Het exotisch trainersboek van Tom Saintfiet: van kalashnikovs in Jemen tot de bush in Zimbabwe Bart Fieremans

18 juli 2018

13u00 0 Buitenlands Voetbal Gambia is het zoveelste hoofdstuk in het exotische trainersboek van Tom Saintfiet: lees hier het woelige parcours van de kapperszoon uit Mol.

Tom Saintfiet (45) heeft weer een nieuwe job. Of beter gezegd: een nieuw avontuur. Deze week ondertekent hij een contract als bondscoach van Gambia. Geen evidente keuze, maar dat was het nooit bij Saintfiet. Bij zijn eerder parcours als bondscoach bij Namibië, Zimbabwe, Ethiopië, Jemen, Malawi, Togo, Bangladesh en Trinidad & Tobago was er altijd wel iets loos. Maar ook als clubtrainer omzwierf hij de halve wereld. Het maakt van Saintfiet een van de meest exotische trainers ooit, zie ook zijn boek 'Trainer zonder Grenzen' in 2015. Hieronder een bloemlezing aan straffe anekdotes of ervaringen uit het boek en andere media over Saintfiet in de laatste tien jaar.

2008 RoPS Rovaniemi (Finland): slachtoffer gokmaffia

Een aanbod van de pas naar de hoogste klasse gepromoveerde Finse club RoPS Rovaniemi leek aanlokkelijk, al schrok Saintfiet even bij zijn aankomst: het was -25°C koud. Na drie maanden mocht Saintfiet vertrekken. Achteraf kwam aan het licht dat de Saintfiet slachtoffer was van de gokmaffia: "Ik stelde maar drie van de zes Zambianen in mijn ploeg op. De algemeen directeur vond dat te weinig. Wist ik veel dat de Zambianen geld kregen van de nu wereldwijd beruchte Singaporese matchfixer Raj Perumal. Met zes konden ze een westrijd vervalsen, met drie niet."

2008-2010 Bondscoach Namibië: spontane 'gratis' sollicitatie

Na zijn Finse ervaring ging Saintfiet bij Namibië aan de slag via een memorabele spontane sollicitatie. Toen Arie Schans stopte als bondscoach van Namibië achterhaalde Saintfiet via een list het telefoonnummer van bondspreses John Muinjo van Namibië: "Ik belde hem op en zei dat ik zijn volgende bondscoach wou zijn en bood aan de eerste vier maanden gratis te werken. Bent u niet tevreden, kan u me altijd wegsturen." Muinjo ging akkoord en Saintfiet kent twee succesvolle jaren bij Namibië waarmee hij 34 plaatsen op de wereldranglijst klimt.

2010 Bondscoach Zimbabwe: vlucht door de bush

Zimbabwe maakte Saintfiet het hof en er volgde een controversieel ontslag bij Namibië. Zijn passage bij Zimbabwe duurde wel heel kort, na een onfris manoeuvre van zijn assistent Norman Mapeza, die later in opspraak zou komen voor wedstrijdfraude. Het ontbreken van een werkvergunning was de stok om Saintfiet weg te jagen. Hij riskeerde arrestatie en deportatie, een diplomaat vertelde dat Zimbabwe er niet voor terugdeinst iemand via 'een ongeluk' te vermoorden: "Ik ben Zimbabwe ontvlucht als een dief in de nacht, 600 km door de bush naar Botswana."

2011 Bondscoach Ethiopië: spelers verkochten outfits

In mei 2011 verkiest Saintfiet een contract van vijf maanden als coach van Ethiopië boven een bod van twee jaar bij Swaziland. De armoedige status van de internationals in Ethiopië blijft Saintfiet bij: "De spelers kregen geen vergoeding per match. Wel kregen ze voor elke wedstrijd een nieuw setje trainingskledij. Al snel begreep ik de achterliggende reden: in Ethiopië verkochten de spelers na elke interland hun kledij om wat geld bij te verdienen. Bij hun club verdienden ze ook maar 200 dollar per maand." Door geldgebrek kan Saintfiet niet aanblijven bij Ethiopië.

2012 Young Africans (Yanga): voetbalwaanzin in Tanzania

Van zijn episode bij de Young Africans, een topclub in Tanzania, onthoudt Saintfiet de voetbalwaanzin in het land: "De Young Africans telden zo maar eventjes tien miljoen leden. Dat is ongeveer een tiende van de totale bevolking. Met Yanga won ik de Cecafa Cup, de Champions League voor Oost-en Centraal-Afrika. In de finale werd er negentig minuten lang oorverdovend gezongen, geschreeuwd en getoeterd door 40.000 fans. Het stadion ontplofte bij de titel, op zo'n moment besef je dat je als eenvoudige kapperszoon uit Mol enorm bevoorrecht bent."

