Het lot van Löw bezegeld? Duitsland ook kopje onder bij wereldkampioen Frankrijk, Brazilië wint van Argentinië MH

16 oktober 2018

22u35 1 Frankrijk FRA FRA 2 einde 1 DUI DUI Duitsland Buitenlands Voetbal Het wordt stilaan héél heet onder de voeten van Joachim Löw. Zijn Mannschaft ging vanavond ook onderuit in Frankrijk (2-1) en blijft achter met een schamele 1/9 in groep 1 van League A.

Druk op de ketel voor Duitsland vanavond in het Stade de France. Een nederlaag was voor bondscoach Joachim Löw écht wel uit den boze – ook tegen de wereldkampioen. Maar dat Duitsland met het mes op de keel de topper aanvatte, bleek weinig van te merken. De 0-1 op het kwartier viel verdiend te noemen. Na handspel van Kimpembe faalde Kroos niet vanop elf meter. Al beroerde Lloris de strafschop nog met de vingertoppen. Ook nadien bleef Duitsland de gevaarlijkste ploeg. Met Sané als gesel voor de thuisdefensie. Werner en Ginter lieten na om voor rust de dubbele voorsprong op het bord te zetten. (lees hieronder verder)

Iets wat de Duitsers zich na rust zouden beklagen. Frankrijk schakelde een versnelling hoger. Iets voorbij het uur knikte Griezmann –na een strakke voorzet van Lucas Hernandez- de gelijkmaker enig mooi in de verste bovenhoek. Erop en erover uiteindelijk, want Griezmann boog met zijn tweede –vanop de stip- de scheve situatie hélemaal om: 2-1. Feestje in de tribunes van een tot de nok gevuld Stade de France. Treurnis bij de Duitsers, die hun zesde nederlaag uit de laatste tien matchen leden.

Brazilië klopt Argentinië in Saoedi-Arabië

De Braziliaanse Seleçao heeft de prestigestrijd met Argentinië gewonnen. De twee Zuid-Amerikaanse grootmachten troffen elkaar in Saudi-Arabië voor de “Superclasico de las Américas”. De Brazilianen wonnen in het stadion van Jeddah, waar ruim 60.000 toeschouwers zaten, met 1-0 dankzij een doelpunt diep in blessuretijd van Miranda.

De verdediger van Inter Milaan kopte de bal uit een hoekschop van aanvoerder Neymar langs de Argentijnse doelman Sergio Romero, die zich verkeek op de zwabberende trap van Neymar. Bij de Argentijnen ontbrak de grootste ster, Lionel Messi. De aanvaller van FC Barcelona is voorlopig even niet beschikbaar voor de nationale ploeg.

Bij afwezigheid van Messi, Sergio Agüero en Gonzalo Higuain mochten Paulo Dybala (Juventus) en Mauro Icardi (Inter) starten. De Argentijnse aanvallers konden weinig uitrichten. Alleen middenvelder Leandro Paredes was kort na rust met een knal van afstand dicht bij een doelpunt.

De Duitse scheidsrechter Felix Brych had zeven gele kaarten nodig om de bij vlagen harde wedstrijd onder controle te houden. De Argentijnen hadden het vooral gemunt op de benen van Neymar, die een paar zware tackles moest incasseren. De “Seleção” maakte de meeste aanspraak op de winst en pakte die ook diep in de extra tijd, toen iedereen al dacht aan strafschoppen.