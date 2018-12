Hij breekt alle records in MLS en trapt strafschoppen zoals je dat nog nooit zag: maak kennis met de man die onder andere Zlatan in de schaduw zette in de VS MDB & YP

06 december 2018

14u24

Bron: Transfermarkt, GOAL, Marca 0 Buitenlands Voetbal Zaterdag wordt er in een onderling duel tussen Atlanta United en Portland Timbers gestreden om de titel in de MLS. Bij Portland vrezen ze toch vooral ene Josef Martínez. De Venezolaanse spits die het record van topschutter in de Amerikaanse eerste klasse van de tabellen trapte door liefst 31 keer in 34 wedstrijden te scoren. Al doet de man - die in de verkiezing van beste speler van de MLS Zlatan Ibrahimovic achter zich liet - dat vanop de stip wel op een eigenaardige manier.

Je hebt Paul Pogba en dan heb je Josef Martínez. De middenvelder van Manchester United houdt er bij het nemen van zijn strafschoppen een opvallende aanloop op na en dat kan zeker ook gezegd worden van de 25-jarige Venezolaan. Een keer springen, naar de bal toelopen en net voordat hij het leer raakt, veert Martínez nog een keer op. Uiterst bizar, maar wel efficiënt. Van de vijftien strafschoppen die hij in zijn carrière nam, faalde de Venezolaan slechts twee keer. Cijfers die hem wel helpen in de strijd voor de topschutterstitel. Momenteel zit hij aan 31 rozen in 34 wedstrijden en daarmee heeft hij het record in de MLS op zijn naam staan. Van zijn 97 schoten richting doel, vloog het leer in 32% van de gevallen tegen de touwen. Dat heet dan efficiëntie.

Na zijn uitstekend seizoen gaf hij zelfs ene Zlatan Ibrahimovic (die derde werd na ook Miguel Almiron) het nakijken in de verkiezing van MVP, de beste speler van het jaar, in de MLS. Unaniem zelfs met liefst 47,93 % van de stemmen. Alle spotlights zijn dan ook op Josef Martínez gericht wanneer hij zaterdag met Atlanta United een gooi doet naar de titel in de Major League Soccer.

Toch was Martínez in februari van vorig jaar niet meteen overtuigd om zijn tenten op te slaan in de Verenigde Staten. “Als ze me voor het eerst belden, had ik mijn twijfels. Ik zat toen in Europa en wist dan ook niet veel van de MLS, maar toen ik hier aankwam wist ik dat het de goede stap was. Ik wist dat Atlanta de juiste plek was voor mij. De journalisten zijn hier vriendelijker en gelukkig worden voetballers niet zo intensief gevolgd als LeBron James”, liet Martínez door GOAL optekenen.

Het bleek de juiste keuze. De Venezolaan speelde toen in de Serie A bij Torino, maar hekelde de defensieve speelstijl van de Italiaanse clubs. Verder dan 7 treffers in 58 wedstrijden kwam hij in de Serie A niet. “Ik heb nergens spijt van, ook niet van wat er in Italië is gebeurd”, vertelde de spits. “Ik wil de mensen bedanken die me daar geholpen hebben, want ik heb daar veel geleerd. De mensen mogen van mij zeggen wat ze willen over mijn periode in Italië, maar alle competities zijn verschillend. De Italiaanse eerste klasse is heel defensief. Geen enkele wedstrijd eindigt daar op 5-0 of 5-5. Je ziet heel veel wedstrijden die op 1-0 of 0-0 eindigen. Ik heb niks tegen die stijl, maar in mijn ogen is het te tactisch.”

