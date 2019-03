Het draagvlak is er: grote meerderheid Realfans ziet Eden Hazard als ideale versterking

KTH

20 maart 2019

07u31

Bron: Marca / Het Laatste Nieuws 0 Buitenlands Voetbal Het draagvlak bij de supporters is er alvast. Uit een peiling van Madrileense sportkrant Marca blijkt dat 71 procent van de ondervraagden Eden Hazard wil als aanvallende versterking bij Real Madrid.

Enkel Kylian Mbappé, ondergebracht bij de spitsen, kreeg met 79 procent net iets meer stemmen. Het zegt iets over zijn reputatie. Meer dan 220.000 fans brachten op de website van Marca hun stem uit. Hazard wordt aanzien als de prioriteit van Zinedine Zidane. Een wens die snel werkelijkheid kan worden. Chelsea heeft de hoop om Hazard, die nog een jaar onder contract ligt, te houden ondertussen opgegeven. Ook als het transferverbod behouden blijft, zal de club hem van de hand doen. Real nam officieel contact op en legde een eerste bod op tafel, maar het is wachten op echte onderhandelingen. Een prijs heeft de Koninklijke nog niet gekregen. Hazard zei dinsdag op VTM Nieuws dat hij niet bezig is met een transfer: “Ik ben niet bezig met wat er binnen 2, 3 of 4 maanden kan gebeuren. We zien wel.” Hazard wil zelf ook naar Real, club waar hij als kind van droomde. De terugkeer van Zidane, zijn idool, heeft die wens alleen maar versterkt.

Vorige week hield Marca ook al een enquête: toen geloofde 53 procent van de fans dat Hazard de eerste topaanwinst van Zidane zou worden. De rest van de stemmen werd verdeeld over onder anderen Neymar (10%), Harry Kane (10%), Paul Pogba (3%), Mo Salah (3%), Christian Eriksen (2%), Sadio Mané (2%). In de enquête mochten de fans ook raden met welke spelers Zidane volgend seizoen doorgaat. Thibaut Courtois staat dertiende met 73 procent van de stemmen. Zes spelers werden naar de uitgang gestemd: duurste aanwinst ooit Gareth Bale kreeg amper 8 procent achter zijn naam.