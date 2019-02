Het begin van de wedergeboorte? Nainggolan 4 kilo lichter door extra trainingen en strikt dieet

Stijn Joris en Glenn Van Snick

08 februari 2019

06u30

Bron: La Gazzetta/Eigen berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal Inter zit in slechte papieren en ­rekent op Radja Nainggolan (30) om het tij te keren. De ex-Rode Duivel kleurde de voorbije maand weer binnen de lijntjes. Hij verloor vier overtollige kilo’s en moet nu écht zijn stempel gaan drukken bij de Nerazzurri. Dat hoopt zijn coach Spalletti in elk geval.

Nainggolan die als een prof leeft en zich dubbel plooit op training. Het is tegenwoordig ook nieuws in Italië. Gisteren kwamen de media uit de Laars met een verhaal op de proppen dat de middenvelder er alles aan doet om zich bij Inter weer in de gratie te voetballen. Eind vorig jaar maakte hij het nog bont. Voor 150.000 euro opgelicht in een casino in Monte Carlo met een boete van de club er bovenop, dronken gespot in een discotheek na een nederlaag én belabberde prestaties. Zijn imago kreeg eens te meer klappen en de Inter-fans pikten het niet.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN