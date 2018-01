HERBELEEF hoe Chelsea replay moest toestaan in Norwich en hoe City in laatste halfuur afstand nam van Burnley MH

19u15 0 REUTERS Buitenlands Voetbal De Jupiler Pro League ligt nog even stil, maar in het buitenland wordt er wél gevoetbald. Zo boekten Napoli en Mertens vandaag een verdiende 2-0-zege tegen Hellas Verona. Maar ook over het Kanaal had de Engelse FA Cup vandaag een pak affiches voorgeschoteld. Invaller De Bruyne en City bogen een scheve situatie om tegen Burnley (4-1). Chelsea, met Batshuayi 74 minuten tussen de lijnen, raakte niet verder dan 0-0 in Norwich en zal het in een replay moeten afmaken.

20u23: EINDE

Het laatste fluitsignaal weerklinkt. Chelsea blijft steken op een scoreloos gelijkspel in Norwich en zal de klus in een replay op Stamford Bridge moeten klaren. Geen cadeau, met het drukke programma van de Blues.

20u21: Schotje Musonda

Terwijl de drie minuten toegevoegde speeltijd ingaan, waagt invaller Musonda eens zijn kans. Zijn flauw schotje dwarrelt ruim naast.

20u14: Valt er nog appel uit de kast?

Neen, voor een boeiend kijkstuk moest u vanavond niet op Carrow Road zijn. Norwich houdt Chelsea ook in het slot van de match al bij al makkelijk in bedwang.

20u07: Daar is Musonda!

De ene Belg verliet zopas het strijdtoneel, de andere maakt zijn opwachting. Musonda heeft nog een kwartier om zich in de kijker te spelen.

Action Images via Reuters

20u04: Batshuayi naar de kant

Met een ietwat beteuterd gezicht wordt Batshuayi naar de kant gehaald door Conte. De Rode Duivel kon niet overtuigen vanavond. Morata is zijn logische vervanger.

20u00: Krijgt Musonda zijn kans?

De tijd begint stilaan te dringen voor Chelsea. Na de gretige start in de tweede helft, is het nu allemaal weer wat minder. Ook Batshuayi kan zijn stempel niet drukken. Krijgen we Musonda nog aan het werk te zien?

Photo News

19u53: Ook Norwich prikt

Norwich beperkt zich in de tweede helft vooral tot een stevig blok, maar komt er nu en dan gevaarlijk uit. Chelsea heeft nog een klein halfuur om een replay in het al zo drukke programma te vermijden.

19u48: Flitsen Willian

Daar zijn de mannen van Conte al opnieuw. Willian gaat voor eigen succes en levert een prima schot af. Doelman Gunn gaat goed plat. Even later gaat de Braziliaan opnieuw op wandel, maar opnieuw is Gunn alert in de korte hoek.

19u43: Chelsea krikt niveau op

De Blues zijn beter uit de kleedkamer gekomen. Het leer is nu voortdurend voor de mannen van Conte en via Drinkwater creëert Chelsea ook een prima kans op 0-1, maar zijn gekraakt schot zoeft naast.

19u35: Geen wissels

Dezelfde 22 namen beginnen aan het tweede bedrijf. Bij Chelsea blijft Musonda dus voorlopig aan de bank gekluisterd.

19u17: RUST

0-0 is de stand bij de koffie en daarmee is alles gezegd. Chelsea zal een versnelling hoger moeten schakelen na rust, wil het Norwich in de problemen brengen.

19u05: Kansje Norwich

Op een moment dat Chelsea de druk opvoert, prikt Norwich gevaarlijk tegen. Aanvaller Murphy trapt vanuit een scherpe hoek voorlangs.

19u00: Chelsea stelt teleur

De motor van Chelsea sputtert. De Blues bakken er voorlopig weinig van in Norwich. De thuisploeg houdt de zaakjes achterin goed gesloten en loert op de counter.

18u51: Weinig animo

Het is wachten op doelrijpe kansen op Carrow Road. Chelsea heeft de bovenhand, maar voorin mag het toch wat meer zijn. Batshuayi werd nog niet in stelling gebracht.

REUTERS

18u48: AS Roma in nauwe schoentjes

Tussendoor geven we u ook mee dat AS Roma, waar Nainggolan om disciplinaire redenen uit de selectie geweerd is, in vieze papieren verkeert tegen Atalanta. Bij de rust staan de Romeinen 0-2 in het krijt tegen het team van Castagne, die vrede moet nemen met de rol van bankzitter.

