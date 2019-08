Het emotionele verhaal achter de nieuwe schoenen van Lukaku, die Inter met ‘lucky goal’ aan zege helpt in oefenmatch TLB

19 augustus 2019

17u23

Binnen exact een week beginnen Inter en Romelu Lukaku aan het seizoen in de Serie A met een thuismatch tegen Lecce. Afgelopen weekend speelden de ‘Nerazzurri’ een oefenmatch tegen derdeklasser Gozzano en Inter won met 2-0. Rode Duivel Romelu Lukaku kon scoren - zij het met het nodige geluk - en Matteo Politano zorgde voor de andere treffer. Lukaku scoorde eerder ook al vier keer in de oefenpot tegen vierdeklasser Virtus Bergamo.

Speciale schoen van Puma

Lukaku speelde overigens met schoenen die zijn leverancier Puma speciaal voor hem ontwierp. De ‘Puma KING Platinum RL’ is gebaseerd op schoenen waarmee Lukaku’s vader Roger tijdens zijn carrière speelde. “In 1993, mijn geboortejaar, voetbalde mijn vader met die schoenen. Indirect voel ik een connectie met deze schoenen. Toen ik dezelfde schoenmaat als mijn vader had, hebben we zelfs drie of vier jaar dezelfde schoenen gedeeld.”

From father to son 👑

