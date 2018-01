Herbeleef nieuw puntenverlies van Real en Vertonghen die na ruim vier jaar nog eens scoorde voor de Spurs Glenn Van Snick

• Tottenham-Wimbledon: 3-0

• Barcelona-Levante: 3-0

• Nottingham Forest - Arsenal: 4-2

• Celta de Vigo-Real Madrid (20u45)

22u34: Afgelopen

Real geraakt niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Celta de Vigo. Daardoor volgt het al op 16 punten van Barcelona.

22u31: Ei zo na Vázquez

Lucas Vázquez heeft de winnende treffer aan de voet, maar trapt recht op de vuisten van Castro. Intussen is de blessuretijd aangebroken.

22u28: Geen tweede penalty

Aspas is een gezel voor de Real-defensie. Na enkele overstapjes en een snedige beweging langs Marcelo gaat het dribbelwonder neer. Geen penalty volgens de scheidsrechter. Terecht, de Spanjaard ging iets te gretig neer.

22u24: De gelijkmaker!

Laat Real zich opnieuw de kaas van het brood eten? Wass schildert een voorzet perfect op de kruin van Gomez, die moederziel alleen kan binnenkoppen. 2-2 en oververdiend!

AFP

22u19: Ronaldo botst op Castro

Ronaldo krijgt de kans om zijn matige partij op te fleuren, maar vanuit een scherpe hoek geraakt hij niet voor Ruben Castro. Nog tien minuten.

22u13: Aspas mist penalty

Sisto en Aspas knutselen een heerlijk één-tweetje in elkaar. Deze laatste storm nadien richting Navas, die de Spanjaard foutief afstopt. Strafschop. Aspas zet zich zelf achter de elfmeter, maar de doelman van Real duikt naar de juiste hoek en herstelt zijn fout. Geen 2-2.

Ai ai, @aspas10. ❌

🇪🇸#CeltaRealMadrid

LIVE op 📺 Eleven Sports 1 of op 💻 https://t.co/VgdsItLhoh pic.twitter.com/zI4gWvFCgV Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Photo News

22u11: Gomez gevaarlijk

Maxi Gomez heeft iets moois in gedachten, maar zijn poging mist kracht om Navas echt te bedreigen. Real is nog niet thuis, zoveel is zeker.

22u06: Ronaldo toont zich eindelijk

Eindelijk is Ronaldo daar. Isco vindt de kruin van de Portugees, Castro zweeft de bal in hoekschop. Voort speelt Ronaldo een bijzonder zwakke partij.

EPA

22u01: Navas ziet bal overgaan

Aan de overzijde waagt Jonny zijn kans, maar ook nu klimt het leer net te hoog. Nog een halfuur op de klok. Celta eist opnieuw wat meer balbezit op.

21u57: Isco net over

Real heeft bijna zijn derde op het scorebord. Isco kan van dichtbij trappen, maar de bal zoeft net over. Prima kans voor de Spanjaard, dat de partij nu controleert. Het speelt bovendien compacter, waardoor Celta minder gevaarlijk is op de tegenaanval.

AP

21u48: Rustig tempo

De tweede helft start even rustig als de eerste. Real heeft de bal, Celta wacht ook nu geduldig af om te kunnen prikken op de counter. Grote kansen zagen we nog niet.

21u24: Bale opnieuw!

En de bal hangt opnieuw, opnieuw met Bale aan het kanon. Isco doorklieft de verdediging van Celta met een splijtende pass, de Welshman mist oog in oog met Ruben niet. De 200ste goal van De Koninklijke onder Zidane. Twee minuten, twee goals. En Real erop en erover. Even later is het rusten geblazen.

.@GarethBale11 met zijn tweede! 1️⃣-2️⃣

🇪🇸#CeltaRealMadrid

LIVE op 📺 Eleven Sports 1 of op 💻 https://t.co/VgdsItLhoh pic.twitter.com/TiT5jRGwks Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

21u22: Bale stelt orde op zaken

Lang heeft de thuisploeg niet van zijn voorsprong kunnen genieten. Gareth Bale straft schuift de gelijkmaker op aangeven van Kroos onder Ruben Blanco. 1-1, alles te herdoen.

