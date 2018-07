Herkent u hem nog? Ooit betaalde Man. United flink wat miljoenen voor 'nieuwe Scholes', maar dat liep toch even anders TLB

31 juli 2018

15u42 0 Buitenlands Voetbal De Braziliaanse middenvelder Anderson heeft een nieuwe werkgever gevonden. De 30-jarige linkspoot uit Porto Alegre heeft na enkele maanden zonder club een contract getekend bij de Turkse tweedeklasser Adana Demirspor. De man die ruim tien jaar geleden de opvolger van Paul Scholes moest worden bij Manchester United, gaat (in het beste geval) enkele jaren aan de zijde van Hervé Kage voetballen in de buurt van de Turks-Syrische grens. 't Kan verkeren.

Waant u zich even in het kantoor van Sir Alex Ferguson op Old Trafford, ergens in het voorjaar van 2007. Martin Ferguson - op dat moment hoofd van de scoutingscel van de Engelse topclub - stapte het kantoor van zijn oudere broer binnen en gooide een dossier met daarop de naam van Anderson op het bureau. "Hem moeten we halen", opperde Martin. Alex volgde. United legde 32 miljoen euro om tafel om "de natuurlijke opvolger Paul Scholes", zoals de 'Sir Alex' hem noemde, los te weken bij de Portugese topclub Porto. Dat had hem een jaar eerder voor acht miljoen overgenomen van Grêmio.

Ter verdediger van Martin Ferguson: het had er in 2007 ook alle schijn van dat Anderson één van dé middenvelders voor de toekomst was. Loopvermogen, techniek, een stevig lichaam en buskruit in de linker: al die zaken rechtvaardigden de fikse transfersom. Maar de Anderson van bij FC Porto - hij was toen zelfs nog een tiener - kregen de fans op Old Trafford veel te weinig te zien.

Ferguson bleef wel geloven in de Braziliaan - mede daardoor speelde Anderson toch 105 competitieduels in het shirt van Manchester United. Sommige van zijn optredens waren ook goed - zo scoorde hij in 2008 een penalty in de strafschoppenreeks van de Champions League-finale tegen Chelsea -, maar al te vaak bleven de fans van United op hun honger zitten. Dat gold trouwens niet voor Anderson zelf, die het niet altijd even nauw nam met dieetregels in Engeland.

In 2009 scoorde Anderson de winnende strafschop in de League Cup-finale tegen Tottenham en eveneens tegen de Spurs scoorde de middenvelder zijn eerste competitiegoal voor United, zij het wel pas na 78 matchen. Een (te) magere balans en Anderson viel in de winter van dat jaar steeds meer naast de ploeg. Om zijn plaats bij de Seleçao voor het WK van 2010 veilig te stellen, wilde Anderson een transfer naar Vasco da Gama forceren. Ferguson hield hem evenwel in Engeland, maar op 23 februari sloeg het noodlot toe. Anderson scheurde in een competitiematch tegen West Ham de kruisband van zijn knie.

Een maandenlange revalidatie wachtte. Maar tijdens die herstelperiode liet Anderson zich op negatieve wijze opmerken. In augustus 2010 raakte hij in Portugal betrokken bij een zwaar auto-ongeluk na een nachtje stappen - in Engeland had hij al de reputatie een fuifbeest te zijn. Omstaanders gaven aan dat Anderson schijnbaar levenloos uit het wrak werd gehaald, maar gelukkig vielen de gevolgen uiteindelijk mee. In september 2010 maakte hij zijn wederoptreden en Ferguson gaf zijn vertrouweling zelfs een nieuw contract. Het seizoen 2010-2011 werd Andersons beste seizoen op Old Trafford. In de halve finale van de Champions League tegen Schalke 04 scoorde de Braziliaan twee keer, maar toch liep het mis.

Door spierblessures ging het seizoen 2012-2013 bijna helemaal in rook op voor de Braziliaan. En toen Ferguson - de man die rotsvast in Anderson geloofde - de volgende zomer vertrok, was het verhaal van de middenvelder in Manchester eigenlijk ten einde. In 2014 werd Anderson nog uitgeleend aan Fiorentina, maar dat werd geen succes. En toen Louis van Gaal het voor het zeggen kreeg in het Theatre of Dreams, mocht de middenvelder definitief beschikken. De Braziliaanse club Internacional lijfde hem gratis in.

Maar ook in eigen land kon Anderson de voorbije jaren geen potten breken. Tijdens een wedstrijd in de Copa Libertadores tegen de Boliviaanse ploeg The Strongest moest de middenvelder zich compleet uitgeput na amper 36 minuten laten vervangen. Er kwam zelfs een zuurstofmasker aan te pas en die match was eigenlijk de voorbode voor een dramatische periode voor Anderson én de club. Een seizoen later degradeerde de traditieclub uit Porto Alegre immers voor het eerst in haar geschiedenis naar de Braziliaanse Serie B.

Anderson bedankte voor een seizoen in de tweede afdeling en werd in 2017 uitgeleend aan Coritiba. Maar ook met die club kon de middenvelder de degradatie niet vermijden. Hij keerde begin dit jaar dan maar terug naar Internacional, maar daar kwam Anderson niet meer in de plannen voor en op 18 januari werd zijn contract ontbonden. Zes maanden zocht hij zonder succes een nieuwe werkgever, tot Adana Demirspor hem deze week dus een contract aanbood.

Adana Demirspor sign Anderson on a 3-year deal. pic.twitter.com/5UCi4C3JDg Football 24/7(@ foetball247) link