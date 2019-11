Het succesrecept van de dodelijkste spits in Europa: de liefde van Robert Lewandowski gaat door de maag Kristof Terreur

27 november 2019

10u30 0 Buitenlands voetbal Zijn vrouw Anna Lewandowska, ex-atlete, nu voedingsspecialiste en auteur, schrijft de succesrecepten uit en brengt ze op tafel. Toegenomen verantwoordelijkheidsgevoel en minder egocentrisme doet de rest. Records sneuvelen. Op zijn 31ste pronkt Robert Lewandowski met Ronaldo- en Messicijfers: 51 goals in 2019, 27 doelpunten in 20 wedstrijden dit seizoen. De Poolse seriekiller scoorde bovendien de snelste vierklapper ooit in de Champions League.

Op je smartphone kan je een deel van zijn dagelijkse routine een week gratis testen. De app heet ‘Diet en Training by Ann’, verkrijgbaar op Google Play en in de Apple Store. Je vindt er trainingsschema’s, work-outs, dieettips en recepten terug voor een gezonde levensstijl, om gewicht te verliezen of om spieren te kweken. Gezicht van de app en je virtuele personal trainer is Anna Lewandowska.

Een ex-atlete, zo zegt de bijsluiter. Voedingsspecialiste. Medaillewinnares op Europese en wereldkampioenschappen karate. Auteur van dieet- en work-outboeken. Blogster op ‘healthy plan by Ann’. Graduaat in de lichamelijke opvoeding. En als toemaatje: vrouw van Robert Lewandowski, aanvoerder van de Poolse nationale ploeg. Hij is haar proefkonijn. Hij ontleedt bij haar kennis over voeding en lichaam en haalt er zijn marginal gains. De ideale één-twee. ‘Lewy’ is chocoholic af en laat koemelk zijn maag niet meer opblazen. Plichtsbewust schrijft hij zijn indrukwekkende blessurelijst, of beter het gebrek daaraan, toe aan de hints en tips van zijn vrouw. Zijn successen evenzeer.

Record van Gerd Müller

Een rijtje van 42 goals in 2015-’16, 43 in het seizoen erna, 41 in 2017-’18 en 40 in 2018-’19 zal aan dit ritme medio 2020 aangevuld worden met een eerste piek boven de 50. Nooit startte de doelpuntenmachine zo sterk aan een seizoen. De eerste die erin slaagt om in elk van de eerste elf Bundesligamatchen minstens een keer te scoren. De eerste Bayernspeler ooit die in dertien opeenvolgende wedstrijden op het scoreblad staat.

Met een gemiddelde van 1,3 goals per match, zo toeteren ze in Duitsland, veegt hij straks een 48 jaar oud record van Gerd Müller van de tabellen - 40 goals op een seizoen in de Bundesliga. Wishful thinking voorlopig. Met 27 goals in zijn eerste 20 matchen zet hij bovendien zijn voet tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi - een reeks van dat buitenaards niveau. In de Champions League rondde hij dinsdag met zijn vierklapper de kaap van 60 goals - als vijfde speler ooit. Zijn vier goals in 14 minuten en 31 seconden zet niemand snel scherper.

Fastest four goals in Bundesliga history: Robert Lewandowski



Fastest four goals in Champions League history: Robert Lewandowski@lewy_official really is addicted to goals. 💉 pic.twitter.com/w7TOuyxMT5 Squawka Football(@ Squawka) link

Lewandowski zelf wil niet te veel over zijn straffe toeren lezen. Hij wil er niets over horen. Tunneltje in om zijn focus niet te verliezen. De records die hij op zijn naam heeft gezet, en diegene die hij nog in het vizier heeft, strelen naar eigen zeggen zijn ego niet. Nochtans zou je voor minder de rechterbiceps opspannen, er een speels kusje op geven en vervolgens hetzelfde herhalen met je linkerarm - één van de meeste gebruikte video’s op sociale media als hij scoort. “Ik moet toegeven: ik ben verslaafd aan het maken van goals”, zegt hij met een knipoog.

Gedaan met flirten

Naast het gezonde plan van Ann(a) zien ze in Bayern nog twee andere redenen voor zijn fantastische start: gemoedsrust en een grotere verantwoordelijkheid. Voorbije zomer flirtte hij voor het eerst in jaren niet openlijk met Real Madrid of een andere Europese topclub - die trein lijkt op zijn eenendertigste voorlopig gepasseerd. Een saaie, voorspelbare soap die in München telkens voor onrust zorgde en hem uit zijn tunnelvisie haalde. Eind augustus tekende hij zowaar voor vier jaar bij tegen een salaris van naar verluidt circa 15 miljoen euro bruto per jaar. Zijn lot lijkt hij voorgoed aan Bayern te hebben verbonden.

Het respect dat hij krijgt en voelt, heeft bovendien geleid tot een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Hij sleurde Bayern vorige herfst door de crisis heen en voormalig coach Nico Kovac promoveerde hem uit dankbaarheid tot vice-aanvoerder. Een rol die hij ter harte neemt - niet altijd tot blijdschap van de grote bazen. In juli klopte hij op tafel: “We hebben een goed elftal, maar ik betwijfel of we met deze groep prijzen zullen winnen. We hebben versterking nodig.”

Een noodkreet die gehoor kreeg. Bayern haalde met Philippe Coutinho het creatieve genie dat zijn ploeg nodig had. Lewandowski haalt er nu zijn voordeel uit. Bovendien hij is hij zijn egocentrische trekjes kwijtgespeeld. Op Bayern werd wel eens smalend gezegd dat hij een grotere egoïst was dan Arjen Robben. Een speler die niet populair was bij ploegmaats en staf. Sinds dit seizoen zit hij in de kleedkamer echter niet meer enkel naar zijn mobieltje te staren. Op het veld werkt hij zijn frustraties niet langer uit als de voorzet niet zijn richting uitkomt. Hij heeft enkele jonge spelers onder zijn vleugels en staat ze met raad en daad bij. De loner is een teamspeler geworden.

“Hij is de meest professionele speler die ik ooit ontmoet heb”, zei zijn ex-coach Pep Guardiola een tijdje terug over Lewandowski. “Hij is met alle details bezig. Hij denkt aan de juiste voeding, aan rustmomenten, aan extra training. Hij is altijd daar, nooit geblesseerd. Net omdat hij zich er zo op focust. Vierentwintig uur per dag.”

De resultaten zijn ernaar.