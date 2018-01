Herbeleef hoe Chelsea strafschoppen nodig had om Norwich uit de FA Cup te kegelen XC

23u45 0 Action Images via Reuters Buitenlands Voetbal - Atlético Madrid-Sevilla (19u)

- Chelsea-Norwich (20u45 -> 21u)

- Espanyol-Barcelona (21u)

- Paris Saint-Germain-Dijon (21u)

Strafschoppenreeks

1) Willian stuurt Gunn verkeerde kant uit: 1-0

Caballero pakt strafschop Oliveira: 1-0

2) David Luiz mist niet: 2-0

Maddison blijft kalm en scoort: 2-1

3) Ook Azpilicueta stuurt Gunn naar andere hoek: 3-1

Vrancic scoort door het midden: 3-2

4) Kante zet penalty heerlijk om: 4-2

Ook Murphy heeft heerlijke penalty in huis: 4-3

5) Hazard doet het! Rode Duivel blijft ijzig kalm: 5-3

23u34 - Penalty’s tussen Chelsea en Norwich

Norwich is nog gevaarlijk bij een vrijschop, maar er vallen geen doelpunten tijdens de verlengingen: 1-1. Strafschoppen dus. Wie stoot door naar de vierde ronde in de FA Cup?

120' #ChelseaNorwich 1️⃣-1️⃣



Penalty's op Stamford Bridge! pic.twitter.com/APGNDKcMQo Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

23u31 - Ook Morata mag gaan douchen

Niet te geloven! Ook Morata mag naar de kleedkamer, nadat hij neergaat in de zestien. Er is wel degelijk contact, maar ref Scott geeft de Spanjaard z’n tweede geel voor een schwalbe.

23u28 - Pedro pakt tweede geel

Pedro loopt tegen zijn tweede geel aan na een late tackle. Chelsea werkt zo de overige minuten met z’n tienen af. Zijn we op weg naar een strafschoppenserie?

23u26 - Gunn redt kopbal Morata

Zappacosta bedient Morata met een prima voorzet, maar Gunn brengt al bij al eenvoudig redding op de kopbal van de Spanjaard.

23u20 - Chelsea wil opnieuw strafschop

Hazard draait zich knap vrij en na een combinatie met Morata, wipt die laatste het leer tegen een Norwich-verdediger. Bij Chelsea schreeuwen ze voor handspel, wederom gaat het leer niet op de stip.

23u12 - Chelsea op zoek naar voorsprong

Spanning troef op Stamford Bridge. Chelsea is nu echt wel op zoek naar de voorsprong, maar Morata geraakt van dichtbij niet voorbij Gunn. Een minuutje eerder stuitte ook Willian op de goalie. Norwich kreunt.

23u09 - Hazard valt in

Kan Hazard de wedstrijd beslissen? De Rode Duivel komt Danny Drinkwater vervangen. In de FA Cup is namelijk een vierde wissel toegestaan.

23u07 - Norwich kan niet profiteren van tegenaanval

De bezoekers krijgen plots heel veel ruimte, maar springen onzorgvuldig met de counter om. Luiz werkt zo een voorzet van invaller Cantwell in hoekschop. Hier zat meer in!

23u - Willian wil penalty

Willian gaat neer in de zestien en schreeuwt om een penalty. Scheidsrechter Graham Scott oordeelt dat de Braziliaan een schwalbe produceerde en haalt z’n geel kartonnetje boven. Ook na contact met de videoref gaat de bal niet op de stip.

22u55 - Einde partijen

De andere partijen van vanavond zitten er wel op. Barça verliest de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Copa del Rey tegen Sevilla en PSG maakt brandhout van Dijon. De uitslagen:

-Atlético Madrid-Sevilla: 1-2

-Espanyol-Barcelona: 1-0

- Paris Saint-Germain-Dijon: 8-0

-Swansea-Wolverhampton: 2-1

-Wigan-Bournemouth: 3-0

22u50 - Verlengingen op Stamford Bridge! Lewis scoort met de kop

Sensatie op Stamford Bridge! Lewis kopt in de laatste seconden de gelijkmaker voorbij een kansloze Caballero: 1-1. Beide teams moeten zo verlengingen afwerken!

