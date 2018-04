Het beeld (en de quote) waarmee Zlatan weer alle aandacht naar zich toetrekt Hans Op de Beeck

23 april 2018

11u26 0 Buitenlands Voetbal Ibrahimovic speelt nog maar een maand in de Major Soccer League, maar in Amerika regent het al van de Zlatanismen naast het veld en opvallende acties erop.

Na zijn droomdebuut in de Los Angels derby dat hij opluisterde met een fantastische goal en een late winner, staan LA Galaxy en Zlatan weliswaar weer met de voeten op de grond. Tegen Atlanta United gingen ze voor de tweede opeenvolgende keer thuis de boot in (0-2). Ook Zlatan, die in vier matchen aan drie goals zit, speelde een eerder anonieme partij. Al pakte hij wel uit met een opvallend hoogstandje. Terwijl de bal hoog boven hem opbotste, wachtte hij niet tot die viel maar devieerde hij het leder op het hoogste punt verder. Maar uiteindelijk trapte LA Galaxy maar één keer tussen de palen en blijven ze met een kater achter.

#Zlatan played full 90 minutes for 1st time as #LAGalaxy player: 0 shots, 0 chances created, 49 touches, 29/41 (71%) passes, 2 crosses, 3 fouls, 1 aerial won. Never really dangerous, dropping too deep to get on the ball and ineffectively trying to be the playmaker. #LAvATL #MLS pic.twitter.com/AC3PT5Y3px Jason Foster(@ JogaBonito_USA) link

Naast het veld reikt de populariteit van Zlatan verder dan ooit. Na zijn gesmaakte optreden in de beruchte talkshow van Jimmy Kimmel, passeerde hij ook in de show van Dan Patrick, een vermaard sportprogramma in de States. Ook daar pochte hij erop los zoals alleen hij dat kan. Zo claimde de aanvaller dat hij nieuw leven in het voetbal in Amerika kan blazen, maar dat hij dit niet zal doen omdat hij trouw blijft aan zijn gezin. "Ik heb mijn vrouw en twee kinderen. Mocht ik hier single zijn, zou ik mijn investering wijd verspreiden en zouden jullie toekomstige sterren in het voetbal hebben... Maar sorry, ik heb al mijn bezigheid met de vrouw en kinderen." Quotes die zelfs op de website van LA Galaxy gepubliceerd werden.

Of wat dacht u van het volgende Zlatanisme, toen in datzelfde interview met Dan Patrick zijn thuisland Zweden aan bod kwam. "Ik denk niet dat je kan meten hoe populair ik er ben. Ik ben Zweden. Ooit zullen ze op de kaart de naam Zweden veranderen in de mijne. Wanneer je in Zweden de gps opzet, tik je niet Zweden in maar Zlatan..." Quotes die haast elke andere voetballer zich niet kan veroorloven, maar als Ibrahimovic dat zegt vindt iedereen dat geweldig.

Next time someone says “you don’t really look Swedish”, I’ll just reply like Zlatan: pic.twitter.com/gOZjkMKj2x — Ines (@inihelene) 19 april 2018

't Is trouwens nog maar de vraag of ze daar in Zweden ook echt zo over denken. Toen hij vorige week liet uitschijnen er straks zeker bij te zijn op het WK in Rusland ("Een WK zonder Zlatan is geen echt WK"), wordt die deelname binnen de spelersgroep toch in vraag gesteld. De schrik dat de aanwezigheid van 'Ibracadabra' de groepssfeer kan aantasten en hij te veel de aandacht naar zich toetrekt, zit er dik in. Zweden kwalificeerde zich zonder Zlatan voor Rusland nadat het via de barrages Italië verrassend uitschakelde.