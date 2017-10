Het shirt van Mertens, de oliebol van Boskamp en de noppen van Zlatan: topref Bas Nijhuis spreekt vrijuit Acht anekdotes uit bestseller van Nederlandse scheidsrechter Redactie

16u10 2 Photo News Bas Nijhuis Buitenlands Voetbal ‘Niet zeiken, voetballen!’, de vorige week verschenen biografie over de Nederlandse topscheidsrechter Bas Nijhuis, is hard op weg een bestseller te worden. Het spraakmakende boek komt vanuit het niets binnen op de derde plaats in de Nederlandse Bestseller Top 60. Exclusief voor Het Laatste Nieuws selecteert auteur Eddy van der Ley acht anekdotes, waaronder een paar met Belgische inslag.

De humor van Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo kwam naar me toe, schudde mijn hand en zei op joviale toon: "Ref, nice to meet, how are you doing? Welcome to Portugal. Enjoy the game." Complotdenkers zouden zoiets nog als ‘het bespelen van de arbiter’ kunnen zien, maar ook in de wedstrijd bleef hij de sympathie zelve. Ronaldo staat natuurlijk bekend om zijn snelheid en zijn dribbels. Prachtig om te zien, maar als scheidsrechter moet je wel iedere keer in de achtervolging. Na vier van die rushes aan de rechterkant van het veld vroeg ik hem gekscherend – en met de tong welhaast op mijn schoenen: "Cristiano, please for me, stop it, one time, I’m broken". Hij keek me lachend aan en speelde door. Diep in de tweede helft, ik was dat hele intermezzo alweer vergeten, hield Ronaldo de bal ter hoogte van mijn positie even aan zijn voet. "Ref, is it okay now? Can I play?" En hij gaf achteloos een breedteballetje op een ploeggenoot.

De deal met Dries Mertens

Tijdens de Europa League-wedstrijd tussen Dinamo Moskou – Napoli, in maart 2015, beloofde Dries Mertens, de grote meneer bij de Italianen, me zijn tricot met nummer veertien. Na afloop van het duel voegde hij de daad bij het woord. Mertens, die ik nog kende van AGOVV, FC Utrecht en PSV, schreef er zelfs mooie woorden op: "Succes. Hopelijk tot in de finale." Alleen heb ik het shirt nooit gedragen, zelfs niet om te showen voor de mensen van het goede doel: ik kreeg het niet over mijn hoofd…

De noppen van Zlatan

In de kleedkamer van AC Milan wilde ik de noppen van Zlatan controleren. Daarop liet hij pontificaal de onderkant van zijn badslippers zien. "Zo goed, scheids?", vroeg hij met een glimlach. "Uitstekende noppen, Zlatan", reageerde ik, na goedkeurend met mijn hand over de gladde zool gewreven te hebben.

De penalty van Luuk de Jong

Toen Luuk de Jong bij PSV weer eens briesend tegenover me stond om – gebaseerd op niets - een strafschop te claimen, was ik het spuugzat en zei: "Ik kan je wel een penalty geven, maar je schiet hem er toch niet in."

Preventief handelen bij Stijn Vreven

Juist in het begin van de wedstrijd probeer ik een trainer tot kalmte te manen. Bij VVV – NAC, in april 2017, de topper in de Jupiler League (de Nederlandse tweede klasse, red), meldde Stijn Vreven, de trainer van NAC, zich al na een minuut schreeuwend en gesticulerend aan de zijlijn. Hij was het niet eens met een beslissing. Toen ben ik, vanuit preventief oogpunt, even naar hem toegelopen. Ik zei: "Ik weet niet of je mij kent, maar protesteren heeft geen enkele zin. Ik heb geen idee of je qua gedrag lijkt op de fanatieke voetballer die je was, maar wat het antwoord ook is: voor vandaag is het afgelopen met het geklaag. Zorg dat je een voorbeeld bent." Daarna heb ik Vreven niet meer gehoord. De vierde official zei nog: "Ik heb Vreven nooit eerder zo rustig meegemaakt."

De twee gezichten van Frank Rijkaard

In oktober 2009 floot ik de wedstijd in de Europa League tussen Galatasaray en Sturm Graz uit Oostenrijk. Na afloop meldde Frank Rijkaard, trainer van de thuisclub, zich in onze kleedkamer. "Dankjewel voor het fluiten, goed gedaan", zei hij. "Mooi dat we een Nederlands arbitraal team hadden. Goede terugreis en tot een volgende keer." Vijf minuten later zagen we het hoofd van Rijkaard op het grote flatscreen-beeld in onze kleedkamer verschijnen. Hij liet geen spaan van ons heel: "Het is ongelooflijk. We zijn ernstig benadeeld door de scheidsrechter en zijn team. Het afkeuren van de 2-1 was belachelijk, we zijn bestolen."

De slimheid van Mario Been

Mario Been, ex-trainer van Racing Genk, had als oefenmeester van NEC constant aanmerkingen op mijn leiding. "Bas, je ziet het verkeerd! Bas, beter meelopen! Bas, wat is dit verdomme? Bas, is er iets met je ogen?" Op een gegeven moment was ik het zat. Ik gaf hem een laatste waarschuwing, waarop hij zei: "Sinds wanneer mag ik niets meer zeggen tegen mijn speler Bas Sibum?"

De oliebol van Jan Boskamp

Ik heb een bakkerij en had oliebollen meegenomen naar een bezoek aan de talkshow Voetbal Inside. In de pauze stond ik naast Jan Boskamp te pissen. Met de ene hand hield hij zijn leuter vast, met de andere een half afgekloven oliebol. "Echt een wereldbol, ik zweer het je", herhaalde hij nog eens. Ik: "Beter dan een bamihap?" Hij: "Niet overdrijven, hé, maat!"

‘Niet zeiken, voetballen’ is binnen anderhalve week al toe aan de vierde druk. Die spectaculaire ontwikkeling valt niet los te zien van de positieve recensies. ‘Een geweldig boek, ik heb er hard om moeten lachen’, zei Matthijs van Nieuwkerk vorige week in De Wereld Draait Door. In de 304 pagina’s tellende pil, op de markt gebracht door Overamstel Uitgevers/Voetbal Inside, doet Bas Nijhuis – die in het kader van een de uitwisseling ook jarenlang in Belgie floot, een boekje open over de communicatie met spelers, trainers, toeschouwers, bestuursleden en assistenten. De internationaal topscheidsrechter, bekend om zijn voorkeur voor ‘mannelijk’ voetbal, neemt de lezer letterlijk mee naar de sfeer en dynamiek van stadion, kleedkamer en voetbalveld. Het levert een uniek en onthullend inkijkje op in de wereld van de arbitrage.

“We zijn aangenaam verrast door het succes”, zegt auteur Eddy van der Ley. “Het vak van scheidsrechter is op het eerste gezicht geen rock ’n roll, maar Nijhuis maakt het op een prettige, humoristische wijze inzichtelijk. Je kunt het boek lezen als een ode aan de scheidsrechter en als een oproep tot meer respect en fatsoen op en rond het voetbalveld.” “Dat voetbal amusement is, beseft Nijhuis als de beste”, schrijft Willem van Hanegem in zijn voorwoord.

'Niet zeiken, voetballen!' is onder meer te bestellen via Bol.com en via de officiële website van Bas Nijhuis.

