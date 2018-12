Het palmares van Arnesen: Europacup I met PSV, een interland waaraan geen enkele Belg nog wil herinnerd worden, en een odyssee door Europa als technisch directeur LPB

20 december 2018

12u55 0 Buitenlands Voetbal Frank Arnesen (62) is de nieuwe technisch directeur van Anderlecht. Wie is deze ex-middenvelder van paars-wit, die in de jaren ‘80 zijn beste periode kende als voetballer en later bij tal van clubs een carrière uitbouwde als technisch directeur. Een portret.

Zes landstitels en Europacup I in Nederland

Frank Arnesen kwam in zijn actieve carrière voor vier clubs uit: Ajax (1975-1981), Valencia (1981-1983), Anderlecht (1983-1985) en PSV (1985-1988). Met Ajax én met PSV werd de stijlrijke middenvelder drie keer kampioen en schreef hij ook één keer de Nederlandse beker op zijn palmares. Zijn grootste trofee veroverde Arnesen in Eindhovense loondienst. Hij maakte deel uit van de selectie die in 1988 met PSV de Europacup I won, al kwam de Deen in de finale tegen Benfica wel niet in actie.

Landstitel, maar net geen Europacup met Anderlecht

Arnesen speelde twee seizoenen voor Anderlecht en pakte met de Brusselse club de landstitel in het seizoen 1984-1985. Ook met paars-wit had hij een Europacup op zijn erelijst kunnen bijschrijven. In mei 1984 kruisten Anderlecht en Tottenham de degens in de finale van de UEFA Cup, die toen over twee wedstrijden werd gespeeld. Zowel heen- als terugmatch eindigde op 1-1, zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen. Arnesen had bij de penaltyreeks geen inbreng. Hij was op dat moment al gewisseld voor Arnor Gudjohnsen, die later de beslissende strafschop zou missen.

Uitblinker op het EK ‘84 tegen Rode Duivels

Arnesen speelde 52 keer voor het Deense nationale elftal en kwam tot 14 goals voor zijn vaderland. Hij maakte deel uit van het succesteam dat in de jaren ‘80 furore maakte onder de naam ‘Danish Dynamite’. Eén interland van Arnesen springt eruit. Op 19 juni 1984 stonden België en Denemarken in Stade La Meinau in Straatsburg tegenover elkaar in een ‘do or die’-duel op het EK. De Rode Duivels, zonder een rist sterkhouders na het omkoopschandaal Standard - Waterschei, moesten winnen om door te stoten en liepen tot 2-0 uit. De halve finale wenkte. Tot een strafschop de Denen opnieuw in de wedstrijd bracht. Arnesen versloeg Pfaff vanop de stip en reikte Kenneth Brylle (ex-Anderlecht en -Club Brugge) wat later de assist aan voor de 2-2. In de slotfase maakte Preben Larsen (ex-Lokeren) de Belgische ondergang compleet.

Technisch directeur bij tal van clubs

Na zijn actieve carrière ging Arnesen aan de slag als assistent-coach bij PSV. Later zou hij in Eindhoven doorgroeien tot technisch directeur, een functie die hij tot 2004 zou bekleden. Daarna begon hij aan een odyssee door Europa, die langs diverse (top)clubs leidde. Tottenham (2004-2005), Chelsea (2005-2010), Hamburg SV (2010-2013), Metalist Charkov (2014) en PAOK Saloniki (2015-2016) hadden de Deen in hun rangen als technisch directeur. Het laatst was Arnesen actief bij PSV, waar hij sinds april 2017 deel uitmaakte van de raad van commissarissen.