Het inmiddels iconische rugnummer 66 van Liverpool-verdediger Alexander-Arnold: meer dan louter een getal

23 april 2020

13u14

Bron: Liverpool FC 0 Buitenlands voetbal In de pikorde is Trent Alexander-Arnold als rechtsback de absolute nummer één van trainer Jürgen Klopp bij Liverpool, maar het bijhorende rugnummer 2 blijft voorlopig op naam van bankzitter Nathaniel Clyne. Het is een bewuste keuze van de jonge verdediger om zijn nummer 66 te behouden, één met loyale en symbolische waarde.

“De stad betekent alles voor me”, klinkt het op Twitter. In samenwerking met zijn sportkledingsponsor Under Armour, schenkt Trent Alexander-Arnold tweeduizend goederen aan zorgverleners in lokale ziekenhuizen in Liverpool. Dat de vleugelverdediger van The Reds “een jongen van de stad is”, is niet alleen merkbaar naast, maar ook op het veld. Zijn inmiddels iconische rugnummer 66 - waarmee hij vier seizoenen geleden in het shirt van LFC debuteerde - is daar hét symbool van.

This city means everything to me. So together with @UnderArmourUK, we're providing over 2000 products to the amazing key workers at @LivHospitals ❤️🌈🙌 #ThroughThisTogether pic.twitter.com/VzUtZB9M4V Trent Alexander-Arnold(@ trentaa98) link

De reden van dat hoge cijfer is niet ver te zoeken. “Als jonge spelers van de jeugdacademie een niveau hoger gaan spelen, proberen we ze altijd opzettelijk een hoog cijfer als rugnummer te geven”, legt Lee Radcliffe - die bij Liverpool het beheer van de shirts regelt - uit op de clubwebsite. “We geven ze niet graag een laag cijfer om te voorkomen dat ze te snel gaan denken dat ze het al hebben gemaakt.”

“Als je hem nu trofeeën ziet optillen met het nummer 66 op zijn rug, is dat een onbeschrijfelijk gevoel. Je ziet dat hij blij en fier is om met dat hoge getal te spelen. Hij is tevreden om deel uit te maken van de eerste ploeg en beseft soms niet hoe goed hij is. Hij heeft dat nummer destijds gekregen en later ook behouden, zonder te beseffen hoe iconisch dat in de loop der jaren is geworden.”

Onder trainer Klopp groeide het jeugdproduct van The Reds ondertussen uit tot een van de beste, misschien wel dé beste rechtsback van het moment. Zo had de 21-jarige publiekslieveling - door veel fans naar voren geschoven als opvolger van Liverpool-icoon Steven Gerrard - vorig seizoen een belangrijke rol in de Champions League-campagne van zijn ploeg. Met zijn snel genomen hoekschop - die inmiddels historisch beeldmateriaal is - in de return van de halve finale tegen Barcelona, luidde hij de finaleplaats en later ook de Champions League-titel van Liverpool in. Ook dit seizoen - op weg naar de eerste landstitel in dertig jaar - is hij een van sleutelfiguren van het elftal.

De Engelse international mocht al 125 keer opdraven in het shirt van Liverpool, waarin hij reeds goed was voor 34 assists en zes doelpunten.

Ben Woodburn, die in 2016 op een leeftijd van 17 jaar en 45 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit werd van The Reds, is een andere gekende jeugdspeler van LFC met een hoog rugnummer, namelijk 58. Middenvelder Curtis Jones - aanzien als een aanstormend talent - draagt het nummer 48. Voorts hebben The Reds op Anfield nog een aantal jonkies rondlopen met gelijkaardige rugnummers.

