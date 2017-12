Herbeleef hoe ingevallen Mertens met assist Napoli aan krappe zege hielp en City strafschoppen nodig had tegen verdienstelijk Leicester

Glenn Van Snick

23u30

Photo News

Vandaag staan er over onze landsgrenzen enkele interessante bekerduels op het menu. Om 20u45 krijgen we het eerste luik van de kwartfinales van de Engelse League Cup op ons bord. Het Manchester City van Kevin de Bruyne gaat op bezoek bij Leicester City, terwijl Arsenal thuis West Ham United ontvangt. In Duitsland kijkt het Wolfsburg van Landry Dimata en Divock Origi in de derde ronde van de DFB-Pokal Nürnberg in de ogen. Een kwartier later krijgen we in de Coppa Italia de boeiende wedstrijd tussen Napoli en Udinese voorgeschoteld. Vindt Dries Mertens na een maand droogte eindelijk opnieuw de weg naar doel? Ontdek alle ontwikkelingen op deze pagina!