Het onwaarschijnlijke verhaal achter de transfer van Axel Witsel 'Grazie' Paul Stefani: alles begon met een toevallige ontmoeting... Rudy Nuyens

08 augustus 2018

07u44 1 Buitenlands Voetbal Achter de transfer van Axel Witsel naar Dortmund schuilt een onwaarschijnlijk verhaal. Was de Rode Duivel in Brussel geen oude bekende tegen het lijf gelopen, dan was die er nooit van gekomen.

11 juni. België heeft net zijn uitwuifwedstrijd tegen Costa Rica gespeeld als er buiten het Koning Boudewijnstadion een toevallige ontmoeting plaatsvindt. "Na die match zie ik Axel Witsel", vertelt Paul Stefani, 69 en voetbalmakelaar. Stefani was altijd graag gezien bij alle Belgische topclubs, hij regelde onder meer de transfers van Luc Nilis, Marc Degryse en later Steven Defour. "Ik krijg een kus, zoals altijd, want ik ken Axel al lang. We babbelen even, Axel zegt: 'Misschien wil ik wel weg uit China.' Ik zeg hem lachend: 'Axel, ik beloof dat ik met iets heel geweldigs afkom!'"

