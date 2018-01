Herbeleef hoe Tottenham en Barcelona gelijkspeelden en Real Madrid ruim won tegen Numancia Mike De Beck en Thomas Lissens

22u27 1 Photo News Buitenlands Voetbal Ook vandaag staan er heel wat interessante affiches op het programma. Barcelona trekt al om 19u naar Celta de Vigo in de achtste finale van de Copa del Rey. Om 21u neemt Real Madrid het op tegen Numancia. Maar de belangrijkste partij van de dag is misschien wel de Londense derby tussen Tottenham en West Ham United. Hier mist u niets van de actie.

22u50: Het zit erop!

Ref Dean maakt een einde aan de partij. Tottenham laat twee punten liggen tegen de stadsgenoot, al mogen ze ook niet klagen. Son maakte immers maar in minuut 83 gelijk met een knappe knal. Obiang scoorde de 0-1 ook al op enig mooie wijze.

22u45: Mayoral diept nog wat uit

Amper een minuut na de 0-2 van Isco zorgt Real-spits Borja Mayoral nog voor de 0-3 tegen Numancia.

22u42: Isco scoort nog een strafschop

Vlak voor affluiten zet Isco Real nog op 0-2 tegen Numancia. Isco is de doelpuntenmaker met dienst, al deed ook hij dat vanaf de strafschopstip.

22u35: GOAL! Son zet de bordjes weer gelijk!

Wat Obiang kan, kan ik ook, moet Son gedacht hebben. De Zuid-Koreaan kreeg eveneens veel tijd om aan te leggen en ook hij pegelde de bal knap in doel. Dit keer had Adrian geen verhaal.

22u26: GOAL! Obiang zet West Ham met heerlijke knal op 0-1!

De bezoekers klimmen volledig tegen de gang van het spel in op 0-1. Obiang krijgt veel ruimte op het middenveld en probeert het vanaf zo'n dertig meter. En dat was de goede keuze want de pegel belandt prinsheerlijk in de kruising: wat een goal!

22u23: Kane en Dele scoren niet

Eriksen loodst Kane met een listig balletje door de buitenspelval. De spits kapt Reid slim uit, maar Zabaleta gooit zich vervolgens goed in de baan van de bal. Dele probeert het leer vervolgens in doel te koppen, maar Adrian hindert hem net genoeg. Alweer geen strafschop, oordeelt Dean.

22u18: Geen strafschop voor Kane

Zabaleta gaat nadrukkelijk aan de schouder van Kane hangen en de Brit gaat ook tegen de grond. Maar ref Dean oordeelt dat de thuisploeg geen strafschop verdient.

22u16: Sanchez ontsnapt

Sanchez verspeelt de bal aan Chicharito en de Mexicaan kan alleen op Lloris afstomen. Sanchez is echter een pak sneller dan de spits en met de hulp van Vertonghen kan hij voorkomen dat Chicharito kan trappen.

Getty Images

22u14: Son vindt alweer verdediger op zijn weg

Met wat geluk valt een voorzet van Dele voor de rechter van Son. De Zuid-Koreaan kan ongehinderd trappen, maar via het been van Ogbonna wordt het een oprapertje voor Adrian.

22u09: Kane probeert het van ver

Kane en Dele onderscheppen slim de bal en de spits ziet Adrien ver uit zijn doel staan. Kane gaat zijn kans, maar de bal gaat enkele meters over.

EPA

22u05: Tien tegen nul

Tottenham heeft tot dusver tien keer richting het doel van Adrian getrapt, West Ham vuurde nog geen enkel schot af richting de kooi van Lloris. Voorlopig kunnen de Spurs hun dominantie echter niet vertalen in goals.

22u: We voetballen weer

Ref Dean heeft de tweede helft op gang gefloten. Kunnen de Spurs in de laatste 45 minuten wél een gaatje vinden in het pantser van West Ham?

Getty Images

REUTERS

21u45: Prima save Adrian!

Daar is op slag van rust nog bijna de 1-0 van de Spurs. Dele legt de bal panklaar voor Erkisen en via het been van Reid wordt diens knal nog heel gevaarlijk. Met een prima redding houdt Adrian zijn net echter schoon. Meteen na de kans maakt ref Mike Dean een einde aan de eerste helft.

21u42: Rust in zicht

Op Wembley is het tempo wat gaan liggen. Aan beide kanten sluipen er flink wat slordigheden in het spel en dat komt het spektakel niet ten goede. Komt er nog dreiging voor rust?

Getty Images

21u35: GOAL! Bale zet Real op 0-1

In de Copa del Rey klimt Real Madrid op 0-1 op het veld van Numancia. Het is Gareth Bale die de score kon openen vanaf de stip.

