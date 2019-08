Hertha BSC plukt Lukebakio weg bij Watford: 20 miljoen voor belofte-international NP

01 augustus 2019

12u19 0 Voetbal Toptransfer voor Dodi Lukebakio (21). De gewezen aanvaller van Anderlecht en Charleroi trekt voor vijf jaar naar Hertha BSC. Watford, dat hem vorig jaar uitleende aan Fortuna Düsseldorf, vangt maar liefst 20 miljoen euro voor onze belofte-international. Ook Benito Raman verzilverde deze zomer al zijn goed seizoen in Düsseldorf. De spits versierde een transfer naar Schalke 04, dat zo’n dertien miljoen euro betaalde.

Lukebakio kreeg zijn carrière weer helemaal op de rails in Duitsland. Het jeugdproduct van Anderlecht, door paars-wit tussen 2016 en 2018 uitgeleend aan Toulouse en Charleroi en daarna definitief verkocht aan de Carolo’s, kwam afgelopen seizoen 31 keer in actie in de Bundesliga. Hij scoorde tien keer en gaf vier assists. In de DFB Pokal deed de aanvaller daar neg eens vier goals en een assist bij.

Dé match van Lukebakio’s seizoen was zonder twijfel het competitieduel tegen Bayern München. In de Allianz Arena hielp onze landgenoot Fortuna op 24 november 2018 met een hattrick aan een knotsgek 3-3-gelijkspel tegen de Duitse ‘Rekordmeister’. Een prestatie die de wereld rondging. Daarnaast scoorde Lukebakio ook onder meer tegen Borussia Dortmund en Schalke 04. Zijn goede prestaties leverden de aanvaller een selectie op voor EK voor beloften, maar dat draaide voor de jonge Belgen uit op een teleurstelling.

Bij Hertha zal Lukebakio voor het rugnummer 28 kiezen. De Duitse traditieclub haalde tijdens deze zomermercato ook al onder anderen Rode Duivel Dedryck Boyata weg bij Celtic.

