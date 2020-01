Het licht gaat weer uit: blunderkeeper Karius gaat nog maar eens de wereld rond met flagrante flater TLB

11 januari 2020

09u11 0 Buitenlands voetbal “BLUNDER keeper Loris Karius lived up to his reputation perfectly with a howler own-goal for Besiktas.” In de Engelse pers kijken ze niet meer op van een flatertje meer of minder van Loris Karius. Vandaag dus ook niet.

Checks in on Loris Karius pic.twitter.com/hYrghG5RjV James Dart(@ James_Dart) link

‘t Was dit keer niet in de Champions League-finale dat de Duitser flink in de fout ging, maar in een oefenmatch met Besiktas tegen Altinordu. Bij een 1-0-voorsprong voor zijn team werd een schijnbaar ongevaarlijke voorzet in zijn richting getrapt, maar Karius verlengde de bal knullig tegen zijn eigen net (zie video boven). Pijnlijk.

En daar bleef het niet bij. Enkele minuten later speelde een ploegmaat de bal terug naar de Duitser. Een zacht tikje, maar de huurling van Liverpool miste zijn controle compleet. Tergend traag rolde het leer in doel. Gelukkig voor Karius lag de match op dat moment stil, maar bevorderlijk voor het vertrouwen is het allemaal niet. De oefenpot eindigde uiteindelijk op 2-2.

Champions League-drama

In 2018 verspeelde Karius al zijn Liverpool-krediet en al zijn vertrouwen in de Champions League-finale tegen Real Madrid. Terwijl Simon Mignolet toekeek vanaf de bank, ging toen voor de ogen van miljoenen kijkers twee keer zwaar de mist in (zie onderaan).

Na de match klonken geluiden als zou de doelman op het moment van de flaters een hersenschudding gehad hebben na een botsing met Sergio Ramos. Maar bij die uitleg werd menig wenkbrauw gefronst. Zeker omdat Karius dus ook ná die finale de ene blunder na de andere begaat. Besiktas leent Karius nog tot het einde van het seizoen van Liverpool.

Necip Uysal'ı 1 ay eğit, bu Karius'dan daha iyi kalecilik yapar. pic.twitter.com/ZIsYuOdmh7 Taçsız Kral(@ Exselanslarii) link

De meest flagrante flaters van Karius op een rij:

1. De blunders tegen Real Madrid in de Champions League-finale (26/05/2018):

2. Karius schat bal compleet verkeerd in tegen Slovan Bratislava in de Europa League (19/9/2019):

Slovan Bratislava 4x2 Beşiktaş: Lembram do goleiro Karius, que era do Liverpool? Hoje em dia atua pelo clube turco, e ontem teve mais um dia de má sorte...pic.twitter.com/61VxTbpZ2G Caio Felix(@ OCaioFelix) link

3. Karius krijgt vrijschop niet onder controle in oefenmatch tegen Tranmere Rovers (10/07/2018):

Karius is back 🙃🙃 pic.twitter.com/XIdZXI44yv James 🖐👆(@ jamesdewsbury7) link

4. Karius mept onder de bal tegen Malmö in Europa League (04/10/2018):

Jup, @LorisKarius kan het nog steeds 🤭🙈 pic.twitter.com/QeMrXpr5Kv Play Sports(@ playsports) link

5. Karius duikt over de bal tegen Konyaspor in Turkse Super Lig (10/03/2019):

Karius still got it pic.twitter.com/WdBCNt4JpP TurcoBlanco(@ Turcoblanco) link

En nog een aantal filmpjes met fratsen die niét tot een (officieel) doelpunt leidden:

Karius covering himself in glory again tonight I see 😂 pic.twitter.com/6oxGAPdXSU stuart(@ trigger39) link

Karius during pre-season training before LFC's game vs Chester.



Still concussed. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/pwi6FrZYfe M•A•J(@ Ultra_Suristic) link