De reactie van @realmadrid laat niet lang op zich wachten. @GarethBale11 hangt de bordjes weer gelijk! 1️⃣-1️⃣

🇪🇸#CeltaRealMadrid

LIVE op 📺 Eleven Sports 1 of op 💻 https://t.co/VgdsItLhoh pic.twitter.com/aWZvmmc8Yc Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

21u18: Wass met een beauty



Wat een doelpunt van Daniel Wass. De Deen krijgt de vrije ruimte op zijn rechterflank, en vindt er dan niets beters op dan een geweldige lob uit zijn schoenen te toveren. Het past precies, Navas heeft geen schijn van kans. Real op achterstand.

Daniel Wass rondt een counter lekker af! 1️⃣-0️⃣

🇪🇸#CeltaRealMadrid

LIVE op 📺 Eleven Sports 1 of op 💻 https://t.co/VgdsItLhoh pic.twitter.com/yWbl2ILALl Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

21u12: Casemiro stuit op Ruben

Casemiro probeert het dan maar van ver. Ruben heeft een prima reflex in huis op de afvallende bal van de Braziliaan.

21u07: Zoeken zoeken zoeken



Veel animo brengt deze pot voetbal momenteel niet. We krijgen veel middenveldspel, al lijkt de Koninklijke de partij sinds de grote kans van Aspas wel naar zich toe te trekken. Gevaar levert dat nog niet op.

REUTERS

20u56: Aspas op de paal

Bijna Celta op voorsprong! Aspas loopt slim uit de rug van Nacho Fernandez en beroert een prima voorzet. De paal staat echter in de weg. Real ontsnapt.

20u45: Aftrap

De bal rolt in het Estadio Balaídos. Gareth Bale krijgt meteen een unieke mogelijkheid, maar hij kan het leer onvoldoende beroeren om Ruben Blanco in verlegenheid te brengen.

20u00: Ronaldo diep in de punt bij Real

Real Madrid moet zich dringend herpakken wil het nog iets rapen in La Liga. In de Clásico ging het met 3-0-cijfers pijnlijk onderuit, meteen de derde competitienederlaag van de Koninklijke dit seizoen. Met twee matchen minder gespeeld staat Real vierde met 31 punten - maar liefst 17 stuks minder dan Barcelona. Een zege tegen Celta de Vigo is vanavond dus absoluut een must.

📝🏃 #RMLiga

¡El once titular del #RealMadrid para el partido frente al @RCCelta! #RMMovistar | #HalaMadrid pic.twitter.com/6UNOwC5GfO Real Madrid C.F.(@ realmadrid) link

18u44: Nottingham stunt

Een tweede penalty luidt de ondergang van Arsenal in. Dowell glijdt uit, maar raakt de bal net voldoende om vanop elf meter doelman Ospina een vierde keer te laten vissen. De titelhouder wordt in de derde ronde uit de FA-cup geknikkerd.

Kieran Dowell maakt er vanop de stip 4-2 van! 😮 Arsenal staat op de rand van de uitschakeling... #NFFCvAFC pic.twitter.com/xRLo7h1Tqh Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

18u37: Terug een wedstrijd

Een fenomenale blunder van Smith brengt Arsenal terug in de wedstrijd. De doelman laat een eenvoudige bal zomaar glippen, waarna Welbeck de aansluitingstreffer op het scorebord brengt. 3-2. Nog tien minuten te gaan. Kan Arsenal een blamage vermijden?

AFP

18u24: Arsenal in nauwe schoentjes

De titelhouder staat op de rand van de uitschakeling. Via een strafschop staat Nottingham meer dan verdiend 3-1 voor. Arsène Wenger fronst de wenkbrauwen.

Ben Brereton diept de voorsprong van @NFFC verder uit! 👀 3-1 #NFFCvAFC pic.twitter.com/bp6Y8um9bA Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Photo News

18u04: Messi op een dienblaadje

Net voor het einde ontbindt Lionel Messi nog eens zijn duivels. Het dribbelwonder passeert drie verdedigers en brengt de 3-0 vervolgens op een dienblaadje aan. Paulinho hoeft maar binnen te tikken. Meteen ook de eindstand.

Ook @paulinhop8 pikt nog een doelpuntje mee, 3-0! 🇧🇷 #BarcelonaLevante pic.twitter.com/MZtT0iMNZK Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Getty Images

17u59: Messi afgevlagd

Messi ontsnapt nog eens aan het oog van de defensie van Levante en trapt op de paal. De lijnrechter staat evenwel met zijn vlagje in de lucht, nipt buitenspel. Nog 5 minuten op de klok.

