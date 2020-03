Het verhaal én de beelden achter verloren weddenschap van Fàbregas: “Ik kocht hem een Range Rover... op een autokerkhof” ABD

15 maart 2020

15u16

Eerder lichtte ex-Chelseakeeper Marcin Bulka al een tipje van de sluier, nu doet Cesc Fàbregas het hele verhaal op Instagram. De Spaanse middenvelder verloor tijdens zijn periode bij de 'Blues' een weddenschap van Willy Caballero en moest de Argentijnse doelman een Range Rover cadeau doen. Een dure grap, zo leek. Maar Fàbregas kwam met een uitmuntende en vooral hilarische oplossing.

Marcin Bulka, een 20-jarige Poolse doelman die tegenwoordig derde keus is bij PSG en voordien actief was voor Chelsea, deed drie weken geleden enkele onthullingen. Over hoe graag Eden Hazard hamburgers eet en hoe groot “zijn vriend” Thibaut Courtois’ ego is.

Maar Bulka deed nog een ander - hilarisch - verhaal uit de doeken. “Cesc Fábregas verloor eens een weddenschap van Willy Caballero en moest hem een Range Rover cadeau doen...”

Ik werd zelfzeker. Té zelfzeker. Het liep een beetje uit de hand Cesc Fabregas

Nu doet de Spaanse middenvelder, spelend bij AS Monaco, het hele verhaal én deelt hij de beelden: “Aangezien een speler (Bulka dus, red.) het verhaal over wat er gebeurde op die ene dag in 2018 vertelde aan de pers en iedereen vraagt of het waar is... Hier gaan we. Ik blijf na de training vaak wat langer om penalty’s te nemen. Dan sluit ik altijd weddenschappen met de doelmannen om er wat extra pit in te brengen. Voor een of andere reden had ik nog nooit een strafschop gemist. Ik werd zelfzeker. Té zelfzeker. Het liep een beetje uit de hand.”

“Het was Willy Caballero’s beurt en ik zei hem dat als hij de penalty zou redden, ik hem een Range Rover cadeau zou doen. Jammer genoeg pakt hij de elfmeter voor de ogen van het hele team. Je kan je wel voorstellen hoe dat ging... (glimlacht) Plots voelde ik me de domste kerel op aarde. Iedereen was aan het roepen en lachen dat ik mijn schuld moest afbetalen.”

“Zo gezegd, zo gedaan. Ik ging naar een autokerkhof en vond er een kapotte Range Rover die nergens meer voor kon dienen. De auto kostte 950 pond (1050 euro, red.) en ik dacht: ‘Weet je wat? Ik koop ‘m gewoon’. De volgende dag bracht ik de wagen naar de training en ja... De rest zie je in de video. Moraal van het verhaal: ga nooit weddenschappen aan.”

Caballero: “Cesc is een man van zijn woord”

Willy Caballero reageerde ondertussen op de Instagrampost van Cesc Fàbregas. “Dit verhaal klopt helemaal. Deze kerel is een man van zijn woord. Als hij iets belooft, doet hij het ook. Ik mis je, Cesc.”