GOOOAAAAL! We krijgen verlengingen op Stamford Brigde! 😱#ChelseaNorwich 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/bHJaY9xPD8 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

22u45 - Espanyol op voorsprong tegen Barça

Verrassing: Espanyol lijkt op weg naar de zege tegen Barcelona. In de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Copa del Rey maakt Oscar Melendo er met een schot in de verste hoek zowaar 1-0 van.

22u43 - Neymar scoort vanaf stip: 8-0

Paris Saint-Germain laat geen spaander heel van Dijon. Neymar verzilvert een elfmeter: 8-0. De Braziliaan heeft zo zijn vierde treffer van de partij beet. Straf.

Niet Cavani, maar wel @NeymarJr neemt de penalty's bij PSG. En hij maakt z'n vierde van de wedstrijd! 😱#PSGFCDO 8️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/Qxa2guNNdQ Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

22u39 - Einde verhaal voor Batshuayi

Batshuayi wordt gewisseld voor Morata. De Rode Duivel tekende voor het enige doelpunt, maar speelde daarnaast een povere partij. Zijn laatste in dienst van Chelsea?

22u37 – Invaller Mbappé pikt doelpuntje mee

Jawel, er valt nog een doelpunt in het Parc des Princes. De ingevallen Mbappé maakt er 7-0 van. Er komt geen einde aan voor Dijon…

22u34 - Hattrick Neymar na fenomenale run: 6-0

Arm Dijon. Na 73 minuten staan ze met 6-0 in het krijt tegen een oppermachtig PSG. Opnieuw is Neymar de doelpuntenmaker van dienst, meteen ook z’n derde van de avond. Valt er nog een goal in het Parc des Princes?

22u28 - Bournemouth krijgt rammeling

Bournemouth krijgt in de replay een pandoering van derdeklasser Wigan Athletic: 3-0. Sam Morsy, Daniel Burn en Callum Elder tekenden voor de doelpunten.

22u21 - Messi mist strafschop

Sergi Roberto gaat na licht contact neer in de zestien, waarna ref Ricardo de Burgos naar de stip wijst. Ongeloof alom bij Espanyol, maar Messi kan de strafschop niet verzilveren. Diego López pakt namelijk de elfmeter van de Argentijn. Het staat nog steeds 0-0 tussen Espanyol en Barça.

22u19 - Ook Neymar maakt er twee

Intussen staat het al 5-0 tussen PSG en Dijon. Wederom is het Neymar die scoort. Zijn dertiende van het seizoen in de Ligue 1.

En daar is de tweede van @neymarjr! Forfaitscore in het Parc des Princes. 🙌 #PSGDFCO 5️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/BiWAKhQe3p Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

22u12 - Batshuayi duwt 1-0 tegen de touwen!

Batshuayi staat op de goede plek om de 1-0 van dichtbij voor Gunn te werken. Een doelpunt dat het zonder twijfel bijzonder veel deugd zal doen. Het was immers al van eind oktober dat hij nog eens raak kon schieten.

22u05 - Geen wissels bij Conte

Dezelfde actoren betreden het terrein in de tweede helft van Chelsea-Norwich? Antonio Conte houdt Eden Hazard en Álvaro Morata zo voorlopig nog achter de hand.

21u47 - Chelsea en Norwich met brilscore richting kleedkamer

Rusten geblazen in Chelsea-Norwich. Na 45 staat het nog steeds 0-0, net zoals in Espanyol-Barcelona. In de twee andere Fa Cup-partijen heeft Ayew Swansea op 1-0 gezet tegen Wolverhampton. Daarnaast leidt Wigan ook met 1-0 tegen Bournemouth.

