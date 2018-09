Het bewogen avondje van Mo Salah: twee goals, twee assists en twee... gemiste strafschoppen Redactie

09 september 2018

Mo Salah was gisteravond nog maar eens de grote man bij Egypte. Hij keek met zijn land Niger in de ogen in het kader van de kwalificaties voor de Afrika Cup en het werd uiteindelijk een vlotte 6-0-zege voor de 'Farao's'. De balans voor de Liverpool-sensatie: twee goals, twee assists en... twee missers vanop de stip. Het moet wel gezegd dat hij de rebound benutte na een van zijn twee gemiste elfmeters, maar het is toch niet bepaald wat we van hem gewoon zijn.