18u38: Aangenaam sfeertje

De sfeer zit er alvast goed in bij de aanhang van Norwich. De Canaries, momenteel op een teleurstellende 13de plaats in de tweede afdeling, hebben dan ook niets te verliezen vanavond.

18u30: We zijn vertrokken!

Verzekert ook Chelsea zich van de volgende ronde in de FA Cup?

17u55: Hazard (kuit) out, Batshuayi in basis

Zijn kuit doet te veel pijn. Een restant van de topper tegen Arsenal, toen Eden Hazard er een trap op incasseerde. Zonder veel erg, maar Chelsea moet het vanavond in de FA Cup bijgevolg wel doen zonder zijn smaakmaker - wat rust komt Hazard niet ongelegen. Ook Thibaut Courtois blijft tegen Norwich City aan de kant. Bewust. Hij speelt niet in de beker. Wie wel aan de aftrap staat, is Michy Batshuayi - de laatste maanden veelal veroordeeld tot invalbeurten, in de schaduw van Morata. Zijn laatste doelpunten voor Chelsea dateren intussen al van 21 oktober. Kortom: de kans om zich nog eens te laten opmerken.

Nog dit: Charly Musonda Junior is hersteld van zijn liesblessure en zit op de bank. (KTH)

Today's team!



Nine changes, including the return from injury of @DavidLuiz_4! #NORCHE pic.twitter.com/4VVfrbftbI Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

17u49: EINDE

Het zag er benard uit bij de rust, maar Manchester City blijft op vier fronten actief. De Citizens knikkeren Burnley uit de FA Cup na een sterk laatste halfuur (4-1).

17u38: De Bruyne luidt 4-1 in met geniale pass!

Wat een vista, wat een uitvoering. De Bruyne heeft nauwelijks vijf minuten nodig om belangrijk te zijn voor zijn team vanavond. Met een splijtende dieptepass stuurt hij Sané het straatje in. Die laatste biedt Silva de 4-1 op een dienblaad aan.

Man City is gewoon té goed! 🤔



Bernardo Silva met de 4️⃣-1️⃣! #CityvBurnley pic.twitter.com/scsi6RijFS Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

17u32: De Bruyne maakt zijn opwachting

Nog zo'n kwartier krijgt ie, De Bruyne. Onze landgenoot komt Gündogan, die met twee assists een groot aandeel had in de remonte, aflossen.

17u27: Sané beslecht het pleit

En daar is nummer drie. Burnley wordt nu overrompeld door City, dat een versnelling hoger schakelt na rust. Sané zorgt vanuit een schuine hoek voor de beslissing: 3-1.

De machine draait weer op volle toeren: Sané met de 3️⃣-1️⃣! 🙌#CityvBurnley pic.twitter.com/oEiM2lOdPO Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

17u15: City keert rollen hélemaal om! 2-1

Wat een knotsgekke fase. In geen twee minuten tijd keert City de 0-1-achterstand om in een 2-1-voorsprong. Met dank aan een geniale ingeving van Gündogan. Met een listig hakballetje loodst hij Agüero de diepte in en de Argentijn werkt zijn tweede koeltjes binnen.

Tweede héérlijke assist van Gundogan, @aguerosergiokun met de 2️⃣-1️⃣! #CityvBurnley pic.twitter.com/EYogI83oe7 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

17u13: 1-1!

Bij Burnley staan ze nog te slapen tijdens een standaardfase en City profiteert optimaal. De Citizens nemen de vrijschop snel en wie anders dan Agüero maakt gelijk.

Prachtig gezien van Gündoğan, @aguerosergiokun met de gelijkmaker voor City: 1️⃣-1️⃣! #CityvBurnley pic.twitter.com/5XvL6BGSU0 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

REUTERS

17u10: 'KDB' in aantocht?

Intussen loopt De Bruyne zich warm langs de zijlijn. City dringt aan, maar vindt maar moeizaam gaten in het stevige blok van Burnley.

17u02: City nog op alle fronten actief

Opnieuw over naar de FA Cup dan, waar Manchester City werk voor de boeg heeft in het tweede bedrijf. De Citizens zijn momenteel nog op alle fronten actief, maar daar zou vandaag dus verandering in kunnen komen.

16u55: EINDE: Napoli drie punten rijker

De druk ligt weer bij Juventus. Napoli kende niet al te veel moeite met Hellas Verona, de voorlaatste. Al viel die verlossende eerste goal pas in minuut 66. Callejon verdubbelde ruim tien minuten later die voorsprong en die 2-0 bleek meteen de eindstand. Praet, die op het uur vervangen werd, beleefde met Sampdoria dan weer een pijnlijke namiddag bij hekkensluiter Benevento. Na een knotsgekke tweede helft boekte Benevento haar tweede zege dit seizoen (3-2). J. Lukaku en Lazio pakten fors uit tegen SPAL 2013 (2-5).

