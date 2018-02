Hier was Hazard vanavond wel: Beste Belg in het buitenland arriveerde net als Neymar en Sanchez in blitse wagen op prestigieus event van Nike Mike De Beck

07 februari 2018

21u44

Bron: Daily Mail 9 Buitenlands Voetbal Beste Belg in het buitenland. Het is een nieuwe trofee die Eden Hazard op zijn al goedgevulde trofeeënkast mag zetten. De Rode Duivel kon vanavond echter niet aanwezig zijn op het Gala van de Gouden Schoen om zijn prijs op te halen. Schoenensponsor Nike had hem al een tijdje gestrikt voor de 20ste verjaardag van de beroemde schoen Nike Mercurial.

De draaischijf van Chelsea had zijn entree in Londen duidelijk niet gemist. Hazard arriveerde op het event in een blitse wagen waarop Mercurial geschreven stond. Na de 4-1-nederlaag kregen de spelers van Chelsea drie dagen vrij van Antonio Conte en ook Tiémoué Bakayoko tekende present op het event van Nike. Geen zonnige bestemming dus voor beide heren, maar wel een verschijning in het zogenaamde 'The Printworks' in Londen.

Hazard en Bakayoko waren uiteraard niet de enige aanwezigen. Ook Neymar, Pierre-Emerick Aubameyang en Alexis Sanchez lieten zich zien. Maar Eden Hazard was niet de enige landgenoot die deelde in de festiviteiten, want ook Yannick Carrasco streek neer in Londen.

Nike vierde er dus de 20ste verjaardag van de Nike Mercurial-schoen. De Braziliaan Ronaldo was de eerste om het eerste exemplaar aan zijn voeten te binden. Op het WK van 1998 in Frankrijk schitterde de spits met de schoenen om uiteindelijk in de finale te verliezen van thuisland Frankrijk.