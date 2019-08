Het laatste zetje? Inter hoopt vandaag slag te slaan voor Romelu Lukaku met nieuw bod van 70 miljoen Kristof Terreur

07 augustus 2019

17u29 1 Romelu Lukaku Een laatste zetje. Inter hoopt vandaag zijn slag te slaan voor Romelu Lukaku. In Londen staat topoverleg gepland. Zijn zaakwaarnemer Federico Pastorello maakt een nieuw voorstel over van de Italianen. Het bod van 70 miljoen ligt effectief op tafel, maar is niet de 85 miljoen euro die Manchester United verwacht. Lukaku zelf trainde vandaag niet bij Anderlecht. Op Man United, waar hij met de u23 moet trainen, zagen ze hem nog niet.

Permissie of geen permissie. Op Neerpede hebben ze Romelu Lukaku vandaag niet gezien. In tegenstelling tot de voorbije twee dagen trainde hij niet mee met de U18 van Anderlecht. Over zijn whereabouts is momenteel nog onduidelijk. Zijn zaakwaarnemer heeft vandaag opnieuw een meeting in Londen met Man United. Zij hopen zo snel mogelijk duidelijkheid over de toekomst van ‘Big Rom’.

Inter bracht eerder een bod van circa 60 miljoen euro uit, maar hoopt United vandaag te overtuigen met een nieuw uitgebracht bod: 70 miljoen plus bonussen geboden. Ook Napoli en Juventus houden een vinger aan de pols, klinkt het in de entourage Lukaku. In het geval Dybala en zijn gulzige zaakwaarnemer alsnog van gedachte veranderen - in Manchester achten ze de kans onbestaande. Liever vandaag dan morgen wordt Lukaku verkocht. De huidige impasse frustreert de club, die kapitaalsvernietiging vreest. Optelsommetjes worden gemaakt. Risico’s afgewogen. Een ongelukkige speler met een salaris van 10 miljoen euro per jaar, alle premies inbegrepen, op een zijspoor duwen, levert volgend seizoen gegarandeerd tientallen miljoenen minder op. Houdt United vast aan 85 miljoen euro of neemt CEO Ed Woodward vrede met minder?

Dinsdag was Lukaku nog op Anderlecht. Dit keer hoefde hij hem niet aan pizzeria ‘Bella Vita’ te parkeren. De Rolls Royce Black Badge Ghost met chauffeur rolde over de parking. Het vingertje wees richting fotograaf toen hij die van ver had gespot. Op heterdaad betrapt, voor de tweede dag op rij. Een bulderlach volgde. Gezien worden, daar draait het in dit geval om. Een beetje externe druk in een transfersoap kan nooit kwaad. Daarom trainde hij voor de tweede keer deze week met de U18 van Anderlecht mee. De conditie wat aanscherpen met het oog op.

Bij United en in het kamp-Lukaku weigerden ze on the record voor de tweede dag op rij commentaar te geven. Maandag had hij nog het geldig excuus dat hij op een vrije dag ging bijtrainen bij zijn ex-club, gisteren ging dat niet meer op. Alle Unitedspelers meldden zich aan op Carrington. Het plaatsje in de kleedkamer met het nummer 9 bleef leeg. “Of hij permissie had? No comment”, aldus United.

Coach Ole Gunnar Solskjaer had dat min of meer voelen aankomen na de stevige reprimande die hij Lukaku vorig weekend gaf. Het lekken van een intern document met sprintcijfers en de vernedering van Luke Shaw op sociale media, ter verheerlijking van het eigen ego nota bene, vormden de druppel voor de coach. Hij is Lukaku en zijn houding spuugzat.

Boete van 230.000 euro?

Solskjaer liet de Rode Duivel verstaan dat hij hem liever niet meer in de buurt van de A-kern ziet, zolang er geen duidelijkheid is over zijn toekomst en verzocht hem bij de U23 te gaan. Amper trainen, het geklaag over de pijntjes, zijn lichaamstaal. Negativiteit die hij in de aanloop naar de openingsspeeldag kon missen als kiespijn. Binnen de club viel gisteren de vergelijking met Paul Pogba.

Ook die trekt liever de deur achter zich dicht bij United en aast nog altijd op een transfer naar Real, maar op geen enkel moment heeft de Fransman zich tot nu toe laten kennen. Pogba heeft geen te beste reputatie, maar zijn attitude staat in schril contrast met vroegere vriend Lukaku. Dat zijn makelaar Mino Raiola een voet tussen de deur wil houden in Manchester speelt wellicht ook mee.

De (on-)gewettigde afwezigheid van Lukaku komt Solskjaer niet eens zo slecht uit. Hij kan in alle rust werken, zonder dat alle focus in Manchester naar onze landgenoot gaat. Over boetes voor werkweigering wordt nog niet gesproken - doorgaans is dat twee weken loon: in het geval van Lukaku 230.000 euro. United wil ook niet te veel crisperen.

Niet de eerste

Dat een speler niet komt opdagen op training om een transfer te forceren, zijn ze in Engeland ondertussen wel gewend. De duurste verdediger ter wereld, Harry Maguire, meldde zich een dag ziek in de volle ontknoping van zijn transfer naar Man United. Luka Modric, Gareth Bale en Thibaut Courtois bleven ook thuis. Chelsea-coach Maurizio Sarri had die laatste in een telefoontje aangegeven dat hij maar beter niet kon opdagen na zijn vakantie, als hij toch al met zijn hoofd bij Real zat. CEO Marina Granovskaia dacht daar anders over. Terwijl Courtois in België in alle luwte trainde, arriveerde er een uitnodiging voor een disciplinaire hoorzitting in zijn mailbox. Standaardprocedure. Hij kwam evenmin opdagen, maar kreeg uiteindelijk zijn transfer naar Real. Van zijn laatste loonbriefje werd wel een dubbel weeksalaris afgetrokken, zoals de arbeidsbepalingen in de Premier League dat voorschrijven.

Afwachten of het bij Lukaku zo ver komt. Zo vaag doen alle kampen over die permissie. ‘t Is gewoon wachten op die transfer. De beste zaak voor alle partijen.