17u46: Gezapig tempo

Veel valt er niet te noteren over de tweede helft in Camp Nou. Luis Suarez kende nog een prima mogelijkheid voor zijn tweede van de avond. Een schaars beter moment in een voorts saai tweede bedrijf.

EPA

17u43: Ook Son treft de paal

Tottenham raakt nog eens het doelhout, nu is invaller Son de pechvogel. Na een afgeweken trap trilt het kader alweer. Geen nood voor de Spurs, de vierde ronde in de FA Cup is een feit dankzij twee treffers van Kane en een knappe loeier van Vertonghen, nota bene zijn eerste goal voor de Engelse club sinds oktober 2013.

17u42: Nottingham - Arsenal: 2-1

Op dit moment kijken ook Arsenal en Nottingham Forest elkaar in de ogen, en de Gunners zitten in diepe problemen. Lichaj bracht de tweedeklasser in de eigen arena op voorsprong, Mertesacker maakte gelijk, maar alweer Lichaj dompelde de bezoekers net voor rust met een formidabele volley in rouw.

Daar is Mertesacker al met de gelijkmaker! ⚽ #NFFCvAFC pic.twitter.com/6COzO9gWBb Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Wat een doelpunt van Lichaj! 👀 @NFFC leidt zowaar met 2-1. #NFFCvAFC pic.twitter.com/oCIT4EmTSj Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

17u37: Ter Stegen met de save

Bijna werd het toch nog spannend in Camp Nou. Na een prima combinatie verschijnt Moore alleen voor Ter Stegen. De aansluitingstreffer kan hem bijna niet meer ontglippen, maar met een ultieme beenveeg belet de Barça-doelman een prangende slotfase.

17u30: Vertonghen met de 3-0!

Tottenham is nu helemaal los, met Jan Vertonghen in een hoofdrol. Met zijn gouden linker vuurt hij een zoevend schot af. Via Fuller verdwijnt de bal voorbij een kansloze Long. De Spurs zijn zegezeker.

SUPER JAN!!! pic.twitter.com/CZWcL6uH5k Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Action Images via Reuters

17u27: Voet van het gaspedaal

In Catalonië kabbelt de wedstrijd rustig verder. Voor Barcelona hoeft het niet meer, Levante verweert zich kranig maar stuit op zijn limieten. De mannen van Ernesto Valverde zijn op weg naar een eenvoudige zege en vergroten de kloof met Atlético zo opnieuw tot negen punten.

17u23: Tottenham plots op 2-0!

Op drie minuten tijd zit Tottenham prompt op rozen. Harry Kane - wie anders? - zet de dubbele voorsprong op de bord. Eerst tikt hij zijn 25ste van het seizoen van kortbij binnen na een stevig sprintje van Sissoko, twee minuten later is hij er als de kippen bij op een afgeweken schot van Walker. Niet zijn moeilijkste goals, wel 2-0.

Getty Images

17u18: Ter Stegen toont zijn kunnen

Ook in Camp Nou zijn ze er opnieuw aan begonnen, en Levante komt met hernieuwde moed uit de kleedkamers. Ivi Lopez probeert het vanop afstand, Ter Stegen heeft een prima parade in huis en duwt in hoekschop. Ook in de eerste helft startten de bezoekers furieus.

17u13: Dembélé op de paal!

Voor de tweede keer deze middag trilt het kader van Wimbledon na. Onze Moussa Dembélé vuurt een lage schuiver af, maar zijn poging spat uiteen op de paal.

AFP

17u08: Tottenham moet opletten

De derdeklasser tekent voor de eerste mogelijkheden van de tweede helft. Vorm moet een kopbal van Meades overtikken, even later verkwanselt Barcham een uitstekende kans.

17u04: Tottenham nog niet thuis

Tottenham is begonnen aan het tweede bedrijf tegen Wimbledon. De bezoekers hadden slechts 17 percent balbezit in de eerste helft. Kunnen Vertonghen en Dembélé de muur nu wel slopen?

