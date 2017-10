Herbeleef hoe Mertens ondanks twee reuzenkansen niet voorbij Inter geraakte en Barcelona eenvoudig won van hekkensluiter Málaga

22u45

0

Getty Images

Er staan deze avond nog twee interessante voetbalaffiches op het programma. In de Serie A krijgen we met Napoli - Inter Milaan, ofwel de nummers één en twee uit het klassement - een heuse klepper voorgeschoteld. Nota bene een jubileumwedstrijd voor Dries Mertens, die vanavond voor een 200ste keer het plunje van Napoli aantrekt. Naast de ontwikkelingen in het Stadio San Paolo volgen we voor u ook het duel tussen Barcelona en Malaga op de voet. Voeren Messi en co de druk op grote concurrent Real Madrid op?