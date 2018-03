Herbeleef hoe City bijzonder matig Chelsea makkelijk de baas was en Messi alweer zijn magie etaleerde

Buitenlands Voetbal

In Italië werden vandaag alle Serie A-matchen afgelast na het droevige nieuws rond het overlijden van Davide Astori. Maar in de andere landen staan er wél enkele topaffiches om van te smullen op het programma. Zo is er om 16u15 de kraker tussen Barcelona en Atlético Madrid. Even later (17u) volgt de clash in de Premier League tussen Man. City en Chelsea. Oftewel Kompany en De Bruyne vs. Courtois en Hazard. Alle ontwikkelingen kan u hier LIVE volgen!