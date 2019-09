Hij blijft tweede keus, maar Chelsea-coach vol lof: “Batshuayi heeft zijn kans gegrepen” GVS / KTH

26 september 2019

09u00 0 Buitenlands voetbal Van derde spits naar tweede spits. Kleine stap vooruit. Michy Batshuayi (26) heeft zich in de gratie van Chelsea-coach Frank Lampard. Met twee goals en een assist was hij gisteravond belangrijk in de League Cupmatch tegen vierdeklasser Grimsby Town. Lampard: “Hij is belangrijk voor ons.”

Dat Michy Batshuayi niet de nummer één is in de spits bij Chelsea, is een understatement. De Rode Duivel speelde dit seizoen nog maar 154 minuten - drie invalbeurten en een basisplaats. Toch scoorde hij gisteren punten bij coach Frank Lampard. Na de twee goals en een assist in het League Cup-duel tegen Grimsby Town kreeg Batshuayi lof.

“Hij werkte hard en trainde goed”, vertelt de ex-international van Engeland op de clubwebsite van ‎The Blues. “Hij viel in tegen Wolverhampton en dat had meteen een impact (Batshuayi gaf een assist, red.). Hij viel ook in tegen Liverpool en ook daar zorgde het bijna voor de ommekeer. Het is geweldig voor mij dat een speler steeds beter wordt en er ook elke dag voor traint. Michy heeft talent. Hij kan de bal bijhouden, gebruikt beide voeten en scoort goals. Hij is belangrijk voor ons. Hij greep zijn kans met die twee goals. Dat is goed, want we hebben opties nodig voorin.”

Batshuayi maakte woensdag zijn twintigste en eenentwintigste voor Chelsea. Hij nam de tweede en de zesde voor zijn rekening. Batsman kreeg de voorkeur op de zieke Olivier Giroud en joeg zijn stats de hoogte in. Zoals hij dat de voorbije jaren wel vaker heeft gedaan tegen tegenstander van minder allooi. 11 van zijn 21 doelpunten maakte hij in de bekercompetities (League en FA Cup) tegen clubs uit de lagere afdelingen. Het vertekent het beeld een beetje.

Batsman begon aan het seizoen als derde keus. Tijdens de competitieopener tegen Man United viel hij nog naast de selectie. Ondertussen lijkt hij zich te hebben opgewerkt tot tweede spits bij de Blues. Dat is een rang vooruit, maar de jonge Tammy Abraham blijft de onbetwiste nummer een van Lampard. Onze landgenoot komt nog niet aan 19 procent van de speelminuten.

Very happy with the goals & team performance 💙🤟🏿 Focus on the next game already ! #NeverDoubt #KTBFFH pic.twitter.com/hzg5zB67kB Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link

Batshuayi wordt volgende maand 26 - hij is een leeftijdsgenoot van Romelu Lukaku. Op die ene opflakkering van vier maanden bij Dortmund en een handvol goeie matchen bij Crystal Palace is hij al bijna vier seizoenen op zoek naar stabiliteit en een vaste stek als nummer een.

New wallpaper for everyone thank me later ✌🏾 (this pic is seriouzzz) pic.twitter.com/paTsb2fFKF Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link