Voordat hij in Italië neerstreek, had Martínez al een hele weg afgelegd. Hij begon in doel, maar de Venezolaan zag al snel in dat hij niet in de wieg was gelegd voor die positie. “Mijn vader was een doelman en toen ik begon, wilde ik ook in doel staan. Alleen duurde die wens niet zo lang. Ik denk ook niet dat ik een grote toekomst had als doelman aangezien ik te klein ben. Ik trap dan ook liever naar doel dan dat ik verdedig”, vertelde de spits die zijn jongensdroom al op 17-jarige leeftijd waar maakte. “Als ik als jongetje Caracas FC op televisie zag, was het mijn droom om met de grootste spelers van Venezuela samen te spelen. Dat die droom zo snel in vervulling zou gaan, had ik dan ook nooit gedacht.”

Daarna ging het snel. Een jaar later volgde zijn eerste interland in het Venezolaanse shirt al, waarna hij zijn thuisland achter zich liet. In zijn zoektocht naar glorie in Europa werd Martínez weggeplukt door het Zwitserse Young Boys Bern, maar daar kreeg hij nauwelijks kansen. Dan moest een uitleenbeurt aan een andere Zwitserse ploeg, FC Thun, maar soelaas brengen. “In Thun spreken ze een dialect”, vertelde Martínez. “Het is er ook koud, niet hetzelfde als in Caracas waar het 40 graden Celsius is tegenover -15 of -20 graden Celsius in Thun.” Josef Martínez paste zich echter aan en zat aan de winterstop al aan acht treffers in de Zwitserse eerste klasse. Bij Young Boys Bern twijfelden ze dan ook niet om hun spits vervroegd terug te halen. Al snel kwam hij op de radar van Torino dat drie miljoen euro op tafel legde voor de spits. Maar zijn Italiaans avontuur draaide zoals eerder gezegd niet uit op een succes.

In Amerika draait de motor wel op volle toeren. Hij jaagt er de ene na de andere bal tegen de touwen, net zoals Ronaldo dat deed. De Braziliaanse spits welteverstaan. “Ik keek graag naar Real Madrid en vond het geweldig om Ronaldo aan het werk te zien. Niet alleen vanwege zijn techniek en het plezier dat hij bracht, maar ook omdat hij een killer was. Als je hem een klein beetje ruimte gaf, strafte hij dat meteen af. Als hij een kans kreeg, maakte hij die altijd af.”

Naast Ronaldo is ook Salomón Rondón, de spits van Newcastle United waar hij mee samen speelt bij de nationale ploeg, een van zijn idolen. “Ik zal altijd zeggen dat Rondón de beste nummer negen is die er bestaat. Dat zeg ik omdat ik een Venezolaan ben, met hem de kleedkamer deel en omdat ik kan bevestigen dat hij ook geweldig is als persoon is.” Samen met Rondón wil Martínez een belangrijke taak vervullen met zijn land. “Sinds ik het shirt van de nationale ploeg voor het eerst droeg, voelt het als een missie om het WK te halen. Dat is een jongensdroom. Iedere Venezolaan wil dat beleven, dus iedere international kent die verantwoordelijkheid ook. Ik voel mezelf ook een rolmodel, voor alle latino’s. Je vertegenwoordigt jezelf, een team, een stad en - als je geluk hebt - zelfs een land. Je moet het beste van jezelf laten zien. Ik heb de verantwoordelijkheid om mensen zo goed mogelijk over mijn land te laten denken, zeker door wat er daar aan de gang is.” Dat er in zijn thuisland een heuse crisis woedt, doet Martínez dan ook pijn. “Ik lijd, omdat mijn familie daar nog steeds woont. We moeten momenteel maar met de verschrikkelijke realiteit leven.”

De sportieve realiteit ziet er iets rooskleuriger uit voor Josef Martínez. Hij lijkt dan ook klaar voor de volgende stap in zijn carrière, maar eerst die titel pakken. “Op dit moment weet ik nog niet of ik zal terugkeren naar Europa. Ik denk alleen aan de volgende wedstrijd. Ik wil graag winnen en als ik niet gefocust ben, verliezen we wedstrijden. Doordat er veel Zuid-Amerikanen in de MLS spelen, ben ik hier gelukkig. We veranderen het idee dat de MLS niet competitief is. Deze competitie groeit en het is mooi om daar deel van uit te maken.”