Geweldig hoogtepunt uit een magere eerste helft! 👀#ChelseaNorwich 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/kmdLSmgeF7 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

21u43 – Geweldige vrije trap Neymar: 4-0

Het aanvalstrio van PSG is andermaal subliem vandaag. Di María en Cavani troffen al raak, Neymar kon uiteraard niet achterblijven. Met een knappe vrijschop maakt de Braziliaan er nog voor rust 4-0 van.

Ook @NeymarJr komt op het scorebord. EN HOE! 🎯#PSGDFCO 4️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/wZR22lmpNK Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

21u39 - Ook Norwich treft lat na balverlies Batshuayi

Batshuayi legt het leer prompt voor de stevige rechter van Oliveira, die vervolgens de bovenkant van de lat treft. ‘The Blues’ komen hier goed weg.

21u33 - Chelsea-Norwich: nog steeds 0-0

Chelsea is baas tegen Norwich, maar voorlopig staat het nog 0-0. De grootste kans was voor Drinkwater, die het leer tegen de dwarsligger lepelde.

21u24 - PSG walst over Dijon: 3-0, Cavani evenaart clubrecord

Amper 21 minuten ver en de 3-0 staat op het bord. Di Maria is dit keer niet de doelpuntenmaker, wél de assistgever. Op zijn aangeven pikt Cavani z’n doelpuntje mee. De Uruguayaan evenaart daarmee met 156 goals het clubrecord van Zlatan.

Het gaat bijzonder hard in Parijs: 3-0 na 21 minuten! 😱#PSGDFCO pic.twitter.com/4BlplJgvd9 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

🚨 Il l'a fait ! @ECavaniOfficial vient d'égaler le record établi par @Ibra_official en marquant son 1⃣5⃣6⃣e but avec le Paris Saint-Germain ! 👏 pic.twitter.com/bqBhVUr6kI PSG Officiel(@ PSG_inside) link

21u16 – Di Mar í a met z’n tweede

Daar is de 2-0! Op het kwartier verdubbelt Di María de score, meteen ook z’n tweede van de avond. En zeggen dat de Argentijn meestal op de bank begint.

En daar is de 2-0 al! Dit keer een binnentikker voor Di Maria! 🤙#PSGDFCO 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/7VByNMUKuN Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

21u06 - Di Mar í a maakt heerlijk doelpunt

Amper vier minuten heeft het geduurd. Di María brengt PSG op heerlijke wijze op voorsprong tegen Dijon: 1-0. Krijgen we opnieuw een galavoorstelling van de autoritaire koploper?

Wat een juweeltje van Angel Di Maria! :heart_eyes:#PSGDFCO 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/23DJPHBJGW Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

21u02 - Batshuayi, Vermaelen en Meunier eraan begonnen

Drie Rode Duivels zijn zopas in actie getreden: Batshuayi, Vermaelen en Meunier. Wie laat zich positief opmerken?

20u55 - Sevilla wint op Atlético

Atlético heeft een slechte zaak gedaan in de kwartfinales van de Copa del Rey. Het team van Carrasco verloor de heenwedstrijd met 1-2 van Sevilla. Op dinsdag 23 januari wordt de terugwedstrijd afgewerkt.

In het Wanda Metropolitano maakte de in Madrid teruggekeerde Diego Costa na 72 minuten de 1-0. Een grote fout van doelman Miguel Ángel Moyà, die een van richting veranderde voorzet van Jesús Navas verkeerd beoordeelde, zorgde voor de gelijkmaker. Vlak voor tijd bezorgde de Argentijn Joaquin Correa Sevilla zelfs de winst.

Valencia versloeg in eigen huis Alavés met 2-1 nadat het in eerste instantie nog op achterstand was gekomen. In de 66ste minuut zette Rubén Sobrino de bezoekers verrassend op voorsprong. De Portugese aanvaller Gonçalo Guedes en de Braziliaanse invaller Rodrigo zorgden er toch nog voor dat Valencia met een gunstige uitgangspositie afreist naar Vitoria-Gasteiz voor de return.

20u48 – Sevilla op en over Atlético

Sevilla lijkt alsnog met een zege aan de haal te gaan tijdens de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Copa del Rey. Carrasco en co staan namelijk met 1-2 in het krijt, doelpuntenmaker: Joaquin Correa.