EPA

Getty Images

21u29: Eriksen trapt de bal naast

Eriksen zet een prima combinatie op met Kane en de Deen kan ook trappen. Hij viseert de verste hoek, maar Adrian ziet de bal naast zijn goal belanden.

21u21: Zwakke voorzet Davies

Op links krijgt Davies veel tijd om de bal voor doel te zwiepen, maar de verdediger doet dat niet goed. Hij kan Kane niet bereiken en Masuaku werkt weg in de tweede zone.

21u15: Ogbonna twee keer in de weg

Daar is de thuisploeg opnieuw. Kane komt in de zestien in balbezit en kan ook trappen, maar Ogbonna blokt af. En dat doet de Italiaan ook goed op de knal van Eriksen, prima verdedigd.

21u12: Misverstand bij de Spurs

Het is voorlopig al Tottenham wat de klok slaat op Wembley. Kane en Son lijken een nieuwe aanval te kunnen opzetten, maar de prijschutter legt de bal achter zijn Zuik-Koreaanse spitsbroer.

Erm, Adrian...😦#TOTWHU pic.twitter.com/UWmmKmpcBC Match of the Day(@ BBCMOTD) link

Photo News

21u05: Schot Sanchez afgeblokt!

Na een misverstand tussen Adrian en Kouyaté kan Sanchez vrij uithalen. De Colombiaanse krachtpatser knalt het leer echter pardoes op een tegenstander. Furieus begin van de Spurs!

21u03: Rice moet meteen opruimen!

Een mislukte voorzet van Son valt via het been van Obiang bij Kane. De goaltjesdief is er als de kippen bij om het leer richting doel te verlengen, maar Rice kan nog opruimen.

21u: De bal rolt!

Eriksen heeft de partij op gang getrapt. Kan Tottenham winnen tegen de stadsgenoot?

AFP

20u58: Kane speelt graag tegen West Ham

Bij West Ham weten ze naar wie ze moeten kijken in de derby: Harry Kane. De Britse spits was niet alleen de topschutter van de grote vijf competities in 2017, hij scoort ook vlot tegen de 'Hammers'. In zijn laatste zes matchen tegen de Londenaars duwde de 'Hurricane' er zeven tegen het net.

7 - @HKane has hit seven goals in his last six Premier League appearances against West Ham, including three braces in that time. Thunderous. pic.twitter.com/rMlQDFqYls OptaJoe(@ OptaJoe) link

Photo News

REUTERS Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur vs West Ham United - Wembley Stadium, London, Britain - January 4, 2018 Tottenham's Son Heung-min and Harry Kane warm up before the match REUTERS/Eddie Keogh EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

93' EINDE

Het zit erop. Barcelona speelt 1-1 gelijk op het veld van Celta Vigo. In principe een goede uitgangspositie voor de Catalanen voor de beslissende terugwedstrijd van volgende week. Zeker gezien de vele afwezigen bij de blaugrana.

90' Drie minuten extra

We krijgen nog drie minuten blessuretijd en daarin is Sergi Roberto nog gevaarlijk. Hij treft nog de paal.

87' Cillessen met moeite

Het gevaar moet ook in het slot van Iago Aspas komen. Hij dribbelt zich vrij en haalt dan de trekker over. Cillessen heeft moeite met het centrale schot en kan het gevaar doen wijken met een soort volleybalbeweging.

82' Jozabed haalt uit

Plots een vlijmscherpe aanval van Celta Vigo. Jozabed is het eindstation en haalt uit. Zijn poging vliegt tegen Lucas Digne aan.

80' Rakitic uit de tweede lijn

De Kroaat krijgt wat ruimte, zoekt dan naar zijn linker en haalt uit. Een oprapertje voor doelman Sergio.

78' Dembélé met de poging

De recordaanvaller laat zich een eerste keer gelden. Hij trapt in een tijd, maar zijn schot gaat via de knie van Sergio in hoekschop.

73' Emre Mor schiet maar net voorlangs

De invaller is op een zucht van een treffer. Hij wordt goed aangespeeld door Aspas en haalt dan uit met links. Zijn poging vliegt centimeters naast de paal.

AFP

AFP

71' Ook dubbele wissel bij Barcelona

Ook bij de bezoekers wordt er gewisseld. De duurste aankoop ooit van Barcelona maakt zijn wederoptreden. Ousmane Dembélé komt erin voor Arnaiz. Rakitic komt dan weer Paulinho vervangen.

67' Sisto naar de kant

Juan Carlos Unzué kiest eieren voor zijn geld en spaart enkele sterkhouders voor de competitie. Doelpuntenmaker Sisto gaat naar de kant net als Wass.

62' Busquets trapt op de lat

Een doelpunt hangt nu toch echt in de lucht. Dit keer is het Sergio Busquets die zijn geluk beproeft. De middenvelder ziet zijn schot via de lat in doeltrap verdwijnen.

