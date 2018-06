Het WhatsApp-bericht dat Zidane na zijn vertrek naar Real-spelers stuurde XC

02 juni 2018

11u23

Bron: Cadena SER 0 Buitenlands Voetbal Verrassing alom toen Zinédine Zidane afgelopen donderdag prompt opstapte bij Real Madrid. 'Zizou' won vijf dagen eerder voor de derde keer op rij de Champions League met 'de Koninklijke'. Gestopt op een hoogtepunt, waarna hij een WhatsApp-bericht naar zijn spelers stuurde.

Zidane had voor zijn persconferentie Real-kapitein Sergio Ramos op de hoogte gebracht van zijn vertrek. Die laatste moest vervolgens zijn teamgenoten meedelen dat Zidane er als coach de brui aan gaf. Maar ook de Franse oefenmeester wilde zich tot zijn spelers richten. En dat deed hij ná de persconferentie in een WhatsApp-bericht.

Het Spaanse radiostation Cadena SER onderschepte de boodschap van Zidane. Die luidde als volgt: "Bedankt voor alles. Zonder jullie steun in de moeilijke momenten, had dit alles nooit mogelijk geweest. We zien elkaar snel. Knuffel."

'Zizou' werd tevens de eerste coach ooit die drie keer op rij de beker met de grote oren kon winnen. Met Zidane op de bank won Real ook La Liga (2017), de Spaanse Supercup (2017), twee keer de UEFA Super Cup (2016, 2017) en tweemaal het WK voor clubs (2016, 2017).