakt en dat het daardoor was dat ik mijn kinderen niet meer zag. Ik wilde geen deel meer uitmaken van wat ooit mijn toevluchtsoord was. Waar training vroeger een uitlaatklep was, werd dat ineens een onmogelijke opdracht. Ik belde de club of de coach en verzon excuses zoals ziektes, om toch maar niet te moeten gaan.”

En het ging van kwaad naar nog veel erger. Thompson greep vervolgens naar de drank en kreeg donkere gedachten. “Op het einde dronk ik soms zoveel dat ik tijdens de trainingen met moeite kon blijven staan. Ik kwam zelfs op een punt waaraan ik dacht, weet je… Ik stond verschillende keren op het punt om van de West Gate Bridge (een brug in Melbourne, red) te springen. Maar toen werd ik omringd door de juiste mensen, die me deden inzien dat ik problemen had. Mijn hoofd stond op ontploffen, maar door er met mijn psycholoog kon over te praten ging alles veel beter. Ik kan mensen met mentale problemen alleen maar hetzelfde aanbevelen.”