Het luxeleven van Mourinho: Portugees bezette in 2,5 jaar in Manchester presidentiële suite die in totaal zowat twee miljoen euro kostte Kristof Terreur

18 december 2018

13u05

Tussen de 1.800 en 2.500 euro. Zoveel kostte het Mourinho (en Manchester United) om een nachtje in het luxueuze Lowry Hotel in Salford door te brengen. De zopas ontslagen Portugees verbleef tijdens zijn hele periode als trainer van United in het vijfsterrenhotel. 895 dagen in totaal, zo berekende de Britse tabloidkrant 'Daily Mail'. Totale kostprijs: zo'n twee miljoen euro.

Een lachende Mourinho. Een boze Mourinho. Een slapende Mourinho op de achterbank. Een casual chique Mourinho met de Clarke Kentbril op de neus. Mourinho met een aantal bedelende daklozen in zijn zog. Macho Mourinho met zijn assistenten als bodyguards. Mourinho in zijn slordigste trainingsoutfit. Het leven zoals het was, Mourinho in Manchester. Engelse media zouden er een fotostripverhaal van kunnen maken. Met alle paparazzofoto’s die er aan het Lowry Hotel werden geschoten, kunnen ze aardig op weg. Duizenden zijn het er - klik, klik. In de stad was het algemeen geweten: wie een glimp wilde opvangen van ‘The Special One’ wist waar te zijn. Net buiten de winkelstraten, moderne brug over de River Irwell over, aan het grote witte gebouw. Voor en na elke thuismatch staan fans er in rijtjes te wachten. Op hun trainer, maar ook op de spelers die een dag voor de match in het ‘huis’ van hun baas overnachten. Belgische handtekeningenjagers vragen vandaag en morgen best de weg. De Lowry, vijfsterrenhotel, casa Mourinho.

Badkamerporselein en vleugelpiano

Mourinho bracht zijn nachten de voorbije maanden door in de presidentiële Charles Forte Suite. Per dag kostte die ruimte van 145 vierkante meter, met kitchenette, aparte salons, een vleugelpiano badkamer in Italiaans porselein en king-size bed, tussen de 1.800 en 2.500 euro. Een peulschil voor een trainer wiens loon op 12 miljoen euro per jaar werd geschat - en ook United dekte een deel van de kosten. De Portugees kon ook genieten van een walk-in dressingkamer en er stond 24 uur aan een stuk personeel klaar om Mourinho's was en plas te verzorgen.

In het begin voelde Mourinho zich opgejaagd wild aan het hotel. Een kleine ramp noemde hij zijn leefsituatie zelfs eens, met een kwinkslag. Maar uiteindelijk heeft hij met de aandacht voor zijn persoontje leren leven. Mourinho bereikte zelfs het stadium dat hij er grapjes over maakte. Part of the job, zo’n maximum vier keer per dag. Een aantal keer al lachend tegen journalisten: “Vandaag hoeven jullie geen fotografen naar de Lowry te sturen.” En hij vond ook een paar trucjes om de foto’s wat onaantrekkelijker te maken. Als hij alert was, wendde hij bij het buiten wandelen de blik af. De kap van zijn ‘hoodie’ over zijn hoofd en een muts maakten hem ook minder aantrekkelijk. De lange dagen die de workaholic klopte op het oefencomplex van United in Carrington, buiten Manchester, hielpen hem eveneens opdringerige pottenkijkers te vermijden. Voor dag en dauw pikte een voorgereden Jaguar hem en videoscout Ricardo Formosinho aan de hoofdingang op. Pas laat op de dag, na zevenen, zette diezelfde chauffeur hem daar weer af. Dan ging de kap van zijn ‘hoodie’ over zijn hoofd en haastte hij zich snel naar de lift. Op naar het zesde. Op naar de suite. Iedereen van het hotelpersoneel, de piccoli incluis, kende hem, maar ze hielden zich discreet. Eigen aan een hotel van die standing, eigen ook aan Mourinho. Aan de zijlijn en in persconferenties is hij de performer die graag alle aandacht naar zich toezuigt. Oproerkraaier ook. Maar eens zijn job erop zit, zet hij zijn ander masker op. “De mens-Mourinho is de tegenpool van de trainer”, zegt hij daar zelf over. “Hij probeert veel discreter te zijn. Kalmer ook. Hij kan de zaken veel makkelijker los laten. Op dat vlak ben ik volwassener geworden.”

Dat hij erg teruggetrokken probeerde te leven in het hotel, hebben meerdere hotelgasten, op zoek naar een selfie of een handtekening, meermaals mogen ontdekken. In de hotelbar liet hij zijn gezicht zelden zien. In de andere publieke ruimtes, zoals de gym en restaurant, evenmin. De foto’s op Instagram in de lift en in de gangen zijn op twee handen te tellen. Tijdens de dagen die ondergetekende er, toevallig, heeft verbleven, is hij de trainer slechts één keer tegen het lijf gelopen - in de lobby nog wel, toen hij terugkwam van zijn werkdag. Buiten de uren kwam hij liefst, op zijn eentje, tot rust in zijn suite

Aan verhuizen uit zijn eenzame, doch overprijsde hotel wilde Mourinho niet denken. “Misschien, misschien, als ik een goed appartement vind. Niet die grote villa’s waarvan de media zegt dat ik op het punt sta er een te kopen”, zei hij ooit. “Ik zou dat nooit doen. Een mooi appartement met een goede connectie tussen garage en appartement, een private lift - dat misschien wel.” Maar inmiddels hoeft ‘The Special One’ er zich het hoofd dus niet meer over te breken...