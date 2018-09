Het aangrijpende verhaal van ex-smaakmaker Standard die door zwarte periode ging: “Had het gevoel dat ik gek aan het worden was" Manu Henry

21 september 2018

11u03

Bron: theargus.co.uk 1 Buitenlands Voetbal Om stil van te worden. Het interview waarin Anthony Knockaert zijn ziel blootlegt, valt op zijn minst aangrijpend te noemen. De voormalige Standard-winger sukkelde vorige zomer in een depressie nadat hij op korte tijd zijn vader verloor en zijn vrouw hem verliet. "Ik maakte mezelf bang."

In 2015 stond Anthony Knockaert nog op de loonlijst van Standard. Na zes maanden waarin de temperamentvolle Fransman indrukte maakte, volgde in januari 2016 een transfer naar Brighton & Hove Albion. Een voltreffer, zo bleek al gauw. Met The Seagulls dwong hij in 2017 promotie naar de Premier League af én werd hij verkozen tot ‘Speler van het Jaar’ in de Championship. En dan ging het stijl bergafwaarts. Knockaert kwam afgelopen seizoen wel aan 31 duels over het Kanaal – indruk maken deed ie daarin niet. In een interview aan The Argus vertelt de vinnige linkspoot over een donkere periode.

“Mijn vrouw verliet me vorige zomer tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vanuit het niets. Ik realiseerde me toen dat ik minder tijd met mijn zoon zou kunnen doorbrengen.” Zes maanden voordien verloor Knockaert zijn vader. “Mijn vrouw en kind waren alles voor me, na zijn dood. Ik verzeilde in een depressie. ‘Kom op, je raakt hier wel doorheen’, zei ik tegen mezelf in augustus. Maar ook in september en oktober ging het alleen maar achteruit. Ik was genoodzaakt de club in te lichten. In december sprak ik met Bruno, onze kapitein, en vertelde hem dat het zo niet verder kon. Hij wendde zich onmiddellijk tot de coach en via die laatste kwam ik in contact met een psychologe. Sindsdien ging het stap per stap opnieuw de goede kant uit. Zij heeft me veel geholpen. Ik ging enkele maanden bij haar op consultatie en vond mijn goede humeur terug." (lees verder onder de foto)

“Want het ging écht slecht met me”, zegt Knockaert nog. "Mijn beste vriend verbleef een tijdje bij mij en van hem kreeg ik veel hulp. Ook hij zag hoe het er met me aan toeging. Het zijn nu eenmaal dingen waar je liever niet over praat, omdat het iets persoonlijk is. Het is al moeilijk genoeg om er met een psychologe over te praten, laat staan andere mensen."

“Weet je wat nog het ergste was? Die harde commentaren in de media. Ik haalde mijn niveau niet en was Premier League-onwaardig, zeiden ze. Het was moeilijk om daarmee om te gaan, omdat privéredenen daar de oorzaak van waren. Intussen ben ik weer gelukkig en ben ik erop gebrand om mijn kunnen opnieuw te tonen op het veld." (lees verder onder de foto)

Eén van Knockaert’s dieptepunten vorig seizoen was zijn rode kaart tegen Everton. Het licht ging uit tijdens een drieste tackle (bekijk de beelden hieronder vanaf 1:20). “Ik wil me verontschuldigen aan de fans voor wat ik vorig seizoen op het veld liet zien, maar het was niet mijn schuld. Ik weet nu wat een depressie inhoudt en wens het niemand toe. Ik zie het als een leerproces. Je moet verder gaan. Het leven gaat voort. Het is ook dankzij mijn club dat ik opnieuw gelukkig in het leven sta.” (lees verder onder de video)

Dat Knockaert de woelige periode doorstaan heeft, blijkt uit zijn recente prestaties. De winger tekende voor drie assists in de laatste vier matchen – tegenover amper één assist vorig seizoen. “Het gaat niet alleen om die assists. Je ziet gewoon op het veld dat ik weer mezelf ben. Ik werk hard en schiet niet meer voor het minste uit mijn krammen.” (lees verder onder de foto)

Knockaert heeft ook een boodschap voor anderen die worstelen met een depressie. “Kijk, erover praten lucht op. Een depressie is iets heel ernstig. Je neemt het niet serieus, tot het je overkomt. Dan kom je pas tot het besef hoe het leven in mekaar zit. Het ergste is dat je denkt dat het nooit weggaat. Dat je voor de rest van je leven met de problemen kampt. Ik maakte mezelf bang. Ik had het gevoel dat ik gek aan het worden was. Ik was altijd slecht gezind, ging voortdurend in discussie met iedereen en had niets nog onder controle. Dus aan degenen die ook met een depressie worstelen: zoek hulp en praat erover. Het is absoluut geen schande. Want je weet nooit wat er je te wachten staat in het leven. De ene dag ben je succesvol, de andere ben je plots helemaal niemand meer. Dat is exact wat mij overkwam."