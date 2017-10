Heynckes (72) voor de vierde keer aan het roer bij Bayern Kjell Doms

AFP

Duitse bronnen meldden zopas dat Bayern München de 72-jarige Jupp Heynckes heeft aangesteld als nieuwe coach tot het einde van het seizoen. Bayern, op dit moment tweede in de Bundesliga op vijf punten van leider Dortmund, zette vorige week Carlo Ancelotti op straat. Met Heynckes haalt Bayern de man terug die al drie keer eerder aan het roer stond van de 'rekordmeister'. In het seizoen 2012-2013 won Heynckes als coach van Bayern München nog de 'treble'. Heynckes was ook succesvol als coach van Real Madrid.