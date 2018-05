Herbeleef een onderhoudend avondje buitenlands voetbal, met zeges van Barça, Man. City en Juventus, een nederlaag van Real en een belangrijke goal van Depoitre TLB

09 mei 2018

23u20

Bron: Eigen berichtgeving 1

Flink wat leuke wedstrijden in het buitenland vanavond. FC Barcelona en Thomas Vermaelen wonnen stevig tegen Villarreal (5-1) en in Engeland hielden Huddersfield en Laurent Depoitre Chelsea verrassend op 1-1, waardoor de Terriërs nog minstens een jaar langer op het hoogste niveau mogen voetballen. Juventus vernederde AC Milan dan weer in de finale van de Coppa Italia (4-0), terwijl ook Manchester City en Tottenham wonnen (3-1 en 1-0). Real Madrid ging dan weer met 3-2 de boot in tegen Sevilla.