60' Denis Suarez mist onbegrijpelijk

De 1-2 lijkt in de maak als Paulinho de perfecte voorzet verstuurt richting Denis Suarez. De ex-speler van Celta Vigo staat helemaal alleen voor doelman Sergio, maar mist onbegrijpelijk.

Opstelling Tottenham

Om 21u krijgen we ook nog Tottenham-West Ham United op ons bord. Hieronder alvast de opstellingen van beide ploegen. Vertonghen start alvast in de basis, Mousa Dembélé begint op de bank.

3️⃣ changes for the Hammers and Chicharito starts... pic.twitter.com/R9YYyhjgD0 West Ham United(@ WestHamUtd) link

58' André Gomes trapt over

Barcelona krijgt een hoekschop en die neemt Denis Suarez voor zijn rekening. De bal vliegt naar de tweede paal, maar de hoek is te scherp voor André Gomes.

56' Arnaiz kopt naast

Net als in de eerste helft is Arnaiz ook na de pauze gevaarlijk. Lucas Digne gooit het leer voor doel. Arnaiz gooit zijn lijf en leden in de strijd, maar kopt maar net naast.

45' Aftrap tweede helft

We voetballen weer. Krijgen we ook doelpunten te zien in de tweede helft?

AFP

RUST

We gaan rusten in het Balaídos. Barcelona kwam eerst op voorsprong via José Arnaiz. Net na het halfuur maakte Pione Sisto gelijk.

45' André Gomas probeert het eens

Gomes treedt in de voetsporen van zijn ploegmakker. Ook hij probeert het van ver. Zijn schot gaat ver over.

AP

42' Paulinho gaat zijn kans

De Braziliaan probeert het eens vanuit de tweede lijn. Zijn schot wordt nog aangeraakt en hobbelt dan naast de kooi van Sergio.

31' GOAL! Sisto trapt de 1-1 binnen!

Daar is dan toch de 1-1. Iago Aspas wordt eerst aangespeeld en die treft de lat. Via Cillessen blijft de bal in het spel en enkele tellen later is het toch raak. Pione Sisto pikt de bal op en trapt staalhard binnen. Cillessen is in zijn korte hoek geklopt.

27' Vermaelen moet weer opruimen

Thomas Vermaelen zit ondertussen uitstekend in de wedstrijd. Vanop links wordt de bal voor de kooi van Cillessen gegooid. In een duel met Aspas kopt Vermaelen de bal weg.

22' Vermaelen komt goed tussenbeide

Gerard Piqué heeft het niet meteen onder de markt tegen de bijzonder wendige Aspas. De centrale verdediger wordt omspeeld waarop Aspas het leer voor doel trekt. Vermaelen is er als de kippen bij om zijn ploegmakker bij te staan en de bal te ontzetten met een goede tackle.

15' GOAL! 0-1 José Arnaiz!

Net op het kwartier is het al raak voor het veredelde B-elftal van Barcelona. André Gomes zorgt voor het goed voorbereidende werk. De Portugees trekt de bal voor en José Arnaiz twijfelt niet. Met een lage schuiver maakt hij er 0-1 van.

AFP

11' Kopbal André Gomes

Toch ook een keert Barcelona in die beginfase. Een voorzet vanop rechts belandt in de zestien. André Gomes kan koppen, maar zijn poging mist kracht en precisie.

8' Uitstekende kans voor Iago Aspas

De eerste kans van de partij is voor Celta Vigo. Aspas ontsnapt aant alles en iedereen en lijkt op Cillessen af te stevenen. Semedo steekt er maar net op tijd een stokje voor en belet Aspas het schieten.

19u: Aftrap

De bal gaat aan het rollen. Krijgen we in de eerste helft al wat animo te zien?

18u50: Onuitgegeven voorhoede

Denis Saurez, José Arnaiz en Aleix Vidal. Het zijn niet meteen de 'usual suspects' in de voorhoede bij Barcelona. Ernesto Valverde geeft heel wat bankzitters vanavond de kans om zich te laten opmerken. Benieuwd of ze dat ook zullen doen.

18u40: Vermaelen opnieuw in de basis

De laatste weken is Thomas Vermaelen een van de onbetwiste titularissen bij Barcelona. Dat is ook vandaag niet anders. Onze landgenoot gaat met de blaugrana op zoek naar een goede uitgangspositie in de achtste finale van de Copa del Rey. Een andere opvallende naam is die van José Arnaiz. Lionel Messi krijgt nog rust en ook Andres Iniesta en Luis Suarez zitten niet in de selectie.

Barça XI

⚽ #CopaBarça [Celta vs Barça]

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/8AnvdVRMbd FC Barcelona(@ FCBarcelona) link