Getty Images

17u01: Rusten in Spanje

Messi voelt zich goed. Met enkele dartele bewegingen verschijnt hij alleen voor Olazabal, maar de hoek is te scherp om de derde goal tegen de netten te jagen. Even later stuurt ref del Cerro de 22 protagonisten naar de kleedkamers. Barcelona gaat met een comfortabele 2-0-voorsprong rusten.

16u59: Rakitic net naast

Na een fantastische combinatie gaat Rakitic zijn kans vanop afstand. Het grondscherend schot zeilt enkele centimeters naast. Levante moet nu echt wel de wet van de sterkste ondergaan. Thomas Vermaelen beleeft een rustige namiddag.

16u54: Suarez krult de 2-0 binnen

37 minuten ver en Barcelona komt op 2-0. Twee kansen miste hij eerder, maar de derde is scheepsrecht. Sergi Roberto legt de bal tot bij de Uruguayaan, die de bal in één tijd opwipt en heerlijk in de linkerbovenhoek krult. Knappe treffer!

Alweer een prachtig doelpunt! 😱 #BarçaLevante pic.twitter.com/AiLkFCzsnU Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

REUTERS

16u52: Vermaelen groggy

Thomas Vermaelen kopt staalhard tegen het achterhoofd van Boateng. Onze landgenoot moet even gaan liggen, maar kan na verzorging toch weer verder. Gelukkig geen toestanden zoals bij Romelu Lukaku.

16u50: Rusten op Wembley

Op Wembley is de eerste helft ten einde. Tottenham had de meeste kansen, Wimbledon de beste. Abdou trof met een staalhard schot de deklat. Tot ieders verbazing eet Tottenham de derdeklasser momenteel niet met huid en haar op.

HALF-TIME: It remains goalless at the break here at Wembley. pic.twitter.com/ac1LwwKCKM Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

16u47: Messi rakelings over

Leo Messi gaat op wandel door het hart van de defensie, maar wordt net voor de zestien tegen de grasmat gewerkt. De Vlo himself zet zich achter de vrije trap en trapt net over de kruising. Keeper Olazabal was gezien.

16u43: Stiftertje Lamela

Harry Kane stuurt Erik Lamela in het straatje. Die probeert de uitgekomen Long te vloeren met een listig lobballetje, maar mislukt in zijn opzet.

REUTERS

16u37: Suarez over

Barcelona heeft zijn handen vol met Levante, maar de Blaugrana voetbalt wel de beste kansen bij elkaar. Na een knappe solo en dito schot komt de bal pardoes voor de voeten van Suarez. De goaltjesdief schiet echter onbesuisd over.

16u31: Op de dwarsligger

Jimmy Abdou dompelt de fans van Tottenham ei zo na in rouw! Lyle Taylor legt af op de creatieve middenvelder, maar de Fransman krult de bal via een hand van Vorm tegen de dwarsligger. Net daarvoor miste ook Harry Kane op een haar na.

REUTERS

16u27: Messi breekt de ban

Makkelijk had Barça het niet in de openingsfase, maar wie anders dan Lionel Messi vindt dan toch het gaatje. De Argentijn neemt een kopbal van Alba in één keer op de slof. Helemaal lekker raakt hij het leer niet, maar de bal hangt wel in de touwen. 1-0!

Wat lijkt het allemaal zo makkelijk voor Leo Messi, 1-0! 🔥 #BarçaLevante pic.twitter.com/AZe2vgWTah Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

REUTERS

16u20: Tottenham op zoek naar openingsdoelpunt

In Londen drukken de Spurs derdeklasser Wimbledon tegen het eigen doel. Een knappe volley van Llorente strandt op het lichaam van doelman Long. Nog 0-0 in het duel om een plekje in de volgende ronde van de FA Cup.

16u15: Aftrap in Camp Nou

Barcelona en Levante zijn aan hun partij begonnen, en de bezoekers beginnen ietwat verrassend het best aan de wedstrijd. Een knappe voorzet en daaropvolgende hoekschop zaaien paniek in de defensie van de leider. Een aarzelend begin van de thuisploeg.

AFP

15u29: Vermaelen en Dembélé starten bij Barça

AFP

ALINEACIÓN | Este es el once del #LevanteUD para enfrentarnos al @FCBarcelona. #BarçaLevante pic.twitter.com/cVrlBTlMkp Levante UD(@ LevanteUD) link

15u20: Vertonghen en Dembélé starten voor Tottenham