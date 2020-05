Het extravagante leven van United-legende George Best: “Ik wou in alles de beste zijn: voetballen, trainen en ook drinken” NVE

22 mei 2020

09u29 1 Buitenlands voetbal Op 22 mei 1946 werd in het Noord-Ierse Belfast ene George Best geboren. De jongen groeide uit tot een icoon van het Engelse voetbal, vooral door zijn geweldige passage bij Manchester United. Naast begenadigd voetballer stond Best echter ook bekend voor het extrasportieve. Veel vrouwen, nog meer alcohol, en een bed bezaaid met bankbiljetten.

Op zijn vijftiende al werd Best opgemerkt door scouts van Manchester United. Na twee dagen op proef trok hij echter al terug richting Noord-Ierland. Heimwee. Niet veel later gaf hij het opnieuw een poging in Manchester, met succes. In zijn eerste seizoen op het hoogste niveau scoorde hij meteen zes keer in 26 wedstrijden, goed voor een tweede plek. Niet slecht voor iemand van zeventien. Het seizoen daarop, 1964-1965, speelde hij kampioen met United.

De vijfde Beatle

Op zijn negentiende werd Best een echte superster. Twee doelpunten in de kwartfinale van de Europa Cup I tegen Benfica. De Noord-Ierse dribbelkont amuseerde zich op het veld en speelde om de supporters te vermaken. In de Portugese pers werd de jonge knaap omschreven als “O Quinto Beatle”, ofwel “de vijfde Beatle”, vanwege zijn karakteristieke lange haardos die zo typerend was voor de rockgroep uit Liverpool. Terug in Engeland droeg hij op de luchthaven een sombrero met de woorden “El Beatle”. Best speelde elf jaar bij United. Hij kwam 361 keer in actie en scoorde maar liefst 137 doelpunten. Twee landstitels en een Europa Cup I waren zijn deel, met daarnaast ook heel wat individuele prijzen.

In Noord-Ierland was hij een enorme vedette. Hij is de enige volksheld over wie op het Ierse eiland geen verdeeldheid bestaat. “Maradona was good, Pelé was better, but George was Best”, klinkt het. Na elf jaar in Manchester begon hij aan een heuse wereldreis. Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Hong Kong, Australië, en nog wat clubs in Engeland, Schotland en Ierland. De ene passage al wat succesvoller dan de andere. In 1984 hing hij zijn schoenen definitief aan de haak. In 2005 overleed ‘Georgie’, nadat hij in oktober in het ziekenhuis was opgenomen vanwege een nierinfectie.

Drank, vrouwen en geld

In zijn periode bij San Jose Earthquakes doet Best waar hij het beste in is: toveren met een bal. Het was één van zijn betere buitenlandse avonturen. Na een overwinning bij Portland - met doelpunten van Best en Guus Hiddink - kan een feestje op de vip-bus er wel vanaf. Met eten en... drank. “Na vijf minuten roept George: ‘Fuck the glasses, bring the bottles.’ Waarna hij tijdens de veertien uur durende busreis elf flessen wijn leegdrinkt. Bij het stadion aangekomen belt hij een taxi die hem naar de luchthaven brengt, zodat hij naar Los Angeles kan om in zijn eigen kroeg verder te drinken. Een week lang is hij spoorloos”, herinnert zijn ex-ploegmaat Hans Kraay jr. zich.

Ook op het veld haalde de Noord-Ier geregeld stoten uit. Zo beloofde hij z’n vrienden om de bal alleen maar met links te beroeren, een hele wedstrijd lang. En dat lukt hem nog ook. Of in de wedstrijd tegen de Dallas Tornados, waar hij te maken heeft met mandekker Flemming Lund. En die doet er alles aan om Best uit de wedstrijd te houden. Duwen, trekken, schoppen, slaan. Tot Best er genoeg van heeft. Pal voor de neus van Lund gaat hij op de bal staan. Hij trekt zijn shirt uit, duwt het in de handen van de verbouwereerde Deen en glipt langs hem heen, voor de zoveelste keer.

De meest legendarische uitspraak van George Best vatte zijn leven goed samen: “Ik heb negentig procent van mijn geld uitgegeven aan drank, vrouwen en snelle auto’s. De rest heb ik verbrast.” Als we hem moeten geloven, heeft hij het bed gedeeld met meer dan duizend vrouwen. “Mijn probleem met vrouwen is: ik vind ze eigenlijk allemaal wel wat hebben.”

Nadat hij in een Londen’s casino vijftienduizend pond had gewonnen, trok Best naar zijn hotelkamer met voormalig miss World Mary Stavin. Hij bestelde roomservice. Een nieuwe fles champagne, hoe kan het ook anders? Toen de hotelmedewerker de kamer binnenwandelde, trof hij Best aan op een bed dat bezaaid was met bankbiljetten en een schaars geklede miss World.

Levertransplantatie

Die nierproblemen kwamen er niet zomaar. George Best had niet alleen het talent om goed te kunnen voetballen, maar dus ook om goed te kunnen drinken. Dat zorgde geregeld voor ophef. In 1981 wist hij er tijdens een avondje stappen niet beter op te vinden dan geld te stelen uit de handtas van een vrouw, om zijn drankje te betalen. Drie jaar later kreeg hij een celstraf van drie maanden voor rijden onder invloed en het aanvallen van een agent. Na zijn loopbaan als prof gaf hij aan dat het misschien niet zo slim was. “Ik wou in alles het beste zijn: voetballen, trainen en ook drinken, wat niet zo slim is als je een professionele atleet bent.”

Best moest de gevolgen van zijn alcoholverslaving dragen. Zijn lever werkte nog maar aan 20 procent. Na een levertransplantatie leek het opnieuw fout te gaan: opnieuw aan de drank, opnieuw gereden onder invloed. Vijf jaar na de levertransplantatie ging het mis. Een neveneffect van zijn medicatie, die ervoor zorgden dat zijn leven niet werd afgewezen door zijn lichaam, bracht schade aan aan zijn nieren. Op eigen verzoek stuurde Best nog een foto de wereld in van op zijn sterfbed, met een waarschuwing voor de gevaren van alcohol: “Sterf niet zoals ik.”