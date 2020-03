Het hart op de juiste plaats: Cristiano Ronaldo en supermakelaar Mendes doneren één miljoen euro in strijd tegen corona CPG

Bron: Daily Mail 0 Coronavirus Cristiano Ronaldo en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes zullen drie intensieve zorgafdelingen van ziekenhuizen in het Portugese Lissabon en Porto financieren voor patiënten die getroffen zijn door het coronavirus. Het gaat om een donatie van 1 miljoen euro.

De Portugese stervoetballer van Juventus en zijn agent hadden reeds contact met de ziekenhuizen in kwestie en zijn van plan twee afdelingen uit te rusten in het Santa Maria-ziekenhuis in Lissabon en één in het Santo Antonio-ziekenhuis in Porto. De afdelingen in het Santa Maria zullen uitgerust worden met tien bedden en ventilatoren, de vleugel in het Santo Antonio-ziekenhuis zal uit vijftien bedden bestaan, ook hier inclusief ventilatoren.

Daniel Ferro, de grote baas van het Santa Maria, bedankt het duo: “We kregen van Jorge Mendes te horen dat hij samen met Ronaldo twee ziekenhuisafdelingen wil financieren voor patiënten die zwaar getroffen zijn door Covid-19. Het gaat om bedden, ventilatoren, monitors, infusiepompen,... Eigenlijk al het materiaal dat een intensieve zorgafdeling nodig heeft om gepaste zorg te kunnen verlenen aan een coronapatiënt.” De totale investering zal zo’n 1 miljoen euro kosten.

Mendes zorgde de afgelopen week al op verschillende vlakken voor financiële steun aan hospitalen. Zo leverde hij vorige week 1.000 maskers en 200.000 beschermende jassen aan het Sao Joao-ziekenhuis in Porto. De 54-jarige supermakelaar heeft ook acht extra ventilatoren besteld die hij zal verdelen over verschillende ziekenhuizen in het land.