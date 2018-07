Het blijft Ciman voor de wind gaan: Los Angeles FC na nieuwe zege op één punt van leider Redactie

08 juli 2018

09u01

Het Los Angeles FC van Laurent Ciman heeft met 4-1-gewonnen van Orlando in de Major League Soccer (MLS). Ciman stond de hele wedstrijd op het veld en kreeg in de blessuretijd een gele kaart.

Adama Diomande (28.) en Latif Blessing (32.) zorgden voor de 2-0-ruststand in het Banc of California Stadium. Iets voor het uur milderde Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) voor Orlando. In het slot van de wedstrijd legden opnieuw Diomande (82.) en Diego Rossi (84.) de wedstrijd in een beslissende plooi.

FC Dallas verloor met 2-0 van Real Salt Lake na doelpunten van Albert Rusnak (11. pen) en Luis Silva (90.+1). Bij de bezoekers viel Roland Lamah in bij de rust.

LAFC, acht wedstrijden ongeslagen voor eigen publiek, telt 34 punten uit 18 wedstrijden en staat daarmee op de tweede plaats in de Western Conference. Leider Dallas heeft één punt meer.