Hij dronk “hele fles cognac” uit en liep plots veld van Ajax op om keeper te lijf te gaan, later moesten Wesley en zijn ouders onderduiken TV

02 mei 2019

18u26

Bron: VICE Sports 0 Buitenlands voetbal Wesley van Wilsem was 19 jaar en stomdronken toen hij op 21 december 2011 het veld betrad om AZ-doelman Esteban een karatetrap te verkopen. 30 jaar stadionverbod, 10.000 euro boete en zes maanden gevangenisstraf waren zijn straf. Acht jaar later lijkt de Nederlander weer op het rechte pad te zitten.

Ajax ontving op 21 december 2011 AZ in de achtste finales van de KNVB-beker. De thuisploeg leidde met 1-0 toen er in minuut 37 een jongeman het veld kwam opgelopen, recht op AZ-doelman Alvarado Esteban af. “Onderweg naar de Arena had ik in de auto al een hele fles cognac uit, dus voelde ik aan dat het weleens fout zou kunnen lopen. Omdat ik eigenlijk helemaal niet tegen alcohol kan, kwam ik straalbezopen aan bij de Amsterdam Arena”, opende Van Wilsem zijn verhaal bij Vice Sports. Nog twee biertjes erbij en Wesley was de weg helemaal kwijt. “Ik werd vervelend en stond wat te roepen langs de zijlijn. Zonder een echte reden richtte ik vervolgens op Esteban.”

“Terwijl ik stond te schreeuwen, merkte ik dat ik Esteban vrij makkelijk zou kunnen bereiken. Als jongetje wilde ik dat wel vaker doen, het veld van de Arena betreden, maar dan op de normale manier. Bij een kampioenenviering ofzo.” Het grote alcoholpercentage in Wesley’s bloed zorgde ervoor dat hij evenwel de controle over zichzelf verloor. “Als ik drank op had, voelde ik mij echt vrij en deed ik maar wat er in mij opkwam. Dat was op het bewuste moment ook het geval. Plots was het gebeurd en lag ik op mijn rug, maar het was zeker niet de bedoeling om Esteban te blesseren.”

Vooraleer Wesley een soort karatetrap kon uitvoeren, reageerde de nietsvermoedende Esteban alert en was het de Nederlander die op de grond lag. De doelman verkocht hem twee trappen. Vanaf dan namen stewards en vervolgens de politie het over. “Ik werd in een busje gegooid en naar een cel gebracht. De eerste ochtend vroeg ik aan de agent op het bureau waarom ik eigenlijk vast zat. De inspecteur zei niets, maar liet het op zijn telefoon zien en dan besefte ik pas: oh, f*ck.”

Zijn actie kon, hoe kan het ook anders, op niet veel bijval rekenen van de buitenwereld. Wesley kreeg zoveel doodsbedreigingen dat hij en zijn ouders een tijd moesten onderduiken. Ajax kreeg een boete van 10.000 euro, die Wesley moest ophoesten. Daarnaast kreeg hij nog eens zes maanden gevangenisstraf en een stadionverbod van dertig jaar. De wedstrijd moest herspeeld worden en Ajax verloor met 2-3. “Het was een impulsieve actie die ik helemaal zelf heb bedacht. Andere supporters stonden hier helemaal los van. Ik dacht dat ik grappig was, maar dat was helemaal niet zo. Mijn gedrag sloeg nergens op.”

Contact met de doelman heeft de Nederlander nadien nooit meer gehad. Wesley wilde ook niet meewerken aan een programma om zich op een ludieke manier te excuseren bij de Costa Ricaan. De reactie van Esteban kon hij wel begrijpen. “Ik had hetzelfde gedaan in zijn plaats, dus heb ik een eventuele klacht tegen hem laten vallen. Want dat behoorde ook tot de mogelijkheden. Om mijn eigen hachje te redden, maar dat was niet op zijn plaats geweest. In mijn hoofd staan we daarom gelijk.”

Famke Louise

Door zijn beruchte bijnaam ‘hooligan Wesley’ was het moeilijk om normaal in de maatschappij te kunnen meedraaien. Werk vinden is natuurlijk niet gemakkelijk op die manier. Toch slaagde Wesley erin een job te versieren bij Motéma media, een bedrijf dat video’s maakt voor onder meer YouTube. Samen met ‘de Snapking’ is Wesley bezig aan een voetbalprogramma waarvan hij de presentator mag zijn. “De eerste opnames zijn al gedraaid met ‘DieTim’, de ex van Famke Louise. We hebben verschillende raakvlakken, omdat we allebei wat fouten hebben gemaakt. Maar ik hoop dat ik kan laten zien dat ik met iets positiefs bezig ben en beschouw dit als een tweede kans. Daar heb ik mijn doel van gemaakt.”

Vandaag in 2011: Een dronken idioot uit het @AFCAjax-vak rent vanaf de tribune het veld op, rent op Esteban af en geeft hem een karatetrap in z'n rug. De @AZAlkmaar-goalie weet de aanval echter af te weren en trapt tweemaal hard op de hooligan in, met de rode kaart tot gevolg... pic.twitter.com/2ZukbFGdIV Kent u deze Nog(@ kentudezenog) link