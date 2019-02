Het bizarre en trieste verhaal achter de 20-0-nederlaag van Italiaanse club: “Jeugdspelers als kanonnenvoer” GVS

17 februari 2019

18u52

Bron: AD, VI 0 Buitenlands Voetbal Schrik niet als u de eindstand van de Serie C-wedstrijd tussen AC Cuneo 1905 en As Pro Piacenza 1919 ziet voorbijflitsen. Het werd liefst 20-0. Nog straffer: aan de rust lagen er al zestien goals in het mandje. Achter de monsterscore gaat een even opmerkelijk als triest verhaal schuil.

Heel vreemde taferelen vandaag in de Serie C, het derde niveau van Italië. De ruststand in de wedstrijd tussen AC Cuneo 1905 en As Pro Piacenza 1919 bedroeg liefst 16-0. De thuisploeg deed het na de koffie een stuk rustiger aan, maar uiteindelijk slikte de ploeg uit het Noord-Italiaanse stadje nog vier tegentreffers.

Er schuilt een triest verhaal achter de opmerkelijke uitslag. Pro Piacenza worstelt al een heel seizoen met financiële problemen, waardoor spelers, medewerkers maar ook hotels al een hele poos niet worden uitbetaald. Eind december was de maat vol voor de hele A-kern, die uit onvrede in staking ging voor het duel tegen Pro Vercelli. Er kwam geen beterschap, dus zocht het merendeel van de spelers, zo ook gewezen Lazio-middenvelder Cristian Ledesma, andere oorden op én spande het een rechtszaak aan tegen hun voormalige werkgever. Zij eisen het faillissement van de club, waardoor ze uiteindelijk toch nog (een deel) van hun loon zouden krijgen. Ondertussen werden alle matchen omgezet in een reglementaire 3-0-nederlaag.

Het houdt niet op, niet vanzelf:



61' Pro Piacenza opeens met 8 man, jeugdspeler Isufi was zijn identiteitskaart vergeten, heeft hem opgehaald en mag nu toch invallen.



76' Pro Piacenza weer terug naar 7 spelers, want de ingevallen masseur Picciarelli is geblesseerd geraakt. https://t.co/zw96ClggHp Wesley Victor Mak(@ WesleyVictorM) link

Acht spelers

Tót vandaag. Want de club besloot om toch nog eens een wedstrijd af te haspelen. Enig probleem: ze geraakten niet aan een voltallig basiselftal. Vanmiddag stonden er slechts acht spelers op het veld bij de uitploeg, allemaal jeugdspelers van 16 tot en met 19 jaar. Zelfs de coach van het team was slechts 19 jaar oud. Ook de masseur moest uiteindelijk zelfs nog invallen, maar hij raakte op de koop toe geblesseerd. “Hopelijk wordt Pro Piacenza zo snel mogelijk opgedoekt, afgang voor de fans, de eigenlijke spelers en natuurlijk ook voor die arme jeugdspelers die vandaag als kanonnenvoer moesten dienen”, klonk het bij journalist Wesley Victor Mak.

Pro Piacenza staat logischerwijze onderaan in de Serie C met slechts acht punten na 19 wedstrijden. Sommige teams hebben al 27 competitieduels gespeeld. AC Cuneo staat op nu op een elfde plaats na 25 wedstrijden en haalde vandaag het eigen doelsaldo eens flink op: van -6 naar +14. Er wordt verwacht dat bondsvoorzitter Gabriele Gravina eerstdaags zal beslissen of Piacenza zal geschrapt worden of niet.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ | Zestien: het aantal doelpunten dat Pro Piacenza voor rust tegenkrijgt tegen Cuneo. In de basis bij de club uit de Serie C zeven (jeugd)spelers in plaats van elf. De selectie van Pro Piacenza heeft namelijk al maanden niet betaald gekregen. pic.twitter.com/IlViQZEzZf Lo Stadio(@ LoStadioNL) link