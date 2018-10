Henry vliegt dit weekend naar Monaco om deal af te ronden, Martínez: "Vertrek was onvermijdelijk" Mathieu Goedefroy/Kristof Terreur/Niels Poissonnier

13 oktober 2018

08u19 2 Buitenlands Voetbal Is 't vandaag niet, dan morgen. Thierry Henry (41) neemt de privéjet naar Monaco om er een zo goed als zekere deal af te ronden. Er ligt een contract voor drie jaar klaar.

"He is set to accept the challenge."

Zat hij gisteren nog negentig minuten op de bank bij de Rode Duivels, dan was 't wel de laatste keer dat hij in het plunje van ons land te bewonderen was. Assistent-bondscoach Thierry Henry vliegt namelijk eerstdaags door naar AS Monaco, een oude liefde die hem sinds kort weer met verleidelijke berichtjes stalkt. "Thierry gelooft dat Monaco het juiste project is om zijn debuut als hoofdcoach te maken", valt te horen in zijn directe entourage. "Hij is er zeker van dat hij de dip van de club kan beëindigen en het seizoen kan helpen redden."

Martínez: "Zijn vertrek was onvermijdelijk"

Roberto Martínez probeerde het nieuws van het vertrek van Henry aanvankelijk nog weg te lachen, maar besefte al snel dat het een tevergeefse poging was. "Dat Thierry op een dag zou vertrekken, was onvermijdelijk. Als het nu niet was geweest, dan over zes maanden of een jaar. Thierry is een potentiële hoofdcoach. Hij zal dat fantastisch doen." Waarna de gentleman in Martínez zijn assistent-trainer nog wat meer lof toezwaaide. "Ik ben heel blij met wat Thierry ons heeft bijgebracht heeft - hij leverde schitterend werk. We zijn trots op wat hij hier gedaan heeft. Dankbaar ook. Dit zijn herinneringen voor het leven. Thierry zal altijd de steun blijven krijgen van het Belgische voetbal."

"De ervaring die hij bij ons heeft opgedaan, zal hem helpen in zijn ontwikkeling als coach", weet Martínez, die dus opnieuw op zoek moet naar een T2. Net na het WK zag de bondscoach namelijk al zijn vaste assistent Graeme Jones vertrekken naar de Engelse tweedeklasser West Bromwich Albion. Martínez promoveerde vervolgens Henry van T3 naar T2. "Of we opnieuw zo'n grote naam zoeken voor onze staf? (lacht) Niet zo snel. We moeten eerst Nederland voorbereiden. Bovendien: een groep heeft het ene moment niet hetzelfde nodig als het andere. Dertig interlands geleden lagen de verwachtingen zo hoog. Dit was de Gouden Generatie. Alleen bleek die stempel toen nog te vroeg. Nu kan je deze jongens de Gouden Generatie noemen. Ze zijn derde geëindigd op het WK - de lat ligt daar. Ze zijn klaar om zo goed te worden als ze maar willen..."

Gedebuteerd in prinsdom

Monaco kon dit seizoen nog maar één wedstrijd winnen en hapt in de Ligue 1 naar adem vanop een degradatieplek. Van een uitdaging gesproken, maar 't is er een waar Henry blijkbaar niet voor terugdeinst. Voor de Franse ex-spits betekent de vlucht naar het prinsdom een unieke kans om baas te worden bij de club waar hij debuteerde in het profvoetbal. 31 augustus 1994 is de heilige datum. Die dag kreeg de 17-jarige Thierry - hij had nog haar! - te horen dat hij mocht starten in de thuiswedstrijd tegen OGC Nice. 't Is Arsène Wenger die de beslissing neemt - de Monegaskische kern wordt op dat moment geplaagd door een blessuregolf. Amper twee weken later krijgt Wenger zijn C4, maar tot ieders verbazing laat diens opvolger Jean Tigana Henry gewoon in de basis staan. Een ster is geboren.

De eerste echte triomf voor Titi komt er twee seizoenen later, wanneer hij met Monaco de titel pakt én uitgeroepen wordt tot belofte van het jaar in Frankrijk. In de vijftien jaar die volgen, gaat hij op tournee langs de grootste clubs en werkt hij onder de strafste trainers ter wereld. Na Wenger en Tigana bij Monaco, voetbalt hij voor onder meer Marcelo Lippi, Carlo Ancelotti (Juventus), Frank Rijkaard en Pep Guardiola (FC Barcelona). Met een tweejarig avontuur als assistent van Roberto Martínez hoopt Henry nu voldoende gewapend te zijn voor een succesvol debuut als T1. Er ligt een contract voor drie jaar klaar in Monaco. Enkele punten en komma's moeten nog worden uitgeklaard, maar een deal is close. Bedoeling is om alles dit weekend af te ronden - maandag zou hij al worden voorgesteld. Na het bekijken van de 2-1-nederlaag tegen Atlético Madrid van vorige maand en een informeel gesprek met bondscoach Didier Deschamps raakte Henry ervan overtuigd dat hij de juiste man is voor de job.

Volledig nieuwe staf

Komt daar nog eens bij dat Monaco maar wat graag een oud-publiekslieveling zou aanstellen als opvolger voor Leonardo Jardim. Voorzitter Rybolovlev wil een statement maken: "Wij leven nog." Ook binnen de spelerskern wordt uitgekeken naar de komst van een grote naam. "Iedereen kent hem als een fantastische voetballer, een legende", weet verdediger Benjamin Henrichs. "Het zou heel interessant zijn voor ons als Thierry de nieuwe coach zou worden."

Henry mag de komende dagen ook een volledig nieuwe staf samenstellen. Alle vazallen van zijn voorganger werden al naar de uitgang begeleid. In de nasleep daarvan zou zelfs sportief directeur Michael Emenalo gewipt worden. Bij de kandidaten van Henry geen bekenden. Wel Julien Stephan, beloftentrainer van Rennes, en Kwame Ampadu, jeugdcoach van Arsenal.

Leuke bijzaak voor Henry is dat hij bij zijn eerste kennismakingsronde in de kleedkamer meteen twee gezichten mag overslaan. Hij loopt er met winger Nacer Chadli en middenvelder Youri Tielemans twee Rode Duivels tegen het lijf.

Tielemans: "Zou goede zaak zijn als hij naar Monaco komt"

Hij wilde er nog niet al te veel over kwijt, Tielemans. "Zolang de club niet officieel communiceert over het trainerschap van Henry bij AS Monaco kan ik er ook weinig over kwijt", zei Tielemans na de wedstrijd tegen Zwitserland. "Maar het zou wel een goede zaak zijn als het zo is. Zowel voor mij als voor Monaco. Henry heeft België op het WK heel veel bijgebracht en ik ben er zeker van dat hij een goede trainer wordt."