FT 2️⃣-5️⃣ #SPALLazio



Met VIER goals van @ciroimmobile! 🔥 pic.twitter.com/Ll1VPjPOlJ Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

16u46: City kijkt tegen achterstand aan bij rust

Brengt Guardiola De Bruyne na de koffie? De Citizens kijken alvast verrassend tegen een 0-1-achterstand aan tegen Burnley.

16u38: Nummer twee hangt! Napoli zegezeker (2-0)

De zege is veiliggesteld, dat kunnen we nu echt wel stellen. Insigne met de voorzet op maat, Callejon werkt feilloos af.

16u34: Napoli (voorlopig) vier punten los?

Niets lijkt Napoli nog van een 16de competitiezege te houden. Al is de voorsprong krap. Virtueel tellen de Napolitanen vier punten meer dan Juventus.

16u26: Burnley verrast in Manchester

Zonder De Bruyne heeft City het niet onder de markt tegen Burnley. Iets voor het halfuur zorgt Barnes zelfs voor de verrassende 0-1. Indien het lange tijd zo blijft, lijkt de kans groot dat we onze landgenoot nog aan het werk zien vandaag.

16u25: Koulibaly verlost Napels! 1-0

Eindelijk is het bingo voor Napoli. Ex-Genkenaar Koulibaly knikt op hoekschop de oververdiende 1-0 hard in doel. De opluchting is groot in het San Paolo.

GOAL! Belangrijk doelpunt van @kkoulibaly26: 1️⃣-0️⃣! 💪#NapoliVerona pic.twitter.com/x78IHd42OY Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

16u22: Goal Mertens afgekeurd

Even veert het San Paolo recht wanneer Mertens de netten doet trillen, maar het feestje kent al gauw een deuk. Callejon, die Mertens de 1-0 perfect voorschotelde, staat weldegelijk buitenspel.

16u18: Napoli treft opnieuw de paal!

Opnieuw is Napoli dicht bij 1-0, opnieuw is de paal spelbreker. Insigne knikt moederziel alleen aan de tweede paal vol tegen de staak. Het lot is de Napolitanen niet gunstig gezind.

16u10: Immobile scoort zijn vierde!

Wie dacht dat Lazio gas ging terugnemen na rust, komt bedrogen uit. Immobile zorgt met zijn vierde (!) voor 2-5. Waar eindigt dit doelpuntenfestival?

IMMOBILE! Vier goals in één wedstrijd!



ONGELOFELIJK! 🔥#SPALLazio pic.twitter.com/xMJFTOPeSx Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

16u09: Knappe aanval Napoli

Na een aanval uit het boekje knalt Insigne, misschien wel de meest bedrijvige man tot dusver, op de vuisten van doelman Nicolas. Napoli kiest meteen de kaart van de aanval.

16u05: Vindt Napoli de sleutel?

De bal rolt weer in het San Paolo. Als Napoli niet wint, is het vanavond mogelijk haar koppositie kwijt. Om 20u45 trekt eerste achtervolger Juventus naar Cagliari.

15u50: De Bruyne op de bank bij City

Zo dadelijk gaan er een pak matchen van start over het Kanaal in de FA Cup. Bij Manchester City, dat Burnley over de vloer krijgt, start De Bruyne op de bank. Aan de overzijde zal ook Defour vanop de bank toekijken.

Our first #FACup match of the season!



Here's your @HaysWorldwide City squad! #cityvburnley pic.twitter.com/mj9oKmFyFn Manchester City(@ ManCity) link

TEAM NEWS: Here's your Clarets' side to face @ManCity in today's @EmiratesFACup third round tie. pic.twitter.com/BkkKZT0DGc Burnley FC(@ BurnleyOfficial) link

15u48: RUST

Mertens en Napoli waren en meester in de eerste periode, maar scoren lukte niet. Het contrast met het treffen tussen SPAL 2013 en Lazio is groot, waar de voorsprong van J. Lukaku en co nog is aangedikt tot 2-4. Immobile maakte op slag van rust zijn hattrick compleet. Het Sampdoria van Praet gaat met een 0-1-bonus rusten in en tegen Benevento na een goal in de slotseconden.

