Het vadergevoel van Lukaku spreekt nu ook op het veld: de lessen van Van Damme, Drogba en co Kristof Terreur

23 december 2019

08u42 0 Serie A Ode aan ‘la mamma’. De familie Esposito beleefde op San Siro de avond van hun leven. Met de zegen van ‘Big Rom’, gelukbrenger boven topschutter. Het hart haalde het van het ego. Lukaku’s vadergevoel spreekt nu ook tussen de lijnen. Leren delen.

De eerste vergeet je nooit. Sebastiano Esposito droeg zijn eerste in de Serie A op aan zijn moeder. Aan de zijlijn vochten er twee tegen de tranen. Het 17-jarige talent van Inter knuffelde na afloop van de zege tegen zijn Genoa innig ‘la mamma’. Emotionele taferelen die ongetwijfeld herinneringen opriepen bij Romelu Lukaku.

Hij weet hoe dat voelt. Innige momenten deelt hij ook eerste met zijn moeder. Na zijn debuut in eerste klasse, tien jaar geleden op Standard, belde hij vanuit de kleedkamer meteen naar zijn ma. De spijt dat ze er niet bij kon zijn. Zelfde scenario na zijn eerste doelpunt, paar maanden later tegen Zulte Waregem. Eerste belletje naar Adolphine.

Vandaar dat Lukaku (26) zaterdag voldaan huiswaarts ging, Romeo op de arm. Zijn twee goals, een assist en die bal die hij van de lijn veegde waren bijzaak, zijn 200ste en 201ste in het clubvoetbal evenzeer. Familiaal geluk primeerde. ‘Big Rom’ toonde San Siro, en bij uitbreiding de wereld, zijn grote hart.

Toen Esposito aan de vaste penaltynemer vroeg op hij de strafschop mocht trappen, sprong de achtergrond van zijn jonge ploegmaat ongetwijfeld niet als eerste in zijn gedachten. Dat was de teamspeler die een mogelijke hattrick en zijn ego even aan de kant schoof om de benjamin in de kern een boost te geven. De gulle ancien die zijn vadergevoel liet spreken. Babbo Rom.

Kerstverhaal

De intense scène tussen mama en zoon maakten het plaatje af. Esposito verklapte dat hij wakker had gelegen. Zenuwen voor zijn eerste basisplaats. Hij bedankte daarna Lukaku uitgebreid voor de kans. Kerstverhaal geregisseerd door een ‘prachtmens’, zoals Esposito hem omschreef. Bij diens familie heeft Lukaku sinds zaterdag voor altijd zijn plaats. Die onvergetelijke geste.

Het is de Lukaku zoals diegenen die hij in zijn kleine cirkel heeft toegelaten, hem kennen: de grote knuffelbeer, weekhartig als het om de familie draait. Op televisie en in interviews durft hij wel eens verongelijkt en arrogant overkomen - wie tegen zijn kar rijdt, maakt hij zonder genade af. Op het veld zorgen wapperende armen, grote mond en ego wel eens voor irritatie.

Wanneer hij zich ergens niet goed voelt, ondergewaardeerd, gaat hij confrontaties niet uit de weg. Dan neemt het overlevingsinstinct over. Speler die met het gevoel leeft dat hij altijd tweemaal zo hard heeft moeten vechten om geaccepteerd te worden. Als je hem echter de verantwoordelijkheid geeft die hij in zijn ogen verdient, zoals coach Antonio Conte heeft gedaan in Milaan, bloeit hij helemaal open. De hand-leiding is simpel.

Volwassen geworden

Zoals elke voetballer - man - is ‘Big Rom’ af en toe nog kind, maar het vaderschap heeft hem volwassener gemaakt. De geboorte van ‘Lil’ Rom’, zoontje van één, heeft hem geleerd om meer te delen. Het draait niet meer om hem alleen. Zie ook de schattige foto’s die hij steeds vaker deelt. Trotse vader.

Dat hij zich bij Inter over Esposito ontfermt, hoeft niet te verbazen. Hij is niet vergeten hoe de anciens bij Anderlecht en Chelsea zich destijds over een broekje ontfermden. De beschermende arm van Jelle Van Damme, nog altijd een beetje zijn ‘grote broer’. De vaderlijke raad van Didier Drogba, zijn idool, in Londen. De lessen van Nicolas Anelka en Samuel Eto’o. De zachte en harde hand van Thierry Henry, nog altijd een hulplijn. Die ervaring draagt hij nu over. De baby van toen is nu de papa.

Bij Man United hebben ze dat stilletjes aan zien groeien. José Mourinho kon vergelijken - hij had de jonge ongeduldige Lukaku nog onder zich bij Chelsea. In zijn eerste maanden op Old Trafford nam Lukaku aan het eind van de oefensessie regelmatig spitsbroer Marcus Rashford mee naar de andere kant van het veld om diens afwerking aan te scherpen. De verliezer moest pompen. Voor Conte komt het er nu op aan om dat vadergevoel bij Lukaku te blijven triggeren. Hou hem scherp. Bij United raakte hij het kwijt.

Als papa hoopt Lukaku dat zijn kinderen straks dezelfde band met hem zullen ontwikkelen als hij met ma. “Vroeger belde ik mijn mama vijf keer per dag”, vertelde Lukaku ons een jaar geleden, vlak voor hij vader werd. “We praten gewoon over het leven. Over zaken die we op tv hebben gezien. Over de meisjes. Over de feestjes. Mijn ma is mijn beste vriend. Ze weet alles. Ik vind dat kinderen alles met hun ouders moeten kunnen delen. Zo’n hechte band.”

Tussen de lijnen deelt ‘Big Rom’ nu ook.