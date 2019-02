Hij kon geen potten breken bij KV Mechelen, maar met vier ‘panna’s’ in vier seconden tekent spits voor dé actie van het weekend MH

04 februari 2019

15u19 2

Zegt u de naam Fatos Beciraj nog iets? De Montenegrijn versierde in januari 2018 een transfer naar KV Mechelen, maar die overstap werd geen voltreffer. Na amper vier optredens -en geen enkel doelpunt- in de Jupiler Pro League verkaste hij naar Maccabi Netanya, een Israëlische eersteklasser. Daar tekende de spits zaterdag voor hét huzarenstukje van het weekend. In amper vier seconden gaf hij evenveel bewakers het nakijken met een onvervalste ‘panna’. Beciraj was bij Maccabi Netanya tot dusver goed voor vijf goals in zestien competitiematchen.

4 nutmegs in row pic.twitter.com/kepXagNvBS Karīm(@ KarimB92) link