HATTRICK! 😲



⚽️ 19' Ciro Immobile 1-2

⚽️ 26' Ciro Immobile 1-3

⚽️ 41' Ciro Immobile 2-4#SPALLazio pic.twitter.com/oU0Ro6Eqb9 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

15u37: Druk Napoli

Hellas plooit nu massaal terug en Napoli voert de druk op. Insigne is opnieuw dicht bij de 1-0, maar kan zijn schot niet kadreren. Napoli verdient stilaan die verlossende goal.

15u31: Spektakel bij J. Lukaku

Het doelpuntenfestival tussen SPAL 2013 en Lazio gaat intussen vrolijk verder. Via Immobile (zijn tweede treffer) liepen de bezoekers uit tot 1-3, maar Antenucci mildert (ook al met zijn tweede) tot 2-3. We zijn nauwelijks een halfuur onderweg.

Wat een assist van Milinkovic-Savic, Immobile maakt het af! 👌#SPALLazio 1️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/KibJ0ZuWKH Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

15u27: Amper één uitzege Hellas Verona

Een karrevracht aan kansen creëert Napoli niet. Hellas, dat dit seizoen amper één keer kon winnen buitenshuis, doet het niet onaardig in San Paolo.

15u19: Héérlijk kunststukje Lazio

In Napels vooralsnog geen goals, maar in Ferrera - waar Lazio op bezoek is bij SPAL 2013 - lijken ze op weg naar een doelpuntenfestival. Na 20 minuten leiden Lukaku en co al met 1-2, onder meer dankzij een fenomenale openingsgoal van Luis Alberto.

Heerlijke goal van Luis Alberto! 😍 #SPALLazio pic.twitter.com/S15s2SNCzf Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

CIRO IMMOBILE: 1️⃣-2️⃣! 🙌 #SPALLazio pic.twitter.com/2UvBm6Le1N Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

15u18: Insigne én Mertens dicht bij 1-0

Napoli voert de forcing en is twee keer dicht bij de 1-0. Eerst trapt Insigne pardoes tegen de paal. In de herneming kan ook Mertens, vanuit een moeilijke positie, niet scoren.

15u10: Napoli krijgt de bal

Het balbezit is, zoals we konden verwachten, voor Napoli. Op een afstandsschot van Callejon na levert dat voorlopig geen doelgevaar op.

15u02: bal rolt in San Paolo!

In de zoektocht naar een eerste landstitel sinds 1990 moet Napoli afrekenen met Hellas Verona. Op papier een hapklare brok.

14u54: Ook Praet en J. Lukaku aan de bak

Naast Mertens staan er zo dadelijk nog twee Belgen aan de aftrap in de Serie A. J. Lukaku trekt met Lazio naar SPAL 2013, terwijl Praet het met Sampdoria opneemt tegen hekkensluiter Benevento - dat nog maar één keer kon winnen dit seizoen.

14u51: Atlético houdt drie punten thuis

Ondanks het numerieke ondertal kwam Atlético nooit meer in de problemen tegen Getafe. De mannen van Simeone staan zo stevig op plek twee. Los Colchoneros tellen vijf punten meer dan Valencia, het nummer drie. Maar wij onthouden toch vooral de rode kaart van Diego Costa bij zijn wederoptreden in La Liga...

Getty Images

14u30: Costa scoort meteen, maar krijgt in dezelfde fase tweede geel

Op dit moment wordt er ook in La Liga gevoetbald. In het nagelnieuwe Estadio Wanda Metropolitano van Atlético Madrid is Getafe opponent van dienst. Met nog ruim een kwartier op de klok leiden de hoofdstedelingen met 2-0. Rode Duivel Yannick Carrasco werd na een uur naar de kant gehaald. Verloren zoon Diego Costa liep dan weer op een wel héél domme manier tegen zijn tweede gele kaart aan bij zijn wederoptreden in de Spaanse competitie. Costa scoorde wel, maar vierde nadien iets te uitbundig met de fans.

✅ 1ste match in @LaLiga

✅ 1ste goal

✅ 1ste rode kaart@DiegoCosta is back! 🔥 pic.twitter.com/QGnyO3twin Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

REUTERS

14u25 Welkom!

Met Dries Mertens natuurlijk in het basiselftal kan Napoli (even) vier punten uitlopen op eerste achtervolger Juventus. Onze landgenoot gaat tegen laagvlieger Hellas Verona op zoek naar zijn elfde competitiegoal.

🔊 XI

⚽️ #NapoliVerona

🇮🇹 #SerieATIM

💙 #ForzaNapoliSempre



Sponsored by M&M’S Italia pic.twitter.com/yHJORUCj5X Official SSC Napoli(@ sscnapoli) link