2012-2013 Bondscoach Jemen: kalasjnikovs en bommen

Een mindere seizoensstart koste de kop van Saintfiet, drie dagen later zat hij al op het vliegtuig richting Jemen voor de functie van bondscoach. Ondanks de onveilige Golfstaat - westerlingen riskeren er ontvoering door Al Qaeda - hapte Saintfiet toe. "Het was mijn meest extreme opdracht. De eerste dagen kon ik niet ademen van angst. Iedereen liep rond met kalasjnikovs, je hoorde dagelijks over drone-aanvallen. In totaal ben ik drie keer ontsnapt, de bommen ontploften toen ik net vertrokken was." Bij Jemen diende Saintfiet zelf zijn ontslag in.

2013 Bondscoach Malawi: één match met onheilsprofeet

Malawi stond in zijn WK-kwalificatiegroep voor een 'erop of eronder'-match tegen topfavoriet Nigeria en hoopte met de tactische hulp van Saintfiet sterker te staan. Saintfiet depanneerde gratis, maar zou bij winst 10.000 dollar bonus opstrijken. Het mirakel bleef uit: Malawi verloor met 2-0, en dat stond in de sterren geschreven: "Aan de vooravond van onze afreis had de bond na een religieuze viering nog een speciale afspraak geregeld in een speciaal tentje, een 'profeet'. Helaas bleek het een onheilsprofeet, hij had naar eigen zeggen 'gezien' dat we zouden verliezen."

2014 Free State Stars (Zuid-Afrika): Ballack Obama

Bij de Zuid-Afrikaanse eersteklasser Free State Stars ondertekende Saintfiet een contract van drie jaar, maar kreeg hij na vier maanden de bons na een conflict met de bemoeizuchtige zoon van de voorzitter. Deze anekdote vertelt Saintfiet graag: "In onze ploeg speelde Hendrik Somaeb, bijgenaamd 'Ballack'. Ik vroeg aan de technische staf waaraan hij die bijnaam dankte, want hij leek niet op Michael Ballack - hij was een donkere jongen en speelde op de flank. Waarop Kinnah verwonderd opkeek: 'Ballack Obama, natuurlijk!' Tranen met tuiten hebben we gelachen."

2015-2016 Bondscoach Togo: Monsieur Discipline vs Adebayor

Als bondscoach van Togo liet Saintfiet niet met zich sollen, mocht topspits Adebayor ondervinden toen hij op de eerste training onder Saintfiet veertig minuten te laat kwam: "Hij reed op een zware chopper het stadion in, in leren pak en met Duitse legerhelm op zijn kop (...) Ik wou hem na de training spreken, maar zag hem niet meer. Hij zou in zijn privéjet naar de interland reizen. Het hoorde bij zijn privileges als topper. Tot hij met Saintfiet te maken kreeg. Ik zette hem niet eens op de bank. Sindsdien kwam hij op tijd. De Togolese pers doopte me 'Monsieur Discipline'."

2016 Bondscoach Bangladesh: aanslag Islamitische Staat

Tegenvallende resultaten luidden het ontslag van Saintfiet bij Togo in, maar in Bangladesh wenkt de uitdaging om het land te kwalificeren voor de Asia Cup 2019. "De grootste fout uit mijn carrière. Sportief lag het niveau laag. En een paar dagen nadat ik mijn woord had gegeven pleegde Islamitische Staat een aanslag op een restaurant met 22 doden. De veiligheidsmaatregelen waren sindsdien zeer scherp: ik leefde alleen in het hotel, het stadion of op de bond. Elke verplaatsing gebeurde onder politiebegeleiding. In dat land kon ik niet blijven."

2017 Bondscoach Trinidad & Tobago: ultimatum op persvoorstelling

Ook zijn laatste passage als bondscoach bij Trinidad & Tobago was geen voltreffer. Na amper één maand nam hij zelf de biezen. Eigenlijk zat het al bij de eerste persvoorstelling niet snor: bondsvoorzitter David John-Williams stelde meteen een ultimatum dat Saintfiet het gelag zou betalen als hij in maart geen positieve resultaten zou halen in de WK-kwalificatieduels tegen Panama en Mexico. Saintfiet botste ook met enkele spelers. "Van de eerste dag voelde ik geen steun. Ik verwachtte professionaliteit, en die was er niet. In zo'n omgeving kan ik niet succesvol zijn."

2017-2018 Bondscoach Malta: driemaal verlies

Saintfiet kreeg in april de bons als bondscoach van Malta. De Belg was er een half jaar aan de slag en verloor tevens zijn drie matchen met het Zuid-Europese land. Eerst tegen Estland (0-3), dan tegen Luxemburg (0-1) en ten slotte tegen Finland (5-0).