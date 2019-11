Het straffe verhaal van ex-Genk-spits, die “gemarteld werd” in Turkije: “Ze wilden dat er iets knapte bij mij” Redactie

14 november 2019

16u36

Bron: Voetbal International 0 Buitenlands voetbal Hoe zou het nog zijn met ex-Genk-spits Glynor Plet? Dezer dagen is het antwoord: goed. Maar de voorbije jaren was dat niet het geval. De nu 32-jarige Nederlander stond tussen januari 2017 en juli 2019 onder contract bij het Turkse Alanyaspor, maar Plet wil die periode zo snel mogelijk vergeten. In het Nederlandse blad ‘Voetbal International’ doet Plet uit de doeken hoe hij in Turkije verbannen, vervloekt en verstoten werd.

Na zijn periode in ons land - eerst bij Racing Genk en daarna ook even bij Zulte Waregem - ging Plet in Israël voetballen. Dat was niet bepaald de plek waar de Nederlander in zijn jeugd van gedroomd had om te gaan voetballen, maar bij Maccabi Haifa kende hij naar eigen zeggen “de mooiste tijd uit mijn carrière”. Door zijn prima prestaties in Israël versierde hij een transfer naar het Turkse Alanyaspor, maar daar liep het op z’n zachtst gezegd niet zoals verwacht.

De malaise voor Plet in Turkije begon heel snel. Na de eerste wedstrijd die hij er speelde werd de trainer die hem naar de club gehaald had ontslagen. “De nieuwe trainer kende mij niet en hoefde me niet”, zegt Plet in ‘Voetbal International’. “Ik had een gesprek met de president en hij zei het letterlijk: “Er is hier geen plek voor jou, jij moet wegwezen, gewoon weggaan”. Ik heb hem gezegd dat ik een contract had en dat ik bleef.” (de tekst loopt verder onder de foto)

Uitleenbeurten vielen in het water, een transfer naar Cyprus ging niet door en Plet bleef zo zitten in wat hij “zijn eigen gevangenis” noemt. “Hoe langer je bleef, hoe irritanter ze (de mensen van de club, red.) het vonden. ‘Jij doet ons als club pijn, wij gaan jou pijn doen’, dachten ze. ‘We zullen zien wie de langste adem heeft’, dacht ik. Maar het voelde als twee jaar celstraf, zonder dat ik iets gedaan had. Ik werd letterlijk gepest. Drie keer trainen per dag. Zes uur ‘s ochtends melden op de club. Ze wilden dat er iets knapte bij mij. Dat ik alles zou laten liggen en weg zou gaan.’”

Maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Plet hield vol en afgelopen zomer kwam er dan een einde aan de lijdensweg. “Op het einde deden ze opeens aardig tegen me. Alsof ze wisten dat ze rot waren geweest en me gemarteld hadden. Toen had ik weer plezier.” Op die manier stoppen wilde Plet niet. De Nederlander kon opnieuw terecht bij zijn ex-club Telstar en in de Nederlandse tweede klasse vond de spits het voetbalplezier terug. In elf matchen in de Keuken Kampioen Divisie scoorde Plet vier keer.