20u42 - Wedstrijd Chelsea kwartier uitgesteld

Chelsea begint niet om 20u45, maar om 21u aan de FA Cup-replay tegen Norwich. Reden? Hinder bij het openbaar vervoer in Londen.

Due to difficulties with public transport, kick-off has been delayed 15 minutes to 8pm. #CHENOR Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

20u39 - Sevilla opnieuw langszij dankzij flater Moya

En of Sevilla een reactie in huis heeft. Slechts enkele minuten later komen de bezoekers alweer langszij dankzij een flater van doelman Moya. De goalie duwde een voorzet in z'n eigen doel.

20u34 - Diego Costa brengt Atlético op voorsprong

Daar is de 1-0! Niet Carrasco, wél Diego Costa zorgt voor het eerste doelpunt van de partij. Kan Sevilla reageren?

20u31- Carrasco valt in

Carrasco krijgt nog een dikke twintig minuten om een doelpunt te forceren. De Rode Duivel komt Antoine Griezmann vervangen.

20u28 - Bijna owngoal Sevilla-verdediger

Ei zo na staat het 1-0 voor Atlético. Op een voorzet van Correa kopt Sevilla-verdediger Lenglet het leer tegen z'n eigen paal. De bezoekers nemen opgelucht adem.

20u17 - Meunier krijgt vandaag voorkeur op Dani Alves

Geen Dani Alves in de basis bij PSG, wél Thomas Meunier. De Rode Duivel wordt vergezeld door Areola, Berchiche, Kimpembe, Verratti, Lo Celso, Draxler, Neymar, Cavani en Di Maria. Mbappé krijgt rust en begint op de bank. Zondag staat er namelijk de belangrijke match op bezoek bij Lyon op het programma.

Le onze de départ 🆚 @DFCO_Officiel#PSGDFCO ⭐



🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/JYpLWaypxy PSG Officiel(@ PSG_inside) link

20u05 - Tweede helft Atlético-Sevilla

Atlético Madrid en Sevilla zijn aan hun tweede helft begonnen. In de eerste 45 minuten werd er niet gescoord, al werd de treffer van Diego Costa afgekeurd na een duwfout. Vallen er na de koffie wél doelpunten?

19u55 - Ook Vermaelen speelt

Naast Batshuayi wordt het ook uitkijken naar de prestaties van Thomas Vermaelen. De Rode Duivel verschijnt straks aan de aftrap in het bekerduel tegen Espanyol. Bekijk hieronder het elftal van Barça.

⚠ Barça XI

⚽ Espanyol v Barça

🔵🔴 #CopaBarça pic.twitter.com/8Rs4ZfD6M5 FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

19u50 - Batshuayi aan de aftrap, Musonda en Hazard op de bank

Michy Batshuayi staat zoals verwacht in de basis in de FA Cup-replay tegen Norwich. Het wordt mogelijk het laatste optreden van de Rode Duivel in een Chelsea-shirt. Musonda en Hazard beginnen op de bank.

Chelsea team tonight: Caballero; Azpilicueta (c), David Luiz, Ampadu; Zappacosta, Bakayoko, Drinkwater, Kenedy; Willian, Batshuayi, Pedro. #CHENOR pic.twitter.com/dXQbnOAodw Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

19u40 - Bekervoetbal Engeland en Spanje

In Spanje worden de heenwedstrijden van de kwartfinales van de Copa del Rey afgewerkt. Om 19u begon de partij van de Atlético Madrid tegen Sevilla, waar Carrasco vrede moet nemen met een plekje op de bank. Later deze avond (21u) kruisen Espanyol en Barcelona de degens.

Daarnaast worden in Engeland drie matchen van de derde ronde van de FA Cup afgewerkt: Chelsea-Norwich, Swansea-Wolverhampton en Wigan-Bournemouth. Focus ligt op die eerste partij, waar Batshuayi mogelijk z'n laatste wedstrijd